Sok évtized közutálat után 2026-ban ez az olcsó zöldség lesz az Év Zöldsége

Amennyiben ő lesz 2026 sztárja, mi, magyarok, jól járunk, hiszen ősrégi zöldségalapanyag a magyar konyhában, töltött káposzta, frankfurti leves és káposztás cvekedli sincs nélküle, és még olcsó is. Ez a káposzta, és annak minden fajtája!

Olcsó, hazánkban is megterem, ismert levesdiéták alapja, sőt, az éhínség sújtotta világháborús évek alatt is fontos alapanyagnak bizonyult Európa-szerte: ez a káposzta, melynek mai napig elég rossz a reputációja, a gyerekeknek sem kedvence, 2026-ban mégis ez lesz az Év Zöldsége.

A káposzta lesz az Év Zöldsége 2026-ban

A káposztának számos különböző fajtája létezik: ide tartozik a fejes káposzta, a vörös káposzta, a kelkáposzta vagy a kínai kel is, amelyek mindegyike ugyanabból a növényfajból származik, de különböző termesztési módokkal és szelekcióval alakultak ki.

Na de mit tud a káposzta?

olcsó , és gyakorlatilag egész évben elérhető

magas az élelmirost-tartalma , ami miatt kiemelten támogatja a bélrendszer, emésztés egészségét

pozitívan befolyásolja a szervezet által előállított inzulin mennyiségét, ezért fogyasztása cukorbetegeknek is ajánlott

sok A-, B-, C-vitamint, káliumot, ként, jódot, kalciumot, foszfort, vasat tartalmaz

univerzális alapanyag: levesek, rakottasok, saláták, tészták, egytálételek, főzelékek is készülhetnek belőle

a fermentálás régi-új, és egyre erősödő trendje is sokat használja, gondoljunk csak a savanyú káposztára vagy a koreai kimchire, mely kínai kelből készül

100 grammja csak 25 kcal-t tartalmaz, így a különböző diétákba is könnyen beilleszthető!

Az emberek igyekeznek egyre több rostot, tehát sok-sok zöldséget és gyümölcsöt enni, hogy támogassák bélrendszerük egészségét, anélkül, hogy a fél fizetésük rámenne - mesélte a Business Insidernek Rob Hobson, dietetikus.

A fermentálás, rostmaximalizálás illetve a gazdasági megszorítások napjait éljük, így nem csoda, hogy az olcsó káposzta utat tört magának, mondják a szakértők.

2026-ban a rostok egyébként is átveszik a fehérjék szerepét a táplálkozási trendekben.