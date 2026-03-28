Ha ezt a 3 szokást betartod, jelentősen csökkentheted a horkolás mértékét

A horkolás ellen nem mindig kell drága megoldásokat keresni. A szakértők szerint három egyszerű szokás is elég lehet ahhoz, hogy jelentősen csökkentsd, vagy akár meg is szüntesd a kellemetlen jelenséget.

A horkolás nemcsak zavaró, hanem az alvás minőségét is komolyan ronthatja – mind a sajátodat, mind a párodét. A szakértők szerint azonban sok esetben nem bonyolult megoldásokra van szükség, hanem néhány egyszerű, mindennapi szokás megváltoztatására.

Ha ezt a 3 szokást betartod, jelentősen csökkentheted a horkolást

Aludj az oldaladon

Az egyik legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb módszer a testhelyzet megváltoztatása. Ha a hátadon alszol, a nyelv és a lágyrészek könnyebben hátracsúsznak, ami szűkíti a légutakat, és horkolást okoz.

Oldalt fekve ez a nyomás csökken, így a levegő szabadabban áramlik. A szakértők szerint már ez az egy változtatás is jelentős javulást hozhat.

Kerüld az alkoholt lefekvés előtt

Egy esti pohár ital ártalmatlannak tűnhet, de valójában az egyik leggyakoribb horkolást kiváltó tényező. Az alkohol ellazítja a torok izmait, így azok könnyebben „összeesnek”, ami akadályozza a légáramlást.

Az alkohol sem segít a dolgon

Minél közelebb fogyasztod lefekvés időpontjához, annál nagyobb az esélye, hogy rontja az alvás minőségét – és fokozza a horkolást.

Figyelj a testsúlyodra és az életmódodra

A túlsúly – különösen a nyak környékén – növelheti a légutakra nehezedő nyomást, ami horkoláshoz vezethet. A rendszeres mozgás és az egészséges testsúly fenntartása ezért kulcsfontosságú.

Már kisebb életmódbeli változtatások is segíthetnek: a több mozgás és a kiegyensúlyozott étrend hosszú távon az alvás minőségét is javítja.

Forrásunk volt.