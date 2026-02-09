Otthon

Heti Horoszkóp – Töltött, zöldséges vagy klasszikus... neked milyen fasírtot szánnak a csillagok?

A fasírtok világa sokkal többrétű, mint azt elsőre gondolnánk, és ki ne szeretné a fasírtot? Hiszen még a húst mellőző vegáknak is van ajánlatunk, így senkit nem hagyunk ki a fasírtélményből. Lássuk, kinek milyen fasírtot hoznak el a csillagok!

Legyen szó töltött, zöldséges vagy klasszikus darabról, a fasírtok világában mindenki megtalálja a kedvére valót. A héten a csillagok jósolnak nektek, így mindenki személyre szabott receptet kap az univerzumtól, de ér más jegy kedvencét is elkészíteni!

fasírtok tányéron, pürével, salátával
Heti Horoszkóp – Töltött, zöldséges vagy klasszikus… neked milyen fasírtot szánnak a csillagok?

Kattints a képre, és nézd meg, milyen fasírtot szánnak neked a csillagok!

A fasírt szót látva, hallva sokunknak a anya- és nagyiféle bundázott korongok jutnak eszünkbe, pedig ennél sokkal színesebb a fasírtpaletta. Sőt, rengeteg nemzet büszkélkedhet saját fasírttal, gondoljunk csak az olaszok egyben, sütőben sült fasírtjára, vagy a balkán népek nyársra húzott változatára. Mégis, ha fasírt, akkor első nekünk az, amit anyukánk csomagolt a buszos osztálykirándulásokra.

