A Lidl kötelező túlélőfelszerelése kánikulára: a párezer forintos kézi és toronyventilátoroktól az akciós mobil léghűtőkig

Ha a tavalyi nyárra gondolunk, vegyes érzelmek derengenek fel bennünk: mert a nyár mindig jó, tele van programmal, aligruhában lehet járni, sokáig van világos, mehetünk strandolni és ehetünk lecsót meg fagyit, a negyven fokok viszont elképesztően megviselnek időset és fiatalt egyaránt. Akinek pedig nincs otthon légkondija, fokozottan szenved.
Ezt meglovagolva a Lidl ventilátor- és mobil léghűtőakciókkal vár minden vásárlót 2026. június 18-tól. Csapjatok le a készletekre!
A legolcsóbb és legkisebb akciós termék a kézi ventilátor
Ahogy a fenti képen láthatjuk, a legolcsóbb akciós termék a TRONIC márkájú akkus kézi ventilátor, mindössze 1999 forintért, többféle színben:
- hordozható, praktikus asztali tartóval érkezik
- 3 sebességfokozata van
- billenthető ventilátorfejjel rendelkezik
- mérete tartóval együtt kb. 9x6x22 cm
Miért jó egy kézi ventilátor?
A kézi ventilátorok a legmobilabb, bárhova hordozható hűtési eszközök, amelyek azonnali enyhülést adnak.
Előnyök:
- kompakt méret, zsebben vagy táskában is elfér
- ideális utazáshoz, utcára, tömegközlekedéshez, fesztiválokra
- olcsó
- több fokozatban szabályozható szélerő
A kicsit drágább Lidl-termékek: toronyventilátor, mobil léghűtő és asztali ventilátor
A Lidl saját márkás TRONIC / SILVERCREST termékei között akciós toronyventilátort és mobil léghűtőt is találhatunk 6.999 forintért, utóbbit 14.999 forintért, szintén 2026. június 18-tól.
Miért szeretjük a toronyventilátorokat?
A toronyventilátorok modern, esztétikus és helytakarékos megoldást kínálnak otthoni vagy irodai használatra.
A toronyventilátorok előnyei:
- keskeny, hosszúkás, modern kialakítás, kis helyen is elfér
- több sebesség- és üzemmód (pl. természetes szél, éjszakai mód)
- halkabb működés, mint a hagyományos lapátos ventilátoroknál
- biztonságosabb, mert nincsenek külső forgó lapátok
A mobil léghűtők előnyei:
- könnyen mozgatható, nincs fix telepítés
- párásítja a levegőt, így kevésbé szárít
- ideális kisebb helyiségek gyors hűtésére
- olcsóbb és környezetbarátabb megoldás, mint a kompresszoros klímák
Ha pedig asztali ventilátorokra vágytok, a Lidl azzal is szolgál: normál és mini méretben lesznek elérhetőek a TRONIC rotor nélküli hűtést kínáló termékei 14.999 és 5.999 forintért.
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