A kávézaccos trágyázás a múlté: a hortenzia extraegészséges lesz, ha ezzel locsolod

Egy évszakot nemcsak az időjárása teszi jellegzetessé, hanem azok a klasszikus fogások is, amelyet e kijelölt három hónap alatt fogyasztunk. Szerencsére a nyár csak úgy dúskál a legzamatosabb alapanyagokban és a belőlük főzött, isteni receptúrákban is, amelyeket szeretünk újra és újra megfőzni. Készítsük el őket idén is, sőt, ha kedvünk tartja csavarjunk is egyet rajtuk.