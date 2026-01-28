Vegán január – 29. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
A vegán miso ramen egy igazi umami-bomba, sós és egyszerre édeskés, mély ízű leves annak ellenére, hogy húst nem tartalmaz. Az alapja zöldségalaplé, amit a fermentált szójabab paszta, ...
Ez az első kenyerem kovásszal, nyilván nem tökéletes, de az enyém, és idővel, gyakorlással biztos jobb is lesz. Menetközben, ha lesznek tapasztalatok megosztom majd azt is!🙂
Egyik kedvencem a diós huszárcsók, bevált recept, még amit a lányom hozott abból. Az illata belengi a konyhát, kissé ropogós bundája és a finom házi kökénylekvártól egyszerű, mégis ...
Ha túl vagy már a 6. x-en, és észrevetted magadon, hogy a hasadhoz makacsul ragaszkodik egy kis fölösleg, akkor nem vagy egyedül. Ez nem feltétlen azért van, mert sokat és helytelenül eszel, itt már sajnos a hormonok is közrejátszanak. Mutatjuk a leghatékonyabb gyakorlatot, amivel kicsit formába rázhatod magad.Nosalty
Különleges répakrémlevesünket olasz húsmentes ravioli követi, melyet gombával töltünk, a desszert pedig gluténmentes, fehérbabalapú csokis keksz lesz.Brecz Judit
Egy új tanulmány rámutatott, milyen pozitív hatása van egy-egy rövidebb alvásnak az agy teljesítőképességére.
A Jammertal Borbirtok Cassiopeia Merlot-ját választották a világ legjobbjának a Concours Mondail de Bruxelles szakértői.
Friss kutatások szerint a legegészségesebb kenyérfajta a csíráztatott teljes kiőrlésű gabonából készülő kenyér. Úgy néz ki, még a magas vérnyomás csökkentésében is segíthet.
Sokszínű a rakott ételek tárháza, megannyi variációt lehet kitalálni, finomabbnál finomabb ételeket. Imádom ezt az ételt is, annyira finom a savanykás káposztával egyben ...
A palócleves pont az a leves, amelyre egy borongós, hideg napon vágyik az ember. Tele van zöldséggel, hússal és fűszerrel a habarástól pedig pikáns és sűrű lesz. Ha kenyérrel ...
Ez az első kenyerem kovásszal, nyilván nem tökéletes, de az enyém, és idővel, gyakorlással biztos jobb is lesz. Menetközben, ha lesznek tapasztalatok megosztom majd azt is!🙂