Életmód

2026.06.18.

A Lidl kötelező túlélőfelszerelése kánikulára: a párezer forintos kézi és toronyventilátoroktól az akciós mobil léghűtőkig

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Ha már előre félsz a kánikulától, mert nincs otthon légkondid, és tervezed a ventilátorvásárlást, csak a legközelebbi Lidlig kell elmenned, mert megkapó akciókkal készülnek a negyven fokra!

Ha a tavalyi nyárra gondolunk, vegyes érzelmek derengenek fel bennünk: mert a nyár mindig jó, tele van programmal, aligruhában lehet járni, sokáig van világos, mehetünk strandolni és ehetünk lecsót meg fagyit, a negyven fokok viszont elképesztően megviselnek időset és fiatalt egyaránt. Akinek pedig nincs otthon légkondija, fokozottan szenved.

Ezt meglovagolva a Lidl ventilátor- és mobil léghűtőakciókkal vár minden vásárlót 2026. június 18-tól. Csapjatok le a készletekre!

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Párezer forintos kézi ventilátorok a Lidl akciói közt
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A legolcsóbb és legkisebb akciós termék a kézi ventilátor

Ahogy a fenti képen láthatjuk, a legolcsóbb akciós termék a TRONIC márkájú akkus kézi ventilátor, mindössze 1999 forintért, többféle színben:

  • hordozható, praktikus asztali tartóval érkezik
  • 3 sebességfokozata van
  • billenthető ventilátorfejjel rendelkezik
  • mérete tartóval együtt kb. 9x6x22 cm

Miért jó egy kézi ventilátor?

A kézi ventilátorok a legmobilabb, bárhova hordozható hűtési eszközök, amelyek azonnali enyhülést adnak.

Előnyök:

  • kompakt méret, zsebben vagy táskában is elfér
  • ideális utazáshoz, utcára, tömegközlekedéshez, fesztiválokra
  • olcsó
  • több fokozatban szabályozható szélerő

A kicsit drágább Lidl-termékek: toronyventilátor, mobil léghűtő és asztali ventilátor

A Lidl saját márkás TRONIC / SILVERCREST termékei között akciós toronyventilátort és mobil léghűtőt is találhatunk 6.999 forintért, utóbbit 14.999 forintért, szintén 2026. június 18-tól.

Mobil léghűtő és toronyventilátor is kapható akciósan
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Miért szeretjük a toronyventilátorokat?

A toronyventilátorok modern, esztétikus és helytakarékos megoldást kínálnak otthoni vagy irodai használatra.

A toronyventilátorok előnyei:

  • keskeny, hosszúkás, modern kialakítás, kis helyen is elfér
  • több sebesség- és üzemmód (pl. természetes szél, éjszakai mód)
  • halkabb működés, mint a hagyományos lapátos ventilátoroknál
  • biztonságosabb, mert nincsenek külső forgó lapátok

A mobil léghűtők előnyei:

  • könnyen mozgatható, nincs fix telepítés
  • párásítja a levegőt, így kevésbé szárít
  • ideális kisebb helyiségek gyors hűtésére
  • olcsóbb és környezetbarátabb megoldás, mint a kompresszoros klímák
Asztali ventilátorokat is kínál a Lidl
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Ha pedig asztali ventilátorokra vágytok, a Lidl azzal is szolgál: normál és mini méretben lesznek elérhetőek a TRONIC rotor nélküli hűtést kínáló termékei 14.999 és 5.999 forintért.

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