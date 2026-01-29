Ezt a téli tevékenységet mostanában milliók végzik – Egy új tanulmány szerint akár szívinfarktust is okozhat

Muszájból csináljuk télen, de sajnos veszélyes is lehet: érdekes okai vannak, miért növeli ez a mindennapi tevékenység a szívproblémák kockázatát.

Az egész éves aktív életmód, még a mostanában egyre gyakoribb mínuszokban is kulcsfontosságú a testi és lelki jóllét szempontjából. Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) azt ajánlja, hogy a felnőttek hetente legalább 150 perc közepes vagy intenzív testmozgást végezzenek, a rendszeres sport ugyanis komolyabb előnyökkel jár, mint gondoljuk: csökkenti a szorongást, javítja az alvást, segít fenntartani az egészséges testsúlyt, erősíti a csontokat, és mérsékelheti az olyan krónikus betegségek kockázatát, mint a szívbetegség vagy a 2-es típusú cukorbetegség.

Megfelelő öltözetben a tél remek időszak a mozgásra, a síeléstől és snowboardozástól kezdve a szánkózáson át a korcsolyázásig mindenki találhat magának feltöltő elfoglaltságot. Ugyanakkor bizonyos hideg időjáráshoz kötődő házimunkák váratlanul nagy terhelést jelenthetnek a szervezet számára — ilyen például a hólapátolás. Attól függően, mennyire tömör a hó a felhajtón, az udvaron, annak eltakarítása komoly fizikai megterhelés lehet, különösen igénybe veheti a szívet, főként, ha valamilyen alapbetegség van a háttérben.

Egy friss tanulmány szerint a nagy mennyiségű havazás 16%-kal nagyobb eséllyel járt együtt a szívinfarktus miatti kórházi kezelésekkel, és 34%-kal nagyobb volt a halálozás kockázata a férfiaknál szívinfarktus következtében.

Miért növeli a hólapátolás a szívinfarktus kockázatát?

A kutatások összefüggést mutatnak a heves hóviharok és a szívvel kapcsolatos sürgősségi esetek számának növekedése között, melyekben a hólapátolás az egyik fő kiváltó tényező.

A szakember szerint a hólapátolás és a hideg időben végzett megerőltető szabadtéri tevékenységek jelentős terhelést rónak a szívre és a légzőrendszerre. Magas vérnyomás esetén a hideg hatására a vérnyomás tovább emelkedhet, míg koszorúér-betegségben szenvedőknél a zimankóban végzett fizikai aktivitás csökkentheti a szív és a környező izmok oxigénellátását. Ezek a hatások együtt különösen veszélyes kombinációt alkotnak, ami számottevően növeli a szívinfarktus kockázatát.

Tudtad? A hólapátolás a szívet még egy maximális terheléses futótesztnél is keményebb munkára kényszerítheti, különösen azoknál, akik ülő életmódot folytatnak, vagy ismert, illetve fel nem ismert koszorúér-betegségük van.

A kutatók óva intik azokat, akik nem sportolnak rendszeresen

„Sokan, akik havat lapátolnak, nem végeznek rendszeres testmozgást, ezért alacsonyabb a fittségi szintjük, és akár ismeretlen szív-érrendszeri kockázati tényezőik is lehetnek” — mondja Roxana Ehsani, M.S., RD, CSSD.

Ráadásul a lapátolás nem olyan tevékenység, amit az emberek gyakran végeznek, így még az aktívabb, sportosabb alkatoknak is nehézséget okozhat, mivel egyszerre igényel erőt és állóképességet.

A szakemberek szerint sokan nincsenek hozzászokva a nehéz terhek emeléséhez, még akkor sem, ha egyébként aktív életmódot folytatnak. A hólapátolás során a terhelés gyakran a felsőtestre helyeződik, nem pedig a lábakra, és a nehéz hótömeg ismételt emelgetése csökkentheti az alsó végtagok vérellátását. Ez a keringésre nehezedő plusz teher tovább emelheti a vérnyomást, és fokozza a szív megterhelését.

A hideg időjárás tehát további terhelést jelent

„A hidegben végzett testmozgás anginát is kiválthat — vagyis mellkasi fájdalmat vagy kellemetlen érzést —, mivel a hideg hatására az erek összehúzódnak” — mondja a szakember.

A kutatások szerint: egyes szívbetegségben szenvedőknél alacsonyabb terhelési szinten is jelentkezhet mellkasi fájdalom a nagy hidegben, valószínűleg az erek beszűkülése miatt. Egyes esetekben veszélyes szívritmuszavarokat, plakkrepedést és vérrögképződést is megfigyeltek.

Nyugtalanító friss adatok

Sőt, egy friss áttekintés azt is kimutatta, hogy minden 1 °C-os hőmérséklet-csökkenés esetén a szív-érrendszeri eredetű halálozás 1,6%-kal emelkedik. Ezért különösen fontos odafigyelni arra, hogyan lapátolunk, és arra is, mennyire tudjuk melegen tartani magunkat.

Kövesd a szakemberek tippjeit a balesetek elkerüléséért

Tippek a biztonságos hólapátoláshoz

Ha biztonságosan végzed, a hólapátolás kiváló téli aerob mozgásforma lehet. A szakemberek azonban azt javasolják, hogy mielőtt kézbe veszed a lapátot, tartsd be az alábbi alapelveket:

Kérj orvosi engedélyt: ha szívbetegséged van, vagy a családodban előfordult szívprobléma, lapátolás előtt egyeztess az orvosoddal. Ha nem kaptál engedélyt nehéz súlyok emelésére, érdemes inkább másra bízni a feladatot.

Melegíts be: lapátolás előtt készítsd fel a tested. Ez függ az edzettségi szintedtől, de jó lehet néhány karkörzés, láblendítés, saját testsúlyos guggolás vagy helyben menetelés.

Tervezz előre: mielőtt elkezded, nézd át, hol és mennyit kell lapátolni. Ha a felület lejtős, felülről lefelé haladj, és inkább told a havat, ne emeld oldalra.

Haladj lassan és egyenletesen: a hólapátolás nem verseny. Kis adagokat emelj, és lehetőleg guggolásból, a láb- és farizmok segítségével dolgozz, így kíméled a felsőtestedet és a derekadat is.

Tarts rendszeres szüneteket: ne hajtsd túl magad, különösen akkor, ha nagy területet kell megtisztítani vagy ha fáradni kezdesz.

Igyál eleget: hidegben is könnyen kiszáradhatsz, még ha nem is érzed magad szomjasnak. Igyál folyadékot lapátolás előtt, közben és utána is.

