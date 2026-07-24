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2026.07.24.

Ez az 5 virág akkor is ontja a virágokat, amikor te nyaralsz, alig igényelnek gondozást

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Nem szeretnéd, hogy a nyaralás alatt tönkremenjen a kerted? Szakértők szerint ez az 5 virág kevés gondozással is egész nyáron gyönyörű marad.

A nyári szabadság sok kertbarát számára egyet jelent az aggodalommal: vajon mi lesz a virágágyásokkal, ha napokig senki sem öntözi vagy gondozza őket?

Kertészeti szakértők összegyűjtötték azokat a virágokat, amelyek kevés törődés mellett is hosszú ideig díszítik a kertet, így nyugodtabban indulhatsz nyaralni.

virágok nyíralás alatt
Ez az 5 virág akkor is ontja a virágokat, amikor te nyaralsz, alig igényelnek gondozást

A nagy melegben sok növény gyorsan kiszáradhat, de szerencsére vannak olyan fajok, amelyek jóval ellenállóbbak.

Tudtad?

A cserepes növények földje akár két-háromszor gyorsabban is kiszáradhat, mint a szabadföldé. Hosszabb időre utazol el? A legvízigényesebb növényeknél érdemes automata öntözőt vagy öntözőzsákot használni.

Kattintsd végig galériánkat, és válassz, melyik szárazságtűrő növény ékesíti majd a kerted, amíg nyaralsz!

5 fotó

Nemcsak a növényválasztás számít: ezekre is figyelj a hőségben

A szárazságtűrő virágok sokat segítenek, de a nyári forróságban néhány egyszerű praktikával még tovább csökkentheted annak esélyét, hogy a növényeid elszomorodjanak a távollétedben.

  • Öntözz ritkábban, de alaposabban
    A sekély, gyakori locsolás helyett inkább ritkábban adj több vizet a növényeknek, így a nedvesség mélyebbre jut a talajban, a gyökerek pedig lefelé növekednek, ami ellenállóbbá teszi a növényeket a száraz időszakokkal szemben.
  • A reggeli órák a legjobbak az öntözésre
    A kora reggeli locsolással kevesebb víz párolog el, ráadásul a növényeknek egész nap van idejük hasznosítani a nedvességet. A déli hőségben végzett öntözés kevésbé hatékony, és egyes növényeknél a leveleken maradó vízcseppek is problémát okozhatnak.
  • Teríts mulcsot a növények köré
    Fakéreggel, szalmával vagy más természetes talajtakaróval lassítható a párolgás, így a föld tovább megőrzi a nedvességet. Ez különösen hasznos lehet akkor, ha csupán néhány napra mész el.
  • A cserepes növényekre fordíts külön figyelmet

A balkonládák és cserepek földje sokkal gyorsabban kiszárad, mint a szabadföld.

Akkor, ha hosszabb időre mész el, érdemes őket árnyékosabb helyre tenni, összehúzni a cserepeket, vagy automata öntözőrendszert, illetve öntözőgömböt használni.

Extra tipp

Amikor nyaralás előtt indulsz el, alaposan öntözd meg a virágágyásokat, és teríts mulcsot a növények tövéhez, ez segít tovább megőrizni a talaj nedvességét, így a növények könnyebben átvészelik a forró napokat.

Összegzés

A jó hír, hogy nem kell lemondanod a virágzó kertről csak azért, mert néhány napra elutazol. Amennyiben szárazságtűrő, kevés gondozást igénylő növényeket választasz, a kerted jó eséllyel ugyanúgy színes és üde marad, mire hazaérsz, neked pedig csak annyi dolgod lesz, hogy újra gyönyörködj benne.

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