Vegán január – 3. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
A frissen sült pogácsa illata mindig összegyűjti a családot. Puha belseje miatt pillanatok alatt elfogy, ezért lehet kevés is lesz egy adag belőle.... :-)) Bármilyen alkalomra jó ...
Szilveszteri összejövetelre készült ez a vidám, színes falatka, ami egy falatban hozza a sós ízek harmóniáját. Gyorsan elkészül, jól mutat az asztalon, és garantáltan mindenki ...
Induljon az év remek húsmentes fogásokkal! Nem hiányzik belőlük, sőt, így az igaziak. Köménymagleves, fantasztikus sült sütőtök, majd tízóraira, uzsonnára is kiváló muffinok lepik el a konyhát.Macsuga Viktória
A sárkányfa látványos, mégis könnyen tartható szobanövény, egészen addig, amíg télen sárgulni és hullani nem kezdenek a levelei. A jó hír: a probléma ritkán betegség, sokkal inkább apró gondozási hibák következménye. Mutatjuk, mire figyelj a hideg hónapokban, hogy újra egészséges és mutatós legyen.Németh Orsi
A Jammertal Borbirtok Cassiopeia Merlot-ját választották a világ legjobbjának a Concours Mondail de Bruxelles szakértői.
Mi konyhai hulladékként tekintünk rá, pedig a hagymahéjból hosszú időn át főztek teát. Mire jó pontosan, miért érdemes fogyasztani? Eláruljuk!
Eleged van abból, hogy mindig a könnyeiddel küszködsz, amikor hagymát vágsz fel? Van egy pofonegyszerű módszer – és több bevált alternatíva is –, ami bár meglepő, tényleg működik!
Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...
Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...
Egyszerű, pénztárcabarát főzelékféle, ami nemcsak az újév első napján tökéletes választás, hanem bármelyik télies hétvégén. Laktató és ízletes, ráadásul gyorsan elkészül, ...