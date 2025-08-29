Mit főzzek hétvégén? Szaftos húsok, egészséges köretek és krémes muffinok várnak

Ezen a hétvégén a húsételeket extra köretekkel fogyasztjuk, a desszertjeink pedig krémes muffinok lesznek:
SZOMBAT
Desszert
Újragondolt vakondtúrás muffin
VASÁRNAP
Csirkés-citromos ragu és marharagu, karfiolrizs és quinoasaláta, meggyes-krémes-csokis és vakondtúrás-muffin vár rátok.
Ezen a hétvégén a húsételeket extra köretekkel fogyasztjuk, a desszertjeink pedig krémes muffinok lesznek:
SZOMBAT
VASÁRNAP
Egy igazi klasszikus kence a hummusz, aminek egy szuper alternatívája ez a krém, ha valami mást is kipróbálnánk. Nagyon tápláló is és szuper az íze. Tálaljuk kenyérrel és ...
A poke bowl azért jó választás mindig, mert nem kötöttek az alapanyagok és ízlés szerint bármiből el tudjuk készíteni ezt az ételt. Lehet az alap akár bulgur vagy quinoa is, csirkét ...
Nem is gondolnánk, hogy a kifőtt gnocchi lepirításával egy egészen magas szintre emelhetjük ezt az egyszerű ételt. A legjobb, ha vajon pirítjuk, hiszen így a pirultság mellé egy plusz ...
Nem csak enni, hanem gyűjteni is szereted? Akkor ez a kvíz segíthet abban, hogy jobban megismerd az ehető gombaféléket. Lássuk, kiben veszett el egy igazi gombaszekértő!Nosalty
A bezáráshullám sajnos nem látszik csillapodni. Most épp Eger egyik patinás cukrászdája búcsúzik a nagyközönségtől.Nosalty
Lassan vége a nyárnak és ezzel együtt a kukoricaszezonnak – búcsúztasd méltón ezekkel az extra, grillezett kukoricás receptekkel és ezzel a tippel!Nosalty
A különleges, vattacukorízű Cotton Candy szőlő sokak kedvence lett, ám szakértők szerint érdemes vele vigyázni. Bár a boltokban több szőlőfajta bio változata is elérhető, ebből a fajtából jelenleg nem létezik ilyen alternatíva – ezért aki szeretné elkerülni a növényvédőszer-maradványokat, inkább más, bio szőlőt válasszon.
Ma nem vesződünk sokat semmivel: egyszerű bableves érkezik kezdésnek, majd két legyet ütünk egy csapásra a palacsintákkal, ugyanis sósan és édesen is tányérra kerülnek.
4 millió forintnyi húst sikkasztott ügyes trükkel egy húsbolti eladó. A Győri Járási Ügyészség bíróság elé állította a 45 éves nőt.
A TV-ben láttam ezt a receptet. Annyira gyors és egyszerű, szinte elronthatatlan.
Nem ragad, nem szakad, ez a mi palacsinta alapreceptünk!
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.