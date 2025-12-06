20 mesés gasztrokönyv 2025 karácsonyára, amitől minden konyhatündér szíve megdobban

Rég nem volt már ehhez hasonló gasztrokönyvdömping, mint az idei évben, de legalább van miből válogatni karácsonyi ajándék gyanánt. A felhozatal nagyon színes, hiszen a klasszikus szakácskönyvektől kezdve a vegán, mentes recepteket felvonultató köteteken át desszertekre fókuszáló vagy éppen az air fryer sokoldalúságát bemutató könyvek mellett önéletrajzi ihletésű kitárulkozással is találkozunk. Lássuk az idei év húsz, leginkább említésre méltó gasztrokönyvét!