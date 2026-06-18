A Lidl kötelező túlélőfelszerelése kánikulára: a párezer forintos kézi és toronyventilátoroktól az akciós mobil léghűtőkig

Ha már előre félsz a kánikulától, mert nincs otthon légkondid, és tervezed a ventilátorvásárlást, csak a legközelebbi Lidlig kell elmenned, mert megkapó akciókkal készülnek a negyven fokra!

Ha a tavalyi nyárra gondolunk, vegyes érzelmek derengenek fel bennünk: mert a nyár mindig jó, tele van programmal, aligruhában lehet járni, sokáig van világos, mehetünk strandolni és ehetünk lecsót meg fagyit, a negyven fokok viszont elképesztően megviselnek időset és fiatalt egyaránt. Akinek pedig nincs otthon légkondija, fokozottan szenved.

Ezt meglovagolva a Lidl ventilátor- és mobil léghűtőakciókkal vár minden vásárlót 2026. június 18-tól. Csapjatok le a készletekre!

Párezer forintos kézi ventilátorok a Lidl akciói közt via

A legolcsóbb és legkisebb akciós termék a kézi ventilátor

Ahogy a fenti képen láthatjuk, a legolcsóbb akciós termék a TRONIC márkájú akkus kézi ventilátor, mindössze 1999 forintért, többféle színben:

hordozható, praktikus asztali tartóval érkezik

3 sebességfokozata van

billenthető ventilátorfejjel rendelkezik

mérete tartóval együtt kb. 9x6x22 cm

Miért jó egy kézi ventilátor?

A kézi ventilátorok a legmobilabb, bárhova hordozható hűtési eszközök, amelyek azonnali enyhülést adnak.

Előnyök:

kompakt méret, zsebben vagy táskában is elfér

méret, zsebben vagy táskában is elfér ideális utazáshoz, utcára, tömegközlekedéshez, fesztiválokra

olcsó

több fokozatban szabályozható szélerő

A kicsit drágább Lidl-termékek: toronyventilátor, mobil léghűtő és asztali ventilátor

A Lidl saját márkás TRONIC / SILVERCREST termékei között akciós toronyventilátort és mobil léghűtőt is találhatunk 6.999 forintért, utóbbit 14.999 forintért, szintén 2026. június 18-tól.

Mobil léghűtő és toronyventilátor is kapható akciósan via

Miért szeretjük a toronyventilátorokat?

A toronyventilátorok modern, esztétikus és helytakarékos megoldást kínálnak otthoni vagy irodai használatra.

A toronyventilátorok előnyei:

keskeny, hosszúkás, modern kialakítás, kis helyen is elfér

több sebesség- és üzemmód (pl. természetes szél, éjszakai mód)

halkabb működés, mint a hagyományos lapátos ventilátoroknál

biztonságosabb, mert nincsenek külső forgó lapátok

A mobil léghűtők előnyei:

könnyen mozgatható, nincs fix telepítés

párásítja a levegőt, így kevésbé szárít

ideális kisebb helyiségek gyors hűtésére

olcsóbb és környezetbarátabb megoldás, mint a kompresszoros klímák

Asztali ventilátorokat is kínál a Lidl via

Ha pedig asztali ventilátorokra vágytok, a Lidl azzal is szolgál: normál és mini méretben lesznek elérhetőek a TRONIC rotor nélküli hűtést kínáló termékei 14.999 és 5.999 forintért.

Forrásunk volt.

Címlapkép: illusztráció / Getty