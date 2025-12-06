20 mesés gasztrokönyv 2025 karácsonyára, amitől minden konyhatündér szíve megdobban
Rég nem volt már ehhez hasonló gasztrokönyvdömping, mint az idei évben, de legalább van miből válogatni karácsonyi ajándék gyanánt. A felhozatal nagyon színes, hiszen a klasszikus szakácskönyvektől kezdve a vegán, mentes recepteket felvonultató köteteken át desszertekre fókuszáló vagy éppen az air fryer sokoldalúságát bemutató könyvek mellett önéletrajzi ihletésű kitárulkozással is találkozunk. Lássuk az idei év húsz, leginkább említésre méltó gasztrokönyvét!
Könyvet adni ajándékba sose lesz régimódi, mi pedig idén is összegyűjtöttük a legfrissebb gasztro- és szakácskönyveket, hogy nektek már ne kelljen sokat tépelődni a könyvesboltban állva, mivel lepjétek meg szeretteiteket (vagy akár saját magatokat) karácsonyra. Igen széles a repertoár, így egészen biztos személyes és szívhez szóló kötetet találsz 2025-ös karácsonyi könyvlistánkban!
Kattints a képre, és nézd meg, milyen gasztrokönyvek várnak idén!
20 fotó
Címlapkép és fotók: Nosalty/ Rosanics Petra