2025.12.24.

„Kapj rá!” a halra – Egészség, íz és tudatosság egy tányéron

A halfogyasztás többek számára ma már nemcsak gasztronómiai élmény, hanem tudatos döntés is. A halhús jó minőségű fehérjeforrás, könnyen emészthető, és természetes módon tartalmaz olyan tápanyagokat – például ómega–3 zsírsavakat, vitaminokat és ásványi anyagokat –, amelyek jól illeszkednek a kiegyensúlyozott étrendbe. Nem véletlen, hogy a hal egyre gyakrabban jelenik meg a modern, egészségtudatos konyhákban is.

Ezt a szemléletet erősíti a 2025-ben újra induló Kapj rá!” kampány, amelynek elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a hazai halfogyasztás fontosságára. A program arra ösztönöz, hogy a hal ne csak ünnepi alkalmakon kerüljön az asztalra, hanem a modern, tudatos táplálkozás része legyen. Az Európai Unió támogatásával és hazai társfinanszírozásból megvalósuló kampány a Kapj rá! Facebook-oldalon is inspiráló tartalmakkal és ötletes receptekkel segít eligazodni a halételek világában.

Kapj rá!
Agrármarketing Centrum

A kampány arra ösztönöz, hogy bátran kísérletezzünk új ízekkel, és fedezzük fel, milyen izgalmas lehet a hal a mindennapokban. A klasszikus magyar halételek – például a harcsapaprikás – éppúgy helyet kaphatnak a konyhában, mint az újragondolt, trendi tálalású fogások, például egy friss salátával kínált halfilé vagy egy ropogós pisztráng balzsamecet-esszenciával.

Tudtad?

Ne feledjük, a hal nemcsak finom, hanem egészséges is: a halhús teljes értékű fehérjét, ómega-3, -6, -9 zsírsavakat, valamint olyan nélkülözhetetlen ásványi anyagokat tartalmaz, mint a vas, a jód, vagy a szelén. A halak fogyasztása nagyban hozzájárulhat a szív- és érrendszeri betegségek elkerüléséhez.
Egészséges falatok
Agrármarketing Centrum

Válasszunk bátran édesvízi halakat, hiszen a boltokban ma már nagy választékban megtalálhatóak. Egy kis nyitottsággal és kreativitással a halas ételek izgalmas színt vihetnek az étrendbe – legyen szó egy gyors vacsoráról vagy egy hétvégi közös főzésről.

Kapj rá a halra, és fedezd fel, mennyi lehetőség rejlik a változatos, tudatos étkezésben.

Gasztro

