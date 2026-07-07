Nem csak fröccs! 6 nyári boros ital, amivel garantáltan sikert aratsz a teraszon

Van valami egészen különleges a nyári estékben. Ahogy enyhül a hőség, előkerülnek a teraszbútorok, serceg a grill, a barátok még azt mondják, hogy „csak egy órára ugrottunk át”, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már besötétedett, és még mindig senki sem készül haza.

Ilyenkor nincs szükség bonyolult koktélreceptekre vagy különleges bárfelszerelésre. Egy jól behűtött bor, néhány szezonális gyümölcs, sok jég és egy kis kreativitás bőven elég ahhoz, hogy olyan italokat készítsünk, amelyek legalább akkora sikert aratnak, mint a vacsora.

Összegyűjtöttünk hat könnyen elkészíthető ötletet, amelyek tökéletesek grillezéshez, kerti partihoz vagy egy spontán hétköznapi teraszozáshoz.

1. A fröccs, amitől újra beleszeretsz a klasszikusokba

A jó fröccs titka meglepően egyszerű: minden legyen hideg. Ha a bort és a szódát is előre behűtjük, nem kell telepakolni jéggel a poharat, így az ital megőrzi karakterét.

Hozzávalók:

2 rész könnyű fehérbor (Irsai vagy olaszrizling)

1 rész szóda

2-3 jégkocka

citromhéj vagy rozmaring a tetejére

Mivel kínáld? Grillezett csirke, zöldségek, pogácsa.

Tipp: a poharakat is tedd 10 percre a fagyasztóba.

A fotót a Törley Pezsgőpincészet készítette

2. Rozéfröccs, a nyár legvidámabb itala

A gyümölcsös rozé már önmagában is nyárias, szódával pedig még frissebb. Egy marék málna vagy eper nemcsak szép, hanem finoman át is ízesíti az italt.

Hozzávalók:

2 rész rozé

1 rész szóda

eper vagy málna

sok jég

Mivel kínáld? Sajttál, saláták, lazac.

Tipp: a gyümölcsöt fagyaszd le előre, így jégként is működik.

3. Egyszerű prosecco-spritz

A prosecco nem csak ünnepekre való. Néhány perc alatt elegáns aperitif készül belőle.

Hozzávalók:

prosecco

kevés szóda

narancsszelet

jég

Mivel kínáld? Bruschetta, olívabogyó, sonkatekercs.

Tipp: narancshéjat enyhén nyomd meg a pohár fölött, hogy az illóolajok felszabaduljanak.

4. Limoncellós nyári frissítő

A citromos ízek azonnal mediterrán hangulatot idéznek.

Hozzávalók:

limoncello

szóda vagy prosecco

lime

menta

jég

Mivel kínáld? Citromos tészta, grillezett hal.

Tipp: dörzsöld össze a mentaleveleket a tenyeredben tálalás előtt.

5. Alkoholmentes, de ünnepi

Az alkoholmentes italok ma már ugyanúgy lehetnek izgalmasak, mint klasszikus társaik.

Hozzávalók:

alkoholmentes habzóital

uborka vagy citrus

menta

jég

Mivel kínáld? Könnyű saláták, gyümölcsös desszertek.

Tipp: uborkaszalaggal különösen elegáns.

6. Gyümölcsös bólé vendégséghez

Ha sokan vagytok, a bólé a legkényelmesebb választás. Mindenki magának tölthet, te pedig a vendégekkel lehetsz.

Hozzávalók:

fehérbor vagy rozé

barack

eper

alma

citrus

menta

jég

Mivel kínáld? Grillparti teljes menüje.

Tipp: legalább egy órával fogyasztás előtt állítsd össze, hogy az ízek összeérjenek.

Minden a jó alapanyaggal kezdődik

A legjobb nyári italok közös titka nem a bonyolult receptekben rejlik, hanem a jó minőségű alapanyagokban. Egy friss fehérbor, egy gyümölcsös rozé vagy egy könnyed prosecco már önmagában is élmény, néhány szezonális gyümölccsel és friss fűszernövénnyel pedig pillanatok alatt vendégváró itallá válik.

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