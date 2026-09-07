Gyönyörű, kis igényű szobanövények, amelyeket kezdőként is nehéz megölni

Ha szeretnéd egy kis zölddel feldobni a nappalit, a hálószobát vagy akár a fürdőszobát, egy jól megválasztott szobanövénnyel nem nagyon lőhetsz mellé. A gond csak akkor kezdődik, ha híján vagy a növénysuttogó képességeknek, illetve kezdő vagy, és nem tudod, melyik illik leginkább az otthonodhoz és a gondozási szokásaidhoz.

Szerencsére rengeteg olyan, kevés gondozást igénylő, kezdőknek is való szobanövény létezik, amelyekkel akkor is érdemes próbálkozni, ha korábban már több növényed is feladta a küzdelmet, vagy ha most kezded az ipart. Vannak köztük magasra növő, látványos fajták, például a szobapálmák, de olyan, nagyinál is fellelhető klasszikusokat is találunk, melyek örökké divatban lesznek, és mindent kibírnak.

Tipp: a legjobb, ha közepes vízigényű növényeket választasz

Míg a mondás az, hogy a pozsgások, illetve ugyebár főként a kaktuszok azok, amiket lehetetlen megölni, ez nincs feltétlen így: a pozsgások, mivel leveleikben tárolják a vizet, gyakorlatilag túlöntözésnek élnek meg minden, számunkra átlagosnak gondolt öntözési szokást, így tízből kilenc ember kirohasztja őket. Válasszunk inkább olyan növényt, ami csípi a vizet, de azt is bírja, ha 1-2 hétig hanyagoljuk, így nem történhet nagy baj!

Lássunk pár ilyen, kezdőknek is tökéletes példányt - katttints a képre a galériáért!

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8 szobanövény, ami a legsötétebb sarokban is él és virul

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