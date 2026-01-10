Így veszélyezteti a tested az extrém fagy – A kihűlés tünetei és veszélyei

A valódi télhez elszokva sokkoló élmény, amikor a hőmérséklet hirtelen mínusz húsz fok közelébe zuhan. Fűtött otthonban ez leginkább magasabb rezsiköltséget jelent, de megfelelő védelem nélkül a hideg komoly egészségkárosodást, akár halált is okozhat. Ezért mindenkinek érdemes tudnia, mire képes a fagy az emberi szervezettel.
Mi történik a testben hidegben?
Már egy 10 fokos beltéri hőmérséklet is jelentős terhelést ró a szervezetre. Ilyenkor a test a létfontosságú szervek védelmére koncentrál:
- csökken a végtagok és a fej hőmérséklete,
- romlik az agy vérellátása,
- nő a pulzus és a légzésszám,
- emelkedik a vérnyomás,
- lassul a gondolkodás és a reakcióidő.
Mindez azért történik, hogy a maghőmérséklet 36–37 fok körül maradjon. Ez azonban még nem a szélsőséges hideg.
Mikor válik életveszélyessé?
Hipotermiáról 35 fok alatti testhőmérsékletnél beszélünk (test belső (mag-)hőmérséklete), 32 fok alatt pedig közvetlen életveszély áll fenn. A kihűlés percek vagy órák alatt bekövetkezhet, különösen rossz ruházat, mozdulatlanság vagy nedvesség esetén.
A kihűlés figyelmeztető jelei
- kontrollálhatatlan vacogás (később megszűnik),
- sápadt, hideg bőr,
- bizonytalan mozgás, elmosódott beszéd,
- zavartság, erős álmosság,
- kitágult pupillák, lassuló pulzus és légzés.
Az érintett gyakran nincs tudatában a veszélynek.