2026.02.09.

Schóbert Norbi sokallja az osztrák árakat – Ennyiért evett a sípályán bécsi szeletet

Az osztrák Obertauernben síel családjával Schóbert Norbi, az ismert fitneszguru. Ebédjét a sípályák mellett, egy hüttében fogyasztotta, de az árakkal nem volt megelégedve, szerinte „itt sem fenékig tejfel" az élet.

Schóbert Norbi nincs megelégedve az osztrák síparadicsomi árakkal, ugyanis „egy olcsó kis helyen" nem kevés pénzt fizetett májgombócleveséért és bécsi szeletéért. Lássuk a részleteket!

Schóbert Norbi 17 eurót fizetett egy bécsi szeletért
Ausztriában egy átlagos, nem ötcsillagos helyen egy féladag ebéd, ital nélkül 9 ezer Ft. Ha nem síelnék, és jól akarnék lakni, vagy nem 68 kg lennék, hanem igazi férfi 100 kg felett, akkor 18 ezer. Otthon feléből jóllaksz

 – írja új videója alatt Schóbert Norbi.

Mint kiderült, a májgombócleves 2 euró, míg a bécsi szelet 17 euró volt.

Itt vagyok Ausztriában egy kiskocsmában, kis hüttében, nem öt csillag, egyszerű, olcsó kis hely. Ettem egy kis adag májgombóclevest és egy bécsi szeletet. Összesen fizettem 9000 forintot. Tehát itt az étel kétszer drágább, mint Magyarországon. (…) Úgyhogy… itt sem fenékig tejfel!

– írja a 24.hu.

Milyenek a hütteételek?

A hütte ételek általában egyszerűek és laktatóak. Leggyakrabban leveseket, gulyást, kolbászt, virslit vagy zsíros kenyeret kínálnak friss kenyérrel. Ezek az ételek nem bonyolultak, de egy hosszú túra vagy síelés után nagyon jólesnek, mert gyorsan energiát adnak és felmelegítenek.

Az osztrák síparadicsom árai nem magyar pénztárcára vannak szabva

A választék általában nem túl nagy, de szinte mindig kapni gombóclevest, wiener schnitzelt és gőzgombócot. Ha felmérnéd tudásod, akkor töltsd ki kvízünket, hogy megtudd, hány tipikus hütteételt ismersz fel!

