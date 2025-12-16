Sok évtized közutálat után 2026-ban ez az olcsó zöldség lesz az Év Zöldsége

Olcsó, hazánkban is megterem, ismert levesdiéták alapja, sőt, az éhínség sújtotta világháborús évek alatt is fontos alapanyagnak bizonyult Európa-szerte: ez a káposzta, melynek mai napig elég rossz a reputációja, a gyerekeknek sem kedvence, 2026-ban mégis ez lesz az Év Zöldsége.
A káposztának számos különböző fajtája létezik:
Na de mit tud a káposzta?
- olcsó, és gyakorlatilag egész évben elérhető
- magas az élelmirost-tartalma, ami miatt kiemelten támogatja a bélrendszer, emésztés egészségét
- pozitívan befolyásolja a szervezet által előállított inzulin mennyiségét, ezért fogyasztása cukorbetegeknek is ajánlott
- sok A-, B-, C-vitamint, káliumot, ként, jódot, kalciumot, foszfort, vasat tartalmaz
- univerzális alapanyag: levesek, rakottasok, saláták, tészták, egytálételek, főzelékek is készülhetnek belőle
- a fermentálás régi-új, és egyre erősödő trendje is sokat használja, gondoljunk csak a savanyú káposztára vagy a koreai kimchire, mely kínai kelből készül
- 100 grammja csak 25 kcal-t tartalmaz, így a különböző diétákba is könnyen beilleszthető!
Az emberek igyekeznek egyre több rostot, tehát sok-sok zöldséget és gyümölcsöt enni, hogy támogassák bélrendszerük egészségét, anélkül, hogy a fél fizetésük rámenne- mesélte a Business Insidernek Rob Hobson, dietetikus.
A fermentálás, rostmaximalizálás illetve a gazdasági megszorítások napjait éljük, így nem csoda, hogy az olcsó káposzta utat tört magának, mondják a szakértők.
2026-ban a rostok egyébként is átveszik a fehérjék szerepét a táplálkozási trendekben.