8 házi pizza és szendvics, ha nincs időd vacsorát főzni az adventi kapkodásban

Rohan az idő, lassan nyakunkon a karácsony, az ünnepi hajszában alig marad időnk a főzésre, ráadásul a pénztárcánkat is jócskán megterheli ez az időszak, ezért most olyan gyors és finom vacsoraötleteket mutatunk, melyekért az egész család rajongani fog. Merülj bele a válogatásba, és találd meg a kedvencedet a legmelósabb napokra is!
Nyomjunk a pizzákra és szendvicsekre ketchupot vagy majonézt, használjunk akár csípős, pikáns verziót is! A finomságok tetejéről elmaradhatatlan ez a titkos fegyver!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű754Kalória31.2gFehérje43.7gSzénhidrát50.3gZsír
Bomba jó gyorskaja sült krumplival, paradicsomszósszal, végtelen mennyiségű mozzarellával, cheddar sajttal és paprikás szalámival. A végén ne felejtsük el megszórni friss bazsalikommal!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű903Kalória41.2gFehérje50.7gSzénhidrát59.4gZsír
Ha nincs kedvünk pizzatésztát keverni, gyúrni, keleszteni, akkor ez a szendvicses verzió tökéletes alternatíva! Mi most paradicsomszószt, pepperónit, mozzarellát, sonkát és szalámit tettünk rá, de variáljuk ízlésünk szerint a feltéteket !
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű664Kalória37.3gFehérje31.4gSzénhidrát44gZsír
Ez a tökéletes melegszendvics tonhalimádóknak! Ha időnk engedi, készítsünk hozzá majonézes remuládot vagy burgonyacsipszet, de egy majonézes coleslaw sem rossz választás.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű725Kalória34.4gFehérje97.1gSzénhidrát21.7gZsír
Örök klasszikus recept, amitől bármikor a mennyekben érezhetjük magunkat. Szórjuk meg egy jó nagy adag sajttal, és ízlés szerint nyomjunk rá ketchupot vagy majonézt!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű420Kalória26.3gFehérje15.7gSzénhidrát28.3gZsír
Klasszikus lengyel recept: melegszendvics bagettből, gombás krémmel és rengeteg reszelt sajttal. A tetejét ér meglocsolni egy jó nagy adag pikáns ketchuppal!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű510Kalória17.3gFehérje28.4gSzénhidrát36.1gZsír
Elképesztően finom, és meglepően gyors recept, ráadásul a munka nagy részét a sütő végzi el. Csomagoljuk gyors leveles tésztába a virslit, és tegyük szaftossá sok mustárral, sajttal!
584Kalória36.1gFehérje47.5gSzénhidrát28gZsír
Ezt az ételt szeretni fogják a gyerekek, a család, barátok vagy a váratlanul betoppanó vendégek is. Ez az amerikai fogás masszív, laktató, maszatos, pont olyan, amilyennek lennie kell!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű456Kalória24.1gFehérje29.5gSzénhidrát27gZsír
„Pizzára kívánós" alkalmakra tökéletes választás, és nem vicc, tényleg elkészül negyed óra alatt! A feltétet variáljuk ízlésünk szerint.