Ennyit kávézz, hogy még 70 évesen is egészséges legyél

Egy új tanulmány szerint napi két csésze kávé már jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy egészségesen érjük meg a 70 éves kort. Na de pontosan mennyi az annyi, és mi az, amivel még kiválthatjuk a kávét, ha cél a mentálisan és fizikálisan is fitt időskor?

Sokan indítják a reggelüket kávéval, sőt, legtöbbünknél a nap folyamán is előkerül még egy-egy csészével. A kávéval kapcsolatban korábban is születtek már kutatások, de most egy olyan friss tanulmány jelent meg, ami a napi két csésze elkortyolása és az egészséges időskor között kereste a kapcsolatot.

Ilyen szerepe van a kávézásnak abban, hogy még 70 évesen is egészséges legyél

A napi kávéfogyasztás hatása

Dr. Sara Mahdavi, a Harvard T.H. Chan Közegészségügyi Iskola munkatársa kutatásában 47 513 nő napi kávéfogyasztását vizsgálta, 30 éven át. Eredményei szerint azok, akik 40 éves koruktól kezdve egy, de inkább napi 2 csésze kávét fogyasztottak, fizikailag erősebbek és mentálisan kiegyensúlyozottabbak voltak, mint azok a társaik, akik nem ittak kávét, legalábbis nem naponta.

Az eredmények szerint naponta 2 csésze kávé segít megelőzni a kognitív hanyatlást, és késlelteti a krónikus megbetegedéseket.

Ezt az eredményt a koffeinmentes tea és kávé esetében nem tudta megerősíteni a kutatás. A kutatók kérdőívek segítségével mérték fel a koffeinfogyasztást.

Az egészséges öregedést így definiálták:

70 éves vagy annál idősebb életkor elérése a 11 fő krónikus betegségtől mentesen

a fizikai funkciók megfelelő fenntartása

jó mentális egészség

a kognitív hanyatlás vagy memóriaproblémák hiánya

2016-ban a tanulmányban részt vevő 3706 nő felelt meg az egészséges idősebb felnőttek kritériumainak. A 45 és 60 év közöttiek átlagosan napi 315 mg koffeint fogyasztottak. Ez a mennyiség körülbelül három kis csésze vagy másfél nagy csésze kávé mennyiségének felel meg. Ennek a koffeinnek több mint 80%-a rendszeres kávéfogyasztásból származott.

A kutatás további eredményei

A kutatás megállapította, hogy minden további csésze kávé fogyasztása 2–5%-kal növelheti annak valószínűségét, hogy valaki jó egészségi állapotban éri el a 70 éves kort, biológiailag fiatalabbként, mint azt a kronológiai életkora sugallná.

Fontos: ez a pozitív hatás nem vonatkozik a koffeinmentes kávéra vagy a teára. Sőt, a kutatás szerint a kólafélék fogyasztása 20–26%-kal csökkentheti a jó egészségi állapot esélyét.

