Életmód

2026.01.10.

Így veszélyezteti a tested az extrém fagy – A kihűlés tünetei és veszélyei

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A rendkívüli fagy nemcsak kellemetlen, hanem életveszélyes is lehet. A következő napokban érkező extrém hideg különösen azokra jelent kockázatot, akik fűtetlen lakásban élnek vagy az utcán töltik az éjszakát.

A valódi télhez elszokva sokkoló élmény, amikor a hőmérséklet hirtelen mínusz húsz fok közelébe zuhan. Fűtött otthonban ez leginkább magasabb rezsiköltséget jelent, de megfelelő védelem nélkül a hideg komoly egészségkárosodást, akár halált is okozhat. Ezért mindenkinek érdemes tudnia, mire képes a fagy az emberi szervezettel.

hófúvásban sétáló ember
Így veszélyezteti a tested az extrém fagy – A kihűlés tünetei és veszélyei

Mi történik a testben hidegben?

Már egy 10 fokos beltéri hőmérséklet is jelentős terhelést ró a szervezetre. Ilyenkor a test a létfontosságú szervek védelmére koncentrál:

  • csökken a végtagok és a fej hőmérséklete,
  • romlik az agy vérellátása,
  • nő a pulzus és a légzésszám,
  • emelkedik a vérnyomás,
  • lassul a gondolkodás és a reakcióidő.

Mindez azért történik, hogy a maghőmérséklet 36–37 fok körül maradjon. Ez azonban még nem a szélsőséges hideg.

Mikor válik életveszélyessé?

Hipotermiáról 35 fok alatti testhőmérsékletnél beszélünk (test belső (mag-)hőmérséklete), 32 fok alatt pedig közvetlen életveszély áll fenn. A kihűlés percek vagy órák alatt bekövetkezhet, különösen rossz ruházat, mozdulatlanság vagy nedvesség esetén.

A kihűlés figyelmeztető jelei

  • kontrollálhatatlan vacogás (később megszűnik),
  • sápadt, hideg bőr,
  • bizonytalan mozgás, elmosódott beszéd,
  • zavartság, erős álmosság,
  • kitágult pupillák, lassuló pulzus és légzés.

Az érintett gyakran nincs tudatában a veszélynek.

Kire figyeljünk különösen?

A fagy leginkább az utcán élőket és azokat fenyegeti, akik nem tudják kifűteni otthonukat. Ha hidegben bajba jutott embert látsz, értesítsd a segítő szolgálatokat vagy sürgős esetben hívd a 112-t!

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept