2025.08.29.

Mit főzzek hétvégén? Szaftos húsok, egészséges köretek és krémes muffinok várnak

Nosalty profilképe Nosalty

Csirkés-citromos ragu és marharagu, karfiolrizs és quinoasaláta, meggyes-krémes-csokis és vakondtúrás-muffin vár rátok.

Ezen a hétvégén a húsételeket extra köretekkel fogyasztjuk, a desszertjeink pedig krémes muffinok lesznek:

SZOMBAT

VASÁRNAP

A cékla 6 nem igazán ismert, kellemetlen mellékhatása

mártogatós tapas

Répás-babos mártogatós

Egy igazi klasszikus kence a hummusz, aminek egy szuper alternatívája ez a krém, ha valami mást is kipróbálnánk. Nagyon tápláló is és szuper az íze. Tálaljuk kenyérrel és ...

vitaminsaláta

Nyári poke bowl

A poke bowl azért jó választás mindig, mert nem kötöttek az alapanyagok és ízlés szerint bármiből el tudjuk készíteni ezt az ételt. Lehet az alap akár bulgur vagy quinoa is, csirkét ...

gyümölcsök a boltban
Életmód

Óva intenek a szakértők a boltok slágergyümölcsétől

A különleges, vattacukorízű Cotton Candy szőlő sokak kedvence lett, ám szakértők szerint érdemes vele vigyázni. Bár a boltokban több szőlőfajta bio változata is elérhető, ebből a fajtából jelenleg nem létezik ilyen alternatíva – ezért aki szeretné elkerülni a növényvédőszer-maradványokat, inkább más, bio szőlőt válasszon.

