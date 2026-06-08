Két jelenség, ami S.O.S. klímaszerelőért kiált – Akármelyiket is tapasztalod, azonnal kapcsold ki a légkondit

Van pár tipikus hibaüzenet, amit, ha figyelmesek vagyunk, dekódolhatunk, és rájöhetünk: bizony, elromlott a klímaberendezésünk. A szakember segít!

Sokan nem is gondolnánk, de a klímaberendezés jelzi, ha valami nincs rendben - csak úgy, mint a legtöbb elektronikai eszköz. Csak tudnunk kell, mire figyeljünk! A Startlap cikke Tóth Richárd klímaszerelő tapasztalatai alapján gyűjtötte össze a legfontosabb tippeket és tanácsokat, melyek alapján meggyőződhetünk róla, biztonságos-e a légkondink, vagy esetleg meghibásodott, és javításra szorul.

A klimából áradó kellemetlen szagok arra utalhatnak, hogy az eszköz elromlott

A kellemetlen szagok, a szokatlan hangok és a hideg levegő fúvásának hiánya mind arra utalhatnak, hogy a készülék karbantartásra vagy javításra szorul. Ilyenkor a legjobb, ha azonnal kikapcsolod a klímát, és szakembert hívsz!

1. tipikus hibaüzenet: az egyik leggyakoribb, a bűz

Ha a légkondink a hideg levegő mellett poshadt, dohos, penészes szagot áraszt, a készülék belsejében, a csepptálcában, a hőcserélőn vagy a kondenzvíz-elvezetés környékén rakódhatott le a szennyeződés. Ez pedig szakértőért kiáltó probléma, mert komolyabb meghibásodás is állhat a háttérben - állitja a klímaszerelő.

Figyelem! A penészesedés akár egészségügyi problémákat is okozhat, különösen gyermekeknél és allergiásoknál.

2. tipikus hibaüzenet: furcsa hangok

Ha furcsa, eddig nem hallott csörgés, búgás vagy kattogás jön a működő klímaberendezés felől, az nem normális működésre utalhat.

Intő jel lehet, ha a klíma már nem úgy hűt, ahogyan korábban megszoktuk

3. tipikus hibaüzenet: nem hűt eléggé a klímánk

ha a légkondi már nem úgy hűt vagy fűt, ahogyan korábban megszoktuk,

ahogyan korábban megszoktuk, ha gyengébbnek érezzük a légáramot,

ha lassabban hűl le a szoba,

vagy ha a gép többet dolgozik ugyanazért az eredményért, érdemes ellenőriztetni!

4. tipikus hibaüzenet: csöpög a klíma

Ha a beltéri egységből víz csöpög, azt nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Tóth Richárd klímaszerelő szerint ennek több oka is lehet, de a leggyakoribb a kondenzvíz-elvezetés problémája.

Mit tegyél, ha észleled a jeleket?

Kapcsold ki a klímát azonnal ! Így nem károsodik tovább a készülék, és elkerülöd a szag okozta kellemetlenségeket a lakásban.

! Így nem károsodik tovább a készülék, és elkerülöd a szag okozta kellemetlenségeket a lakásban. Hívj szakembert ! Ő majd ellenőrzi a szűrőket, a párologtatót és a hűtőközeg szintjét.

! Ő majd ellenőrzi a szűrőket, a párologtatót és a hűtőközeg szintjét. Ne próbálkozz javítással! A klímaberendezéshez nem valószínű, hogy értesz, és a garanciát is elveszítheted.

Ha a klíma poshadt, penészes szagot áraszt, kapcsoljuk ki, és hívjunk szerelőt!

Végezetül: mikor kell azonnal kikapcsolnod a légkondit?

Ha égett szagot érzünk, füstöt, elektromos hibára utaló jelenséget tapasztalunk, akár tűz is keletkezhet, ezért a klímát azonnal ki kell kapcsolni, lehetőség szerint áramtalanítani és szerelőt hívni!

Ha szokatlan, erős mechanikai zajt hallunk a klímából, lehet hogy valami beleér az eszközbe, súrlódik, odaütődik - kapcsoljuk ki a klímát, és járjunk utána a dolognak!

Klímakarbantartó tippek: - Rendszeresen, minden szezon előtt tisztíttasd a klímát!

- Ha már érzékeled a kellemetlen szagot vagy szokatlan zajt, ne halogasd a javítást.

- A nyári szezon előtt érdemes teljes karbantartást végezni, így elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket.

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