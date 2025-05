Ingyen fagyi a balatoni fagylaltkompon: ekkor tudsz rá felszállni te is

A 2025 Balaton Fagyijának megválasztása nem akármilyen körülmények között zajlik majd május 9-én, ugyanis egy komp lesz az esemény helyszíne, amire bárki felszállhat, és még ingyen fagyit is kaphat. Lássuk a részleteket!

Május 9-én a balatoni fagylaltkompon ingyen fagyit nyalhatunk

Május második hétvégéjén, egészen pontosan 9-én, pénteken egyedülálló balatoni programban lehet részünk, ha a tihanyi kikötőben várakozunk.

Ugyanis délután 2 és 3 óra között fagylaltkomp közlekedik a Tihany-Szántód hajó útvonalon, ahol ingyen fagyit kaphatunk.

Az esemény apropója a 2025 Balaton Fagyijának kihirdetése, ahol a látogatók több mint 20 különleges ízű fagylaltot kóstolhatnak a mozgó fagyibolt kínálatából.

A program egyébként jótékonysági célt is szolgál, hiszen a kikötőben az Egy csésze szeretetet kezdeményezés által kínált levendulás teából befolyt összeget balatoni tematikájú könyvek vásárlására fordítják, amit a térség strandkönyvtáraiban osztanak szét.

Szerettünk volna valami igazán különlegeset, ami egyszerre mutatja be a balatoni fagylaltkultúrát és a tavat, mint élményhelyszínt. A fagylaltkomp pedig tökéletes szimbóluma ennek – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.

Így alakul a fagyi ára

Korábban mi is megírtuk, hogy idén mire lehet számítani majd fagylaltfronton, ami a balatoni településeket illeti. A kézműves fagylalt iránt kereslet továbbra is töretlen, azonban az árak növekednek: egy gombóc akár 600-700 forint is lehet. E mögött elsősorban az alapanyag drágulása, az energiaárak és a munkaerőhiány állnak.

Forrásunk volt.

