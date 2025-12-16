Nehézfémprobléma: konyhai eszközt hívott vissza a Sinsay

Család

Ólom és kadmium kioldódása miatt hívott vissza Kínából származó üvegbögréket a Sinsay. A termékből a lengyel LPP S.A. forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett az LPP Hungary Kft. által üzemeltetett üzletekbe.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (LPP Hungary Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

Sinsay-es bögre
Konyhai eszközt hívott vissza a Sinsay nehézfémtartalom miatt
forrás

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: mintás üvegbögre (falevél és gomba)

  • Tételszám: 578ES-MLC-ONE
  • Lengyel kereskedő: LPP S.A.
  • Hazai címzett: LPP Hungary Kft. (Sinsay üzletek)

Termékvisszahívás oka: nehézfém kioldódás

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

Címlapkép: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Forrásunk volt.

