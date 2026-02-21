5 cukrászda, ahol mindig finom, friss és roppanós tetejű a mignon

„S öt forintért kuglert venni…” – ábrándozik József Attila, és talán nemcsak a verset, de azt is tudja most már mindenki, hogy a kugler bizony a ma ismert, népszerű mignon elődje volt. Ahogy a kis Attilának, úgy nekünk is meghatározó élmény volt a cukrászda pultjában sorakozó színes kockák hadserege, és többen nem nőttük ki a mignon iránti rajongásunkat az évek múlásával sem. Citromos, puncsos, csokis? Szögletes vagy figurás? Akármelyik verzió hívei legyenek is a kedves olvasók, mi most mutatunk öt cukrászdát, ahol finom a mignon, és ahol a gyerekkorunk is visszatér egy kicsit.

Kunyhó Cukrászda

Önmagában a kunyhó szótól egy mesevilágban érzem magam, de ha ezt azzal egészítjük ki, hogy ebben a kunyhóban sütemények vannak, akkor az nem is mese már, hanem valóságos csoda. A XIII. kerületi Kunyhó Cukrászdában megtaláljuk a nagy klasszikusokat, a fagyikelyhet is olyan masszív, üvegtálkában adják, amilyenbe nagymama is kanalazta a meglepinek szánt dobozos jégkrémet egy-egy nyári ebéd végén. Valentin-napra szívecskealakú mignonokkal készültek, október végén pedig halloweenre szabott példányok várták a lelkes mignonrajongókat.

Aki kevésbé specifikusan lepné meg egy kis finomsággal akár magát, akár a kedvesét, az választhat a megszokott verziókból, és egy-két harapás erejéig simára egyengetheti a lelke összes hepehupáját.

A Kunyhó Cukrászda mignonjai via

Kunyhó Cukrászda

Budapest, Jász utca 136.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 9.00-19.00

Roberto Cukrászda

Nagy érdeklődéssel figyelem, hogy mi mindennel állnak elő az újhullámos cukrászdák, és egy-egy desszertkölteménytől magam is el vagyok bűvölve.

Ezzel együtt, számomra a cukiélményt még mindig az jelenti, mikor belépek az üzletbe, előttem a sütispult, és tálcára pakolva sorakoznak a háromszögletű tortaszeletek, a krémesek, jöttömre megremeg a Rákóczi-túrós tetején a tojáshab, és persze egyből meglátom a sárga-rózsaszín-karamellbarna színben pompázó mignonokat is.

Na, a tatabányai Roberto Cukrászdában pont ezt kapja az ember, így nyugodt szívvel küldöm hozzájuk az egyéb sütik feltétlen híveit is. De hogy a mignont mennyire nem veszik félvállról, azt az is mutatja, hogy január 29-én tartották a Nagy Mignonnapot, és nem kevesebb, mint tizenötféle ízből lehetett válogatni. Ha ennyi verzió nincs is mindig, azért az alapízeket bárki, bármikor megtalálja.

A Roberto Cukrászda mignonjai via

Roberto Cukrászda

Tatabánya, Kossuth Lajos utca 85.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 9.00-19.00

Szamos

Talán már említettem, hogy a békadesszert fekete öves rajongója vagyok, harminchárom éve minimum, és erős bennem a meggyőződés, hogy igazi, tisztességes békát csak Egerben lehet kapni. Így hát nagyon meglepődtem, mikor egyszer a Szamosban egy kedves kis békakirályfi mosolygott rám a pultból. Aprócska volt, vidéki rokonához képest feltétlenül kisebb, de határozottan elegáns. Utóbb kiderült, ő a békamignon.

Mignonmáz, mignontöltelék (esetünkben pisztáciás), és van gesztenyés süni, citromos csibe, epres eper, sachercica, áfonyás malac, sőt mandulás egérmignon is.

És tényleg két harapás az egész, de mikor egy kis édes fogódzó kell a nap megmentéséhez, akkor ez igazán elegáns és finom megoldás. Azok megnyugtatására, akik még egy falatnyi desszert erejéig sem térnének el a megszokottól, ne izguljanak, van hagyományos mignon is, többféle. De én azért ezt a pisztáciás békácskát nem mulasztanám el.

A Szamos édességei, mignonnal via

Szamos

Az egyes Szamos üzletek nyitvatartásáról a cukrászat weboldalán lehet tájékozódni!

Lord Mignon Cukrászda

Hát mit áruljon egy hely ilyen névvel? Véres hurkát? Nem-nem, isteni süteményeket, sósat, édeset, tortát, klasszikusat és modernet egyaránt. Az újévet például sós(!!!) képviselőfánkocskákkal köszöntötték, bizony, nem tréfálok, de perfekt, falatnyi puncskocka és olyan linzer is kapható náluk, hogy azt még a mama is megsüvegelné.

A mignonok frissek, a máz roppan rajtuk, a puncsosat kis koktélcseresznye, a citromosat kandírozott citrom koronázza.

Én alapvetően pártolom, hogyha már eljöttetek ide, akkor kóstoljatok a sütiremekek közül, de ha valaki maradna a bevált verziónál, akkor az örök klasszikussal sosem hibázhat. Éljenek a cukrászdák sztárjai, éljenek a mignonok!

A Lord Mignon Cukrászda mignonjai via

Lord Mignon Cukrászda

Budapest, Kossuth Lajos utca 48-50. (XI. kerület)

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10.00-18.00

Kerekerdő Cukrászda

És akkor a végére térjünk vissza a mesék világába, és bár Bruckner Szigfrid itt nem jön szembe, egy hibátlan, szemet-szájat gyönyörködtető karamellás mignon bármikor felbukkanhat a tányérunkon. A Kerekerdőben a legújabb országtorta, a piskótatekercs és a dobostorta tökéletesen megférnek egymás mellett, ahogy a mákos sajttorta és az édes, olvadós Rákóczi-túrós is. Az a tipikus hely, ahova betérhetünk vasárnap délelőtt, hogy vigyünk egy tálca sütikét ebéd utánra. Vagy kedd délutánra. Vagy péntek délre. Vagy amikor épp sütit óhajtunk Zuglóban járva-kelve.

A Kerekerdő Cukrászda és Kávézó sütispultja via

Kerekerdő Cukrászda

Budapest, Öv utca 177/a

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10.00-19.00



Címlapfotó: Kunyhó Cukrászda