A rendkívüli fagy nemcsak kellemetlen, hanem életveszélyes is lehet. A következő napokban érkező extrém hideg különösen azokra jelent kockázatot, akik fűtetlen lakásban élnek vagy az utcán töltik az éjszakát.

A valódi télhez elszokva sokkoló élmény, amikor a hőmérséklet hirtelen mínusz húsz fok közelébe zuhan. Fűtött otthonban ez leginkább magasabb rezsiköltséget jelent, de megfelelő védelem nélkül a hideg komoly egészségkárosodást, akár halált is okozhat. Ezért mindenkinek érdemes tudnia, mire képes a fagy az emberi szervezettel.

Így veszélyezteti a tested az extrém fagy – A kihűlés tünetei és veszélyei

Mi történik a testben hidegben?

Már egy 10 fokos beltéri hőmérséklet is jelentős terhelést ró a szervezetre. Ilyenkor a test a létfontosságú szervek védelmére koncentrál:

csökken a végtagok és a fej hőmérséklete,

romlik az agy vérellátása,

nő a pulzus és a légzésszám,

emelkedik a vérnyomás,

lassul a gondolkodás és a reakcióidő.

Mindez azért történik, hogy a maghőmérséklet 36–37 fok körül maradjon. Ez azonban még nem a szélsőséges hideg.

Mikor válik életveszélyessé?

Hipotermiáról 35 fok alatti testhőmérsékletnél beszélünk (test belső (mag-)hőmérséklete), 32 fok alatt pedig közvetlen életveszély áll fenn. A kihűlés percek vagy órák alatt bekövetkezhet, különösen rossz ruházat, mozdulatlanság vagy nedvesség esetén.

A kihűlés figyelmeztető jelei

kontrollálhatatlan vacogás (később megszűnik),

sápadt, hideg bőr,

bizonytalan mozgás, elmosódott beszéd,

zavartság, erős álmosság,

kitágult pupillák, lassuló pulzus és légzés.

Az érintett gyakran nincs tudatában a veszélynek.

Kire figyeljünk különösen? A fagy leginkább az utcán élőket és azokat fenyegeti, akik nem tudják kifűteni otthonukat. Ha hidegben bajba jutott embert látsz, értesítsd a segítő szolgálatokat vagy sürgős esetben hívd a 112-t!

