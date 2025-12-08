Ezt a tejterméket vedd le a polcról, ha nem bírja a gyomrod a sima tejet

Bár nem mindig mutat ki laktózintoleranciát a gasztroenterológiai vizsgálat, mégis előfordulhat, hogy nem bírja a gyomrunk a tejet. Most mutatunk egy olyan élelmiszert, aminek sokkal alacsonyabb a laktóztartalma, ráadásul nem csak ezért lehet előnyösebb fogyasztása.

Kerülöd a tejet, pedig hivatalosan nem is vagy rá érzékeny? Hidd el, nem vagy egyedül, viszont mutatunk egy remek alternatívát, aminek számos előnye van még. Lássuk, milyen tejtermékről van szó!

Ezt a tejterméket vedd le a polcról, ha nem bírja a gyomrod a tejet

Rengeteget írtunk már korábban a kefirről, hiszen a belünk egyik legjobb barátja. Sokak szerint jobb, mint a hagyományos joghurt, de vajon tényleg igaz ez? Ráadásul a tejjel való összehasonlítása is sokak számára érdekes lehet.

A kefir tápanyagtartalmával kapcsolatban nem ritkán keringenek tévhitek. Bár nagyon hasonló a joghurtokhoz, ez nem minősül se savanyú, se egészségesebb joghurtnak.

A kefir olyan erjesztett tej, amelyhez más mikroorganizmusokat adtak, mint a joghurtokhoz.

Sokkal intenzívebb a probiotikus hatása, mint a joghurtnak, és tápértéke is kiemelkedő, amennyiben tejjel, és nem vízzel készül. Kalciumot, magas biológiai minőségű fehérjéket, A-vitamint és D-vitamint biztosít szervezetünk számára. Emellett pedig van még egy előnye:

a laktózintolerancia az adagtól függ, és bár a kefirben van egy kevés laktóz, ideális lehet azok számára, akiknek problémát okoz, mert jobban tolerálható, mint a tej – állítja Dr. Magda Carlas orvos és táplálkozási szakértő.

A szakértő a természetes, cukrozatlan változatot javasolja, amely némi almával, sárgarépával és egy kevés friss citromlével tökéletes napkezdést biztosít, mert egészséges és emésztést segítő reggeli.

