Elképesztő újítások az Auchannál – Érkeznek a városi mini boltok és a hűtött csomagautomaták

Nem mindennapi újítássorozatra készül az Auchan: kényelmi boltokat indítanak a gyors, napi bevásárlási igények kielégítésére, de egyéb izgalmak is várják a vásárlókat.

Újít az Auchan: városi mini üzletek és utcai átvevőhelyek jönnek létre

Az Auchan célja, hogy 2032-re országos, több boltformátumot egyesítő hálózatot építsen ki, és megháromszorozza forgalmát.

Mini boltokkal és hűtöttcsomag-automatákkal újít az Auchan

Első lépésként a 19 hazai hipermarket megújítása kerül sorra

optimalizálják az eladóteret

erősítik az élelmiszer- és szezonális kínálatot, kiemelve a friss és saját gyártású termékeket

a hipermarketek a jövőben élmény- és szolgáltatóközpontként, valamint logisztikai bázisként is működnek

Az Auchan Magyarország jelenleg 19 hipermarkettel, 2 superstore-ral, 3 szupermarkettel, egy automatizált Auchan GO egységgel és 19 benzinkúttal működik - írja a 24.hu

Mini kényelmi boltokat nyitnak

A jövőben az Auchan a nagy áruházak mellett 70–150 m²-es kényelmi boltokat indít, hogy a gyors, napi bevásárlási igényeket is lefedje.

CoolBoxok a hűtött és fagyasztott termékeknek

Az Auchan három belvárosi helyszínen elindította az Auchan CoolBox hűtött csomagautomatákat.

Az új szolgáltatás 0–24 órában biztosítja az online rendelések átvételét, a friss, hűtött és fagyasztott termékek megfelelő hőmérsékleten történő tárolásával.

CoolBoxokat is nyitnak a hűtött és fagyasztott termékeknek

A harmadik pillér a működési hatékonyság javítása

Az Auchan megújítja mobilalkalmazását, és mesterséges intelligenciát alkalmaz a beszerzés, készletgazdálkodás és operatív folyamatok támogatására. A cél a költségek csökkentése, a készletszintek optimalizálása és a gyorsabb döntéshozatal, hogy hosszú távon is versenyképes maradjon.

A vállalat forgalma 2025-ben mintegy 542 milliárd forintra nőtt.

