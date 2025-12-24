„Kapj rá!” a halra – Egészség, íz és tudatosság egy tányéron

Ezt a szemléletet erősíti a 2025-ben újra induló „Kapj rá!” kampány, amelynek elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a hazai halfogyasztás fontosságára. A program arra ösztönöz, hogy a hal ne csak ünnepi alkalmakon kerüljön az asztalra, hanem a modern, tudatos táplálkozás része legyen. Az Európai Unió támogatásával és hazai társfinanszírozásból megvalósuló kampány a Kapj rá! Facebook-oldalon is inspiráló tartalmakkal és ötletes receptekkel segít eligazodni a halételek világában.
A kampány arra ösztönöz, hogy bátran kísérletezzünk új ízekkel, és fedezzük fel, milyen izgalmas lehet a hal a mindennapokban. A klasszikus magyar halételek – például a harcsapaprikás – éppúgy helyet kaphatnak a konyhában, mint az újragondolt, trendi tálalású fogások, például egy friss salátával kínált halfilé vagy egy ropogós pisztráng balzsamecet-esszenciával.
Tudtad?
Válasszunk bátran édesvízi halakat, hiszen a boltokban ma már nagy választékban megtalálhatóak. Egy kis nyitottsággal és kreativitással a halas ételek izgalmas színt vihetnek az étrendbe – legyen szó egy gyors vacsoráról vagy egy hétvégi közös főzésről.
Kapj rá a halra, és fedezd fel, mennyi lehetőség rejlik a változatos, tudatos étkezésben.