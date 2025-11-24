Gasztro

8 házi pizza és szendvics, ha nincs időd vacsorát főzni az adventi kapkodásban

Ezek a gyorsan elkészíthető szendvicsek és pizzák tökéletesek arra, hogy egy hosszú nap után is legyen valami finom az asztalon. Nem kell hozzájuk különleges alapanyag vagy órákig tartó előkészület, mégis igazi komfortételek. Ideálisak akkor is, ha hirtelen toppannak be vendégek, vagy csak valami egyszerűre vágyunk.

Rohan az idő, lassan nyakunkon a karácsony, az ünnepi hajszában alig marad időnk a főzésre, ráadásul a pénztárcánkat is jócskán megterheli ez az időszak, ezért most olyan gyors és finom vacsoraötleteket mutatunk, melyekért az egész család rajongani fog. Merülj bele a válogatásba, és találd meg a kedvencedet a legmelósabb napokra is!

Nyomjunk a pizzákra és szendvicsekre ketchupot vagy majonézt, használjunk akár csípős, pikáns verziót is! A finomságok tetejéről elmaradhatatlan ez a titkos fegyver!

  1. Sültkrumplipizza

    Sültkrumplipizza

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    754
    Kalória
    31.2g
    Fehérje
    43.7g
    Szénhidrát
    50.3g
    Zsír
    Még több pizzakülönlegességek

    Bomba jó gyorskaja sült krumplival, paradicsomszósszal, végtelen mennyiségű mozzarellával, cheddar sajttal és paprikás szalámival. A végén ne felejtsük el megszórni friss bazsalikommal!
  2. Pizzaszendvics

    Pizzaszendvics

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    903
    Kalória
    41.2g
    Fehérje
    50.7g
    Szénhidrát
    59.4g
    Zsír
    Még több melegszendvics

    Ha nincs kedvünk pizzatésztát keverni, gyúrni, keleszteni, akkor ez a szendvicses verzió tökéletes alternatíva! Mi most paradicsomszószt, pepperónit, mozzarellát, sonkát és szalámit tettünk rá, de variáljuk ízlésünk szerint a feltéteket !
  3. Tuna melt, azaz tonhalas melegszendvics

    Tuna melt, azaz tonhalas melegszendvics

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    664
    Kalória
    37.3g
    Fehérje
    31.4g
    Szénhidrát
    44g
    Zsír
    Még több melegszendvics

    Ez a tökéletes melegszendvics tonhalimádóknak! Ha időnk engedi, készítsünk hozzá majonézes remuládot vagy burgonyacsipszet, de egy majonézes coleslaw sem rossz választás.
  4. Bundáskenyér

    Klasszikus bundáskenyér

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    725
    Kalória
    34.4g
    Fehérje
    97.1g
    Szénhidrát
    21.7g
    Zsír
    Még több bundás kenyér

    Örök klasszikus recept, amitől bármikor a mennyekben érezhetjük magunkat. Szórjuk meg egy jó nagy adag sajttal, és ízlés szerint nyomjunk rá ketchupot vagy majonézt!
  5. Zapiekanka, a lengyel melegszendvics

    Zapiekanka, a lengyel melegszendvics

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    420
    Kalória
    26.3g
    Fehérje
    15.7g
    Szénhidrát
    28.3g
    Zsír
    Még több melegszendvics

    Klasszikus lengyel recept: melegszendvics bagettből, gombás krémmel és rengeteg reszelt sajttal. A tetejét ér meglocsolni egy jó nagy adag pikáns ketchuppal!
  7. Hot dog leveles tésztában

    Hot dog leveles tésztában

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    510
    Kalória
    17.3g
    Fehérje
    28.4g
    Szénhidrát
    36.1g
    Zsír
    Még több szendvicskülönlegességek

    Elképesztően finom, és meglepően gyors recept, ráadásul a munka nagy részét a sütő végzi el. Csomagoljuk gyors leveles tésztába a virslit, és tegyük szaftossá sok mustárral, sajttal!
  9. Tortillapizza

    Tortillapizza 15 perc alatt

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    456
    Kalória
    24.1g
    Fehérje
    29.5g
    Szénhidrát
    27g
    Zsír
    Még több pizzakülönlegességek

    „Pizzára kívánós" alkalmakra tökéletes választás, és nem vicc, tényleg elkészül negyed óra alatt! A feltétet variáljuk ízlésünk szerint.

