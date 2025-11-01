Indul a gőzgombóc-szezon! 5 hely, ahol mindig kiváló az édes, dundi kedvenc

A gőzgombóc, vagy németül Germknödel, az egyik kedvenc őszi-téli desszertünk, és bár kint még csodásan süt a nap, az egyre csípősebb levegővel megérkezik a gombóc-szezon is. Ez a puha, gőzben főtt kelt tésztás édesség hagyományosan szilvalekvárral van töltve, és vaníliasodóval, valamint mákkal és porcukorral tálalják. Viszont, mivel a tészta különösebben nem ragaszkodik a lekvárhoz, készül már pisztáciakrémes, nutellás, almás töltelékkel is. Az opcióknak végsősoron csak a képzelt szabhat határt.

Most mutatunk öt helyet, ahol nagyon jól készítik a gőzgombócot, mert bár otthon sem bonyolult kivitelezni, de ha valaki mégsem akar bíbelődni vele, az ebből a listából válogathat!

Majorka

Régi, bejáratott hely a Majorka, az évek során úgy hozzánk nőtt, hogy már nagyon nehéz lenne elképzelni nélküle a nyári sörözéseket, az indián nyarat ünneplő kiüléseket vagy épp az őszi-téli szezont, amikor is eljön egyik kedvenc desszertünk, a gőzgombóc ideje.

Dús vaníliaöntet, sok-sok mák, és a kis buci közepén az isteni lekvár.

Bármilyen átfagyott napot képes megmelengetni, de igazából nem is kell különösebb indok hozzá, a gőzgombócot egyszerűen csak megkívánjuk, és akkor enni kell.

Majorka

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 16.

Nyitvatartás: hétfő-szerda és vasárnap 9.00-0.00, csütörtök-szombat 9.00-1.00

Édesmindegy

Még emlékszem, milyen volt felfedezni a Pozsonyi úton az Édesmindegy isteni süteményeit, és időről-időre úgy alakítani a programomat, hogy útba tudjam ejteni őket valamilyen finomságért. Ahogy az utat szegélyező fák kezdik lehullajtani a leveleiket, az Édesmindegybe is beköszönt a gőzgombóc szezonja. Bár náluk egész évben megtaláljuk, nyáron például elkészítették a málnás-pisztáciás változatot, csodálatos volt, azért lássuk be, az első csípős, őszi délutánok hozzák meg igazán a kedvünket hozzá.

Nutellásat vagy szilvalekvárosat ennétek? Esetleg mindkettőt megkóstolnátok? Hétvégén tanácsos asztalt foglalni, de más dolgotok nincs ezen túl.

Betértek az Édesmindegybe, és élvezitek az életet. Meg a gőzgombócot.

Édesmindegy

Budapest, Pozsonyi út 13.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 11.00-21.00, szombat 10.00-21.00, vasárnap 10.00-20.00

Ürömi hütte

Budapest környéki kirándulásaink célja, vagy épp pihenője az Üromi hütte, idén is beindítja a gőzgombóc-gyárat. Nem mondom, hogy könnyű lesz a desszertjeik közül választani, mert az édességek nagyágyúival zárják az étlapot, de ha már felkerekedtetek, akkor érdemes az őszi szezont egy isteni gőzgombóccal indítani.

A vaníliasodót istenien lehet tunkolni, édessége pedig istenien áll a szilvalekvár savanykásságának.

Hiába na, tökéletes desszert, mindenféle felesleges felhajtás nélkül.

Ürömi hütte

Üröm, Rókahegyi út 23.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 11.00-23.00, vasárnap 11.00-22.00

major

Ha szeretitek a Múzeum körúton található Feketét, akkor a majort nektek ajánljuk, ugyanis ez a budaörsi egység is hozzájuk tartozik. Tökéletes kávé és finom falatok, ez a legrövidebb összefoglaló, amit adhatok. Kiegészítésképp megjegyezném, hogy november 2-án indítják a gőzgombóc-szezont.

Lesz nutellás, szilvalekváros és pisztáciás, de érdemes időben érkezni, hiszen ezek a finomságok gyorsan fogynak, és aki elkényelmeskedi a vasárnapot, annak lehet, hogy nem jut.

Viszont, ha máskor arra jártok, tudtok falatozni belőle, úgyhogy aggodalomra semmi ok.

major

Budaörs, Clementis László utca 22.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 7.30-18.00, péntek 7.30-21.00, szombat 8.00-21.00, vasárnap 8.00-18.00

Almáskert Fogadó

A főváros környékének egyik, ha nem a legcsodálatosabb pontja a Dunakanyar, én legalábbis rajongója vagyok. Kirándulni is jó erre, de ha arról van szó, hogy csak kimegyünk a folyópartra, és pihenünk Artúr tacskóval, akkor is optimális választás. Meg akkor is, ha gőzgombócot ennénk.

Fehércsokis vaníliasodóval tálalják, tölteléknek pedig választhatunk szilvalekvárt vagy Nutellát.

Én mindenképp a szilvalekvárra szavaznék, nem azért, mert a mogyorókrém ellen kifogásom lenne, hanem azért, mert valahogy a szósz édességéhez és a tészta tömörségéhez jobban illik a szilvalekvár. Kövessétek az Almáskert Facebook-oldalát, és figyeljétek az aktuális menüajánlatukat!

Almáskert Fogadó

Zebegény, Almáskert út 13.

