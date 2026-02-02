Életmód

2026.02.02.

Disznótoros, fánkfesztivál és párlatverseny színesíti a még kicsit szürke februári napokat

Februárban sem hagyjuk, hogy a négy fal között teljenek a hétvégék, rossz idő ide vagy oda, hiszen országszerte várnak az izgalmas és jóízű programok. Ha nincs ínyedre a disznótor, akkor farsangi fánkozz, vagy ismerkedj meg a kínai kultúrával és gasztronómiával!

Ha azt hiszed, februárban úgysincs mit csinálni, akkor vesd bele magad havi gasztroprogram-ajánlónkba, és mozdulj ki a lakásból! A disznótorosokon túl forralt bor, sajt, fánk és a kínai kultúra remek fogásai is helyet kaptak, így a hétvégék segítenek kicsit kiszakadni a szürke hétköznapokból.

Kattints a képre a februári programokért!

Ezért ne ülj a négy fal között télen (se)

Télen is érdemes kimozdulni és mozogni, mert a friss, hideg levegő felpezsdíti a keringést, erősíti az immunrendszert, és segít elűzni a téli levertséget. A mozgás ilyenkor különösen jót tesz a hangulatnak, hiszen endorfin szabadul fel, ami csökkenti a stresszt és javítja a közérzetet a rövid, sötétebb napokon is.

Futó nő a hóban
Télen is menj ki a szabadba

Ráadásul a téli séták, kirándulások, sportok és programok segítenek fenntartani az erőnlétet, megelőzni az elhízást, és mentálisan is feltöltenek.

teák

Ízesített kombucha ital

A kombucha egy fermentált teaital, ami cukrozott fekete vagy zöldteából és egy scoby nevű kultúrából készül. A fermentációs során egy savanykás, frissítő ital lesz belőle, az ...

Zöldséget válogató nő
Garanciát vállal a zöldségre és gyümölcsre ez az áruházlánc –...

Az ALDI Magyarország a vásárlói elégedettség jegyében minőségi garanciát vállal minden, üzleteiben kínált friss zöldségre és gyümölcsre. Ha a vásárlók nem elégedettek a megvásárolt termékek minőségével, azokat bármely ALDI-üzletben visszaválthatják, a vételárat pedig a vállalat visszatéríti. Emellett a vásárlók havonta szavazhatnak arról, melyik zöldség vagy gyümölcs legyen elérhető rendkívüli kedvezménnyel.

Nosalty

Szárított jiaogulan kanálban, gömb formában
8-szor egészségesebb, mint a zöld tea – A halhatatlanság növényének...

A ginzeng, a gingko, a maté vagy a zöld tea is sokak által ismert (gyógy)növények, melyeket nem kevesen fogyasztunk, reménykedve az egészséges életben, az általános jóllétben. Van azonban egy növény, amit alig ismerünk, pedig a kínaiak már rég felfedezték maguknak, és nemes egyszerűséggel a halhatatlanság füvének is nevezik. Ez pedig a jiaogulan.

farsangi fánk
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

káposztaleves
káposztaleves

Kaszás leves gazdagon

Valójában talán senki sem tudja, mi kerül az autentikus kaszás levesbe, ahány recept, annyi verzió létezik. Gyakran visszatérő alapanyag bennük a savanyú káposzta, a burgonya és a ...

palacsinta alaptészta
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

