Ez az 5 virág akkor is ontja a virágokat, amikor te nyaralsz, alig igényelnek gondozást

A nyári szabadság sok kertbarát számára egyet jelent az aggodalommal: vajon mi lesz a virágágyásokkal, ha napokig senki sem öntözi vagy gondozza őket?
Kertészeti szakértők összegyűjtötték azokat a virágokat, amelyek kevés törődés mellett is hosszú ideig díszítik a kertet, így nyugodtabban indulhatsz nyaralni.
A nagy melegben sok növény gyorsan kiszáradhat, de szerencsére vannak olyan fajok, amelyek jóval ellenállóbbak.
Tudtad?
Kattintsd végig galériánkat, és válassz, melyik szárazságtűrő növény ékesíti majd a kerted, amíg nyaralsz!
Nemcsak a növényválasztás számít: ezekre is figyelj a hőségben
A szárazságtűrő virágok sokat segítenek, de a nyári forróságban néhány egyszerű praktikával még tovább csökkentheted annak esélyét, hogy a növényeid elszomorodjanak a távollétedben.
- Öntözz ritkábban, de alaposabban
A sekély, gyakori locsolás helyett inkább ritkábban adj több vizet a növényeknek, így a nedvesség mélyebbre jut a talajban, a gyökerek pedig lefelé növekednek, ami ellenállóbbá teszi a növényeket a száraz időszakokkal szemben.
- A reggeli órák a legjobbak az öntözésre
A kora reggeli locsolással kevesebb víz párolog el, ráadásul a növényeknek egész nap van idejük hasznosítani a nedvességet. A déli hőségben végzett öntözés kevésbé hatékony, és egyes növényeknél a leveleken maradó vízcseppek is problémát okozhatnak.
- Teríts mulcsot a növények köré
Fakéreggel, szalmával vagy más természetes talajtakaróval lassítható a párolgás, így a föld tovább megőrzi a nedvességet. Ez különösen hasznos lehet akkor, ha csupán néhány napra mész el.
- A cserepes növényekre fordíts külön figyelmet
A balkonládák és cserepek földje sokkal gyorsabban kiszárad, mint a szabadföld.
Akkor, ha hosszabb időre mész el, érdemes őket árnyékosabb helyre tenni, összehúzni a cserepeket, vagy automata öntözőrendszert, illetve öntözőgömböt használni.
Extra tipp
Összegzés
A jó hír, hogy nem kell lemondanod a virágzó kertről csak azért, mert néhány napra elutazol. Amennyiben szárazságtűrő, kevés gondozást igénylő növényeket választasz, a kerted jó eséllyel ugyanúgy színes és üde marad, mire hazaérsz, neked pedig csak annyi dolgod lesz, hogy újra gyönyörködj benne.
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