Két jelenség, ami S.O.S. klímaszerelőért kiált – Akármelyiket is tapasztalod, azonnal kapcsold ki a légkondit

Sokan nem is gondolnánk, de a klímaberendezés jelzi, ha valami nincs rendben - csak úgy, mint a legtöbb elektronikai eszköz. Csak tudnunk kell, mire figyeljünk! A Startlap cikke Tóth Richárd klímaszerelő tapasztalatai alapján gyűjtötte össze a legfontosabb tippeket és tanácsokat, melyek alapján meggyőződhetünk róla, biztonságos-e a légkondink, vagy esetleg meghibásodott, és javításra szorul.
A kellemetlen szagok, a szokatlan hangok és a hideg levegő fúvásának hiánya mind arra utalhatnak, hogy a készülék karbantartásra vagy javításra szorul. Ilyenkor a legjobb, ha azonnal kikapcsolod a klímát, és szakembert hívsz!
1. tipikus hibaüzenet: az egyik leggyakoribb, a bűz
Ha a légkondink a hideg levegő mellett poshadt, dohos, penészes szagot áraszt, a készülék belsejében, a csepptálcában, a hőcserélőn vagy a kondenzvíz-elvezetés környékén rakódhatott le a szennyeződés. Ez pedig szakértőért kiáltó probléma, mert komolyabb meghibásodás is állhat a háttérben - állitja a klímaszerelő.
Figyelem!
2. tipikus hibaüzenet: furcsa hangok
Ha furcsa, eddig nem hallott csörgés, búgás vagy kattogás jön a működő klímaberendezés felől, az nem normális működésre utalhat.
3. tipikus hibaüzenet: nem hűt eléggé a klímánk
- ha a légkondi már nem úgy hűt vagy fűt, ahogyan korábban megszoktuk,
- ha gyengébbnek érezzük a légáramot,
- ha lassabban hűl le a szoba,
- vagy ha a gép többet dolgozik ugyanazért az eredményért, érdemes ellenőriztetni!
4. tipikus hibaüzenet: csöpög a klíma
Ha a beltéri egységből víz csöpög, azt nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Tóth Richárd klímaszerelő szerint ennek több oka is lehet, de a leggyakoribb a kondenzvíz-elvezetés problémája.
Pénztárcakímélő tippek: használd így a klímát!
Mit tegyél, ha észleled a jeleket?
- Kapcsold ki a klímát azonnal! Így nem károsodik tovább a készülék, és elkerülöd a szag okozta kellemetlenségeket a lakásban.
- Hívj szakembert! Ő majd ellenőrzi a szűrőket, a párologtatót és a hűtőközeg szintjét.
- Ne próbálkozz javítással! A klímaberendezéshez nem valószínű, hogy értesz, és a garanciát is elveszítheted.
Végezetül: mikor kell azonnal kikapcsolnod a légkondit?
- Ha égett szagot érzünk, füstöt, elektromos hibára utaló jelenséget tapasztalunk, akár tűz is keletkezhet, ezért a klímát azonnal ki kell kapcsolni, lehetőség szerint áramtalanítani és szerelőt hívni!
- Ha szokatlan, erős mechanikai zajt hallunk a klímából, lehet hogy valami beleér az eszközbe, súrlódik, odaütődik - kapcsoljuk ki a klímát, és járjunk utána a dolognak!
Klímakarbantartó tippek:
- Ha már érzékeled a kellemetlen szagot vagy szokatlan zajt, ne halogasd a javítást.
- A nyári szezon előtt érdemes teljes karbantartást végezni, így elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket.