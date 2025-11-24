8 házi pizza és szendvics, ha nincs időd vacsorát főzni az adventi kapkodásban

Ezek a gyorsan elkészíthető szendvicsek és pizzák tökéletesek arra, hogy egy hosszú nap után is legyen valami finom az asztalon. Nem kell hozzájuk különleges alapanyag vagy órákig tartó előkészület, mégis igazi komfortételek. Ideálisak akkor is, ha hirtelen toppannak be vendégek, vagy csak valami egyszerűre vágyunk.

Rohan az idő, lassan nyakunkon a karácsony, az ünnepi hajszában alig marad időnk a főzésre, ráadásul a pénztárcánkat is jócskán megterheli ez az időszak, ezért most olyan gyors és finom vacsoraötleteket mutatunk, melyekért az egész család rajongani fog. Merülj bele a válogatásba, és találd meg a kedvencedet a legmelósabb napokra is!

Nyomjunk a pizzákra és szendvicsekre ketchupot vagy majonézt, használjunk akár csípős, pikáns verziót is! A finomságok tetejéről elmaradhatatlan ez a titkos fegyver!

Kattints minél több UNIVER ünnepi tippért ide!