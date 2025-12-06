5 magyar hely, ahol megkóstolhatod a világ legfinomabb karácsonyi édességeit

A nagy ünnepeknek világszerte megvannak nagy étkezéseik és az ünnepre szabott kedvenc desszertjeik. Az édesszájúak kedvéért, akiknek nem ünnep az ünnep sütizés nélkül, ajánlunk öt helyet, ahol a világ különböző karácsonyi édességeit lehet kipróbálni, plusz egy kis hazait, a biztonság kedvéért.

Läget Pékség

Mikor életemben először Skandináviában jártam, sok dolog ámulatba ejtett, sok dolog teljesen levett a lábamról, és szereztem egy maradandó rajongást is, méghozzá a skandináv pékáruk iránt. Tiszta, világos, jól párosított ízek, csodás kenyerek, tápláló és nagyon finom péksütik. A Lägetben pont ezt lehet megtalálni, ezért is szeretem őket annyira. Most már ünnepre hangolódó északi finomságokat is találtok náluk, ezeket a webshopból is meg lehet egyébként rendelni, csak győzzetek válogatni közülük.

A térség egyik sztárpéksütije a bulle, a Lägetben pedig karácsonyra sáfrányos verzióval készülnek. A színe, az íze, az illata…tökéletes. Egy falatnyi svéd karácsony.

Läget Pékség

Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 49.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 7.30-17.30, szombat-vasárnap 8.00-17.00

à table!

A Galette des Rois, más néven a királyok süteménye szigorúan véve nem karácsonyi sütemény, viszont a franciák ezzel zárják az ünnepi időszakot, így tehát ide sorolható, annál is inkább, mert nekünk viszont nincs vízkereszti édességünk. Január 6-án fogyasztják, a háromkirályok eljövetelét ünneplik vele, a király pedig az lesz, aki a tortába sütött kis figurát vagy pénzérmét megtalálja.

Az à table! minden évben kiteszi a Galette des Rois-t a sütispultba, úgyhogy, ha ti is szeretnétek házi királyválasztást, vagy csak megkóstolnátok ezt a marcipános süteményt, és esetleg elapadtak az ünnepi bejglikészletek, már tudjátok, hogy hova kell mennetek.

à table!

Budapest

Nyitvatartás: hétfő 11.00-20.00, kedd-szombat 10.00-20.00, vasárnap 10.00-19.00

Ferdinánd Bisztró

A Ferdinánd Bisztró története jól mutatja, hogy lehet egy kis vidéki hely országosan népszerű úgy, hogy közben mindvégig hű marad önmagához. Kálmán Éváék óriási vendégszeretettel és elképesztően finom fogásokkal várják a vendégeiket, valahányszor náluk járok, mindig azt érzem, hogy mindent meg szeretnék kóstolni. Aki pedig igazán házias sütire vágyik karácsonykor, az rendeljen tőlük házi hájas tésztát.

Ez a szilvalekvárral töltött klasszikus hasonló eljárással készül, mint a klasszikus, hajtogatott vajas tészta, csak a zsiradék itt nem vaj, hanem háj, ettől lesz olyan gazdag, telt íze minden falatnak.

Tökéletes ünnepi édesség, de jól vigyázzatok az időzítéssel, ha túl korán rendelitek meg, lehet, hogy egy falat sem marad belőle szentestére.

A Ferdinánd Bisztró karácsonyi édességei, középen a hájas tészta via

Ferdinánd Bisztró

Kunmadaras, Kunhegyesi út 14.

Nyitvatartás: kedd-csütörtök és vasárnap 10.00-19.00, péntek – szombat 10.00-20.00

Cioccolatte Gelateria

Majd pont olasz édesség nem kerül fel a listánkra? Na, még mit nem! Egyszer megkérdeztem a tanáromat, aki az olasz kurzust tartja, és aki elmesélte, hogy karácsonyra hazautazik az édesanyjához, hogy mit szoktak enni karácsonykor. Másodpercnyi gondolkodás után rávágta, hogy mindent.

A panettone tényleg az ünnep egyik sztárja, ez egy fantasztikus, foszlós tésztájú sütemény, amibe kerülhet krémes töltelék, kandírozott gyümölcs, de úgy hallottam, létezik már sós verziója is.

A Cioccolatte nyáron az egyik kedvenc fagyizónk, télen pedig fantasztikus panettonékat lehet venni náluk. A klasszikus verzió mellett van crema alla gianduiával töltött is. Ez egy csokoládés mogyorókrém, igazi olasz klasszikus, nem lehet neki ellenállni, pláne nem a kedvenc sütinkbe töltve.

Cioccolatte Gelateria

Budapest, Pozsonyi út 7. és Buda-part tér 3.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-20.00 és hétfő-péntek 12.00-19.00 , szombat-vasárnap 12.00-18.00

TODO

Ha van hely ezen a világon, ahol nem veszik félvállról az ünneplést, és az asztalon épp úgy megadják a módját, mint a szívekben, akkor az Mexikó. Ahogy az anyák napját, a függetlenségük kikiáltását vagy épp a halottak napját, úgy a karácsonyt is nagy családi körben, zajosan, élettel telve, igazi szenvedéllyel ünneplik. A TODO Mexican Kitchen konyháján Keve Márton séf már készíti különleges, karácsonyra hangolt desszertjét, mely a Maxi Rey névre hallgat.

A desszert alapja a tre leches, vagyis a „három tej”, a tej, tejszín és sűrített tej keverékével átitatott piskóta. Ez már önmagában tökéletes, de ha ez nem lenne elég, kerül még rá karamellöntet, csokiszósz, és hogy a ropogás se hiányozzon, pörkölt mandulával szórják a tetejét.

Hogy túlzás lenne? Igen, de mikor túlozzunk, ha nem az ünnepi asztal körül?

TODO

Budapest, Szervita tér 8.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 17.00-23.00, péntek-szombat 12.00-0.00, vasárnap 12.00-22.00

Címlapfotó: Ferdinánd Bisztró