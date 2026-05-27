Nem minden zöldséget és fűszernövényt kell egyszeri betakarítás után eltávolítani a kertből. Számos fajta képes arra, hogy a szedést követően újrahajtson, így heteken vagy akár hónapokon át ellásson friss alapanyagokkal.

A konyhakert egyik legnagyobb előnye, hogy közvetlenül a kertből kerülhetnek az asztalra a friss alapanyagok. Ehhez azonban nem feltétlenül szükséges nagy terület vagy folyamatos újravetés. Vannak olyan növények, amelyeknél elegendő csak a levelek vagy a hajtások egy részét leszedni, a tövek pedig rövid idő alatt újranövesztik azokat.

Nem kell folyton újravetni – Ezek a kerti növények hónapokig teremnek

Az ilyen fajták nemcsak helytakarékosak, hanem gazdaságosak is. A rendszeres szedés ráadásul sok esetben serkenti a növekedést, így minél gyakrabban használjuk őket a konyhában, annál több friss hajtással hálálják meg a gondoskodást.

Saláták, amelyek újra és újra teremnek

A tépősaláták a legjobb példái az újrahajtó növényeknek. A külső levelek folyamatos szedésével a növény közepe tovább fejlődik, így hosszú időn át biztosít friss salátaleveleket. Ugyanez igaz több leveles salátafajtára is, amelyek akár egész nyáron elláthatják a családot alapanyaggal.

A rukkolát is érdemes a kertbe vetni. Gyors növekedésű növény, amely néhány hét alatt szedhetővé válik, majd a visszavágást követően ismét friss leveleket hoz.

A fűszernövények is folyamatosan új hajtásokat hoznak

A bazsalikom, a petrezselyem, a metélőhagyma és a menta egyaránt olyan növények, amelyek rendszeres szedés mellett még dúsabbá válnak. A hajtáscsúcsok visszacsípése bokrosodásra ösztönzi őket, így több levelet nevelnek és hosszabb ideig maradnak produktívak.

A metélőhagymánál a levelek levágása után rövid időn belül ismét szedhető méretű zöld hajtások jelennek meg. A menta és a citromfű szintén gyors regenerálódásáról ismert, ezért egyetlen tő is bőséges mennyiséget adhat a nyári hónapok során.

A bazsalikom rendszeres szedés mellett folyamatosan friss hajtásokat hoz

Spenót és mángold: hosszan szedhető kedvencek

A mángold az egyik leghálásabb kerti növény. Ha mindig csak a külső leveleit takarítjuk be, a középső részből folyamatosan új hajtások fejlődnek. Kedvező körülmények között akár késő őszig szedhető marad.

Hasonló elven működik a spenót is. Bár a nyári melegben hajlamos magszárat fejleszteni, rendszeres öntözéssel és részleges árnyékolással hosszabb ideig biztosíthat friss leveleket.

A folyamatos szüret titka

Ezen növények sikerének kulcsa a rendszeres gondozás. A megfelelő öntözés, az időnkénti tápanyag-utánpótlás és a folyamatos szedés egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a növények újabb hajtásokat neveljenek. Érdemes mindig csak a levelek vagy hajtások egy részét eltávolítani, így a növény elegendő energiát tud fordítani a regenerálódásra.

