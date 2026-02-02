Disznótoros, fánkfesztivál és párlatverseny színesíti a még kicsit szürke februári napokat

Februárban sem hagyjuk, hogy a négy fal között teljenek a hétvégék, rossz idő ide vagy oda, hiszen országszerte várnak az izgalmas és jóízű programok. Ha nincs ínyedre a disznótor, akkor farsangi fánkozz, vagy ismerkedj meg a kínai kultúrával és gasztronómiával!

Ha azt hiszed, februárban úgysincs mit csinálni, akkor vesd bele magad havi gasztroprogram-ajánlónkba, és mozdulj ki a lakásból! A disznótorosokon túl forralt bor, sajt, fánk és a kínai kultúra remek fogásai is helyet kaptak, így a hétvégék segítenek kicsit kiszakadni a szürke hétköznapokból.

Kattints a képre a februári programokért!

8 fotó

Ezért ne ülj a négy fal között télen (se)

Télen is érdemes kimozdulni és mozogni, mert a friss, hideg levegő felpezsdíti a keringést, erősíti az immunrendszert, és segít elűzni a téli levertséget. A mozgás ilyenkor különösen jót tesz a hangulatnak, hiszen endorfin szabadul fel, ami csökkenti a stresszt és javítja a közérzetet a rövid, sötétebb napokon is.

Télen is menj ki a szabadba

Ráadásul a téli séták, kirándulások, sportok és programok segítenek fenntartani az erőnlétet, megelőzni az elhízást, és mentálisan is feltöltenek.