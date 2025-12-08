Gasztro

2025.12.08.

Ezt a tejterméket vedd le a polcról, ha nem bírja a gyomrod a sima tejet

Nosalty profilképe Nosalty

Bár nem mindig mutat ki laktózintoleranciát a gasztroenterológiai vizsgálat, mégis előfordulhat, hogy nem bírja a gyomrunk a tejet. Most mutatunk egy olyan élelmiszert, aminek sokkal alacsonyabb a laktóztartalma, ráadásul nem csak ezért lehet előnyösebb fogyasztása.

Kerülöd a tejet, pedig hivatalosan nem is vagy rá érzékeny? Hidd el, nem vagy egyedül, viszont mutatunk egy remek alternatívát, aminek számos előnye van még. Lássuk, milyen tejtermékről van szó!

Kefir
Ezt a tejterméket vedd le a polcról, ha nem bírja a gyomrod a tejet

Rengeteget írtunk már korábban a kefirről, hiszen a belünk egyik legjobb barátja. Sokak szerint jobb, mint a hagyományos joghurt, de vajon tényleg igaz ez? Ráadásul a tejjel való összehasonlítása is sokak számára érdekes lehet.

A kefir tápanyagtartalmával kapcsolatban nem ritkán keringenek tévhitek. Bár nagyon hasonló a joghurtokhoz, ez nem minősül se savanyú, se egészségesebb joghurtnak.

A kefir olyan erjesztett tej, amelyhez más mikroorganizmusokat adtak, mint a joghurtokhoz.

Receptajánló:

Sokkal intenzívebb a probiotikus hatása, mint a joghurtnak, és tápértéke is kiemelkedő, amennyiben tejjel, és nem vízzel készül. Kalciumot, magas biológiai minőségű fehérjéket, A-vitamint és D-vitamint biztosít szervezetünk számára. Emellett pedig van még egy előnye:

a laktózintolerancia az adagtól függ, és bár a kefirben van egy kevés laktóz, ideális lehet azok számára, akiknek problémát okoz, mert jobban tolerálható, mint a tej 

– állítja Dr. Magda Carlas orvos és táplálkozási szakértő.

A szakértő a természetes, cukrozatlan változatot javasolja, amely némi almával, sárgarépával és egy kevés friss citromlével tökéletes napkezdést biztosít, mert egészséges és emésztést segítő reggeli.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

kása

Almás zabkása fahéjjal

A zabkását sokféle ízben el lehet készíteni, mi most egy igazi őszi verziót választottunk. A Rauch Happy Day almalé nagyon feldobja ízekben a kását, és a toppingokkal egészül ki ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Kefir
Gasztro

Ezt a tejterméket vedd le a polcról, ha nem bírja...

Bár nem mindig mutat ki laktózintoleranciát a gasztroenterológiai vizsgálat, mégis előfordulhat, hogy nem bírja a gyomrunk a tejet. Most mutatunk egy olyan élelmiszert, aminek sokkal alacsonyabb a laktóztartalma, ráadásul nem csak ezért lehet előnyösebb fogyasztása.

Nosalty

További cikkek

szellőztetés tél
Advent

Ezért nem ajánlott télen 8 és 10 óra között szellőztetni...

Télen mindannyian szeretnénk friss levegőt a lakásba engedni anélkül, hogy közben a meleget is kiengednénk. Nem mindegy azonban, mikor nyitjuk ki az ablakot: a rosszul időzített szellőztetés többet árthat, mint használ. Mutatjuk, mikor érdemes télen ablakot tárni, hogy a levegő is felfrissüljön, és a fűtésszámla se szaladjon meg.

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

hazias-szekelykaposzta
székelykáposzta

Házias székelykáposzta

A téli hideg beköszöntével újra előtérbe kerülnek a kedvenc savanyú káposztás ételeink. A székelykáposztának is számos formája, verziója létezik, mi sertésdagadóból ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept