Nemcsak az egészséged, de a pénztárcád is bánhatja, ha így állítod be a klímát

Minél nagyobb a különbség a kinti és benti hőmérséklet között, annál többet fogyaszt a légkondi – és ez nemcsak a pénztárcánknak, hanem az egészségünknek is árthat.

A nyári hőség beköszöntével egyre többen kapcsolják be a klímát otthonukban, azonban nem mindegy, milyen hőfokra állítjuk be. A kellemes beltéri hőmérséklet kialakítása során nemcsak a közérzetünket, hanem a hosszú távú egészségügyi és környezetvédelmi szempontokat is érdemes figyelembe venni, amikor kapcsolgatjuk a klímát.

Nemcsak az egészségünk, de a pénztárcánk is bánhatja, ha így állítod be a klímát Getty Images

Bár a 20-21 fokos hőmérsékletet sokan kellemesnek érzik, nyáron ez túl hűvös lehet, különösen akkor, ha kint 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.

A szakértők szerint a 24-25 fokos beállítás az ideális, hiszen ezzel nemcsak az energiaszámlák csökkenthetők, de a hirtelen hőmérséklet-különbségek okozta egészségügyi problémák is elkerülhetők.

a túlzott hűtés növeli a légúti betegségek kockázatát

kockázatát a betegség rizikója fokozódik, ha a klímaberendezés nincs rendszeresen karbantartva

emellett a nagy energiafelhasználás nemcsak a költségeket emeli, hanem környezetterhelő is lehet

Ha szeretnénk csökkenteni a hőérzetet, érdemes alternatív módszereket is kipróbálni, például árnyékolással, ventilátorral vagy természetes szellőztetéssel.

Forrásunk volt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: