Nehézfémprobléma: konyhai eszközt hívott vissza a Sinsay

Ólom és kadmium kioldódása miatt hívott vissza Kínából származó üvegbögréket a Sinsay. A termékből a lengyel LPP S.A. forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett az LPP Hungary Kft. által üzemeltetett üzletekbe.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (LPP Hungary Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: mintás üvegbögre (falevél és gomba)

Tételszám: 578ES-MLC-ONE

Lengyel kereskedő: LPP S.A.

Hazai címzett: LPP Hungary Kft. (Sinsay üzletek)

Termékvisszahívás oka: nehézfém kioldódás

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

