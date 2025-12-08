Ezt a tejterméket vedd le a polcról, ha nem bírja a gyomrod a sima tejet

Kerülöd a tejet, pedig hivatalosan nem is vagy rá érzékeny? Hidd el, nem vagy egyedül, viszont mutatunk egy remek alternatívát, aminek számos előnye van még. Lássuk, milyen tejtermékről van szó!
Rengeteget írtunk már korábban a kefirről, hiszen a belünk egyik legjobb barátja. Sokak szerint jobb, mint a hagyományos joghurt, de vajon tényleg igaz ez? Ráadásul a tejjel való összehasonlítása is sokak számára érdekes lehet.
A kefir tápanyagtartalmával kapcsolatban nem ritkán keringenek tévhitek. Bár nagyon hasonló a joghurtokhoz, ez nem minősül se savanyú, se egészségesebb joghurtnak.
A kefir olyan erjesztett tej, amelyhez más mikroorganizmusokat adtak, mint a joghurtokhoz.
Sokkal intenzívebb a probiotikus hatása, mint a joghurtnak, és tápértéke is kiemelkedő, amennyiben tejjel, és nem vízzel készül. Kalciumot, magas biológiai minőségű fehérjéket, A-vitamint és D-vitamint biztosít szervezetünk számára. Emellett pedig van még egy előnye:
a laktózintolerancia az adagtól függ, és bár a kefirben van egy kevés laktóz, ideális lehet azok számára, akiknek problémát okoz, mert jobban tolerálható, mint a tej– állítja Dr. Magda Carlas orvos és táplálkozási szakértő.
A szakértő a természetes, cukrozatlan változatot javasolja, amely némi almával, sárgarépával és egy kevés friss citromlével tökéletes napkezdést biztosít, mert egészséges és emésztést segítő reggeli.