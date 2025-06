Rózsazuhatagot szeretnél? Íme a futórózsa gondozási tippjei a dús bokrokért

Mi lehet szebb, mint néhány szál illatozó rózsa? Egy egész rózsabokor! És mi az, ami még a rózsabokornál is lenyűgözőbb? A futórózsa, mely falon, kerítésen, lugason fel-le, keresztül-kasul nőve hálózza be a kertünket és a szívünket. Június táján pláne megérdemli a törődést és a hozzáértő kezeket, szóval mutatjuk is, mit érdemes tudni gondozásáról. Tedd rendbe a kertben molyolás során a futórózsádat is, segítünk!

