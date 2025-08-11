Észrevetted már, hogy a főtt tojás sárgájának kékes pereme van? Mutatjuk, miért

Legtöbben már találkoztunk azzal a jelenséggel, amikor a főtt tojás sárgája körül kék színű perem alakul ki. De miért lesz kék és mit jelent ez?

Minden bizonnyal már te is találkoztál a kemény tojás sárgája körüli kék színnel, mi pedig most eláruljuk, hogy mit is jelent ez: szerencsére ártalmatlan jelenségről van szó, amely a tojás főzése közben jön létre, de esztétikai szempontból gyakran nem a légínycsiklandozóbb. Sokunkban ilyenkor felmerül a kérdés, hogy a tojás friss-e, de igazából valami egészen másról van szó.

Miért kék a tojás sárgájának pereme?

A jelenség hátterében egy kémiai reakció áll, amely akkor indul el, amikor a tojásokat magas hőmérsékleten főzzük.

A sárgájában található vas és a fehérjében lévő kén reakcióba lépnek egymással, és vas-szulfid vegyületek képződnek. Ezek a vegyületek adják a sárgája körüli kék színt, amely a jellegzetes kék peremet eredményezi.

Hogyan NE legyen kék pereme a tojássárgának?

A magas hőmérsékleten főzés miatt kék a tojás sárgájának pereme

Ha szeretnénk elkerülni a kék perem kialakulását, érdemes néhány egyszerű lépést követni: a tojásokat tegyük egy lábasba, és öntsük rá annyi hideg vizet, hogy teljesen ellepje őket. Ezt követően melegítsük forrásig a vizet, majd főzzük a tojásokat 8-10 percig, figyelembe véve a tojás méretét.

Miután tojások elkészültek, azonnal tegyük őket egy tál jeges vízbe, hogy megállítsuk a főzési folyamatot és megelőzzük a kék perem kialakulását.

Forrásunk volt.