A házban vagy lakásban rejtett zugokat gyakran úgy tekintjük, mint plusz helyet, ahová lehet még pakolni, pedig sokszor több problémát okoznak, mint amennyi hasznot hoznak. Elsősorban a biztonság és a tartós használhatóság szempontjából fontos, hogy ne minden lyukat tegyünk tele valamilyen holmival.

Sokan hajlamosak minden üres sarkot vagy szabad felületet azonnal tárolóhelyként értelmezni, különösen akkor, ha kevés a hely a lakásban. Pedig nem minden zug alkalmas arra, hogy hosszú távon tárgyakat helyezzünk el benne. Vannak olyan pontok az otthonban, ahol a holmik nehezen hozzáférhetővé válnak, gyorsabban károsodhatnak, vagy akár biztonsági kockázatot is jelenthetnek. A tudatos rendszerezés nemcsak arról szól, hogyan pakolunk el, hanem arról is, hogy felismerjük: bizonyos helyeket jobb üresen hagyni. Ezzel megelőzhetjük a sérüléseket, a penészesedést, a túlmelegedést és számos bosszantó problémát.

5 hely az otthonodban, amit soha nem szabadna tárolásra használnod Getty Images

A hatékony otthoni rendszerezés alapelve tehát nem az, hogy minden négyzetcentimétert kihasználjunk, hanem az, hogy funkcionális, biztonságos és könnyen elérhető megoldásokat válasszunk. Egy jól átgondolt tárolási rendszer nemcsak esztétikusabbá teszi a teret, hanem hosszú távon időt, energiát és pénzt is spórolhat.

Kattints a képre, hogy megtudd, mely helyeket nem érdemes tarolásra használni!

5 fotó

Forrásunk volt.