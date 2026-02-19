Elképesztő újítások az Auchannál – Érkeznek a városi mini boltok és a hűtött csomagautomaták

Újít az Auchan: városi mini üzletek és utcai átvevőhelyek jönnek létre
Az Auchan célja, hogy 2032-re országos, több boltformátumot egyesítő hálózatot építsen ki, és megháromszorozza forgalmát.
Első lépésként a 19 hazai hipermarket megújítása kerül sorra
- optimalizálják az eladóteret
- erősítik az élelmiszer- és szezonális kínálatot, kiemelve a friss és saját gyártású termékeket
- a hipermarketek a jövőben élmény- és szolgáltatóközpontként, valamint logisztikai bázisként is működnek
Az Auchan Magyarország jelenleg 19 hipermarkettel, 2 superstore-ral, 3 szupermarkettel, egy automatizált Auchan GO egységgel és 19 benzinkúttal működik - írja a 24.hu
Mini kényelmi boltokat nyitnak
A jövőben az Auchan a nagy áruházak mellett 70–150 m²-es kényelmi boltokat indít, hogy a gyors, napi bevásárlási igényeket is lefedje.
CoolBoxok a hűtött és fagyasztott termékeknek
Az Auchan három belvárosi helyszínen elindította az Auchan CoolBox hűtött csomagautomatákat.
Az új szolgáltatás 0–24 órában biztosítja az online rendelések átvételét, a friss, hűtött és fagyasztott termékek megfelelő hőmérsékleten történő tárolásával.
A harmadik pillér a működési hatékonyság javítása
Az Auchan megújítja mobilalkalmazását, és mesterséges intelligenciát alkalmaz a beszerzés, készletgazdálkodás és operatív folyamatok támogatására. A cél a költségek csökkentése, a készletszintek optimalizálása és a gyorsabb döntéshozatal, hogy hosszú távon is versenyképes maradjon.
A vállalat forgalma 2025-ben mintegy 542 milliárd forintra nőtt.