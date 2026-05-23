Család

2026.05.23.

30 éves Budapest egyik legszeretettebb családi vendéglője, ahol nem csak a sólet legendás

Nosalty profilképe Nosalty

30 éves a Rosenstein Vendéglő, amely a Keleti pályaudvar mellett három évtizede meghatározó szereplője Budapest gasztronómiai életének. A családi vendéglő ma is a hagyományos zsidó–magyar konyha egyik legismertebb hazai képviselője.

Idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a főváros egyik legfontosabb gasztronómiai igazodási pontja, a VIII. kerületi Mosonyi utcában működő Rosenstein Vendéglő. Három évtizede az otthon ízeivel és változatlan vendégszeretettel a Keleti pályaudvar szomszédságában.

A hagyományos zsidó-magyar polgári konyha legendás bástyája nem csupán a túlélésből vizsgázott jelesre az elmúlt három évtizedben, de a generációváltás és a folyamatos megújulás mintapéldájává is. Szándékosan nem étteremként hanem Vendéglőként hivatkoznak magukra.

Rosenstein Tibor és fia Rosenstein Róbert
Rosenstein Tibor és fia Rosenstein Róbert
fotó: Rosenstein

A családi intézmény a jubileum alkalmából az vendéglátó tér megújulásával és új távlatokkal lép át egy következő korszakba megtartva a hagyományos értékeit és a tőlük megszokott minőség vendéglátással.

A Kispipa után a saját névvel felelősségig

A Rosenstein története mélyen gyökerezik a budapesti vendéglátás múltjában. Az alapító, Rosenstein Tibor két nagymamája – egy ortodox kóser és egy nagyvilági polgári konyha – szellemiségét ötvözve teremtette meg a mára fogalommá vált „Rosenstein-ízvilágott”. Rosentstein Tibor fiatalon a  hetvenes években megszerzett  vendéglátós tapasztalai után a legendás Akácfa utcai Kispipa vendéglőben eltöltött sikeres évtized után a kilencvenes évek közepén döntött az önállósodás mellett és nyitott egy saját vendéglátó helyet. A korabeli, védelmi díjaktól hangos belvárosi helyszínek helyett, tudatosan keresett egy békés, de számításai szerint forgalmas új saját kis helyet magának és főzőtudományának.

Rosenstein Vendéglő
Rosenstein Vendéglő
fotó: Rosenstein

Így talált rá a Keleti pályaudvar szomszédságában, a Mosonyi utcában egy apró, mindössze 25 négyzetméteres egykori kürtőskalácsos üzletre, ahol 1990-ben megnyitotta a Kürtös Ételbárt. A talponállóként induló helyen a szalontüdőért és a pacalért hamarosan harminc-hatvan méteres sorok kígyóztak, oda vonzva a kereskedők és munkások mellett a Kispipából átvándorló művészvilágot, bankárokat és újságírókat. A fokozatos bővítések után a hely 1996-ban vette fel a tulajdonos nevét, és megnyílt a mai Rosenstein Vendéglő.

A saját név hatalmas felelősség, de egyben garancia is a minőségre. Mi alapvetően nem séfek vagy tulajdonosok vagyunk, hanem vendéglősök. Annyira szeretjük a vendéget, hogy ez nálunk nem pusztán szakma, hanem maga az élet

vallja a Rosenstein Tibor és fia Rosenstein Róbert.

Zökkenőmentes generációváltás és a staféta átadása

 A harmincéves jubileum egyben a sikeres generációváltás ünnepe is. Rosenstein Róbert, Tibor fia, gyerekkorát a konyhai pörgésben, édesapja mellett töltötte, így a hivatás választása eleinte dacból és közben szeretetből is magától értetődő volt. A legalsó lépcsőfoktól, a zöldségpucolástól és mosogatástól kezdve járta végig a ranglétrát, megtanulva a szakma és a munkatársak mély tiszteletét. „Nálunk a mosogató kolléga emberileg és szakmailag pontosan ugyanolyan fontos szinten van, mint a séf vagy a felszolgáló” – hangsúlyozza Róbert.

sólet
A legendás sólet
fotó: Rosenstein

Bár a  családi közös munka közel harminc éve alatt ahogy képletesen fogalmazzák, “olykor repültek a serpenyők a konyhában” , a viták mindig kizárólag a szakmai megújulásról szóltak. A generációváltás életszerű lassú folyamatát végül az élet írta át: miután Tibor bácsi három évvel ezelőtt stroke-ot kapott, a mindennapi operatív feladatok és a ház vezetése teljesen Róbertre szállt át.. Az alapító ma a háttérből, de évtizedes kapcsolatait kamatoztatva a beszerzések intézésével segíti fiát, és büszkén figyeli, ahogy az étterem megőrzi a hamisítatlan, tradicionális ízeket, miközben a két pólusú konyhai világ is tetten érhető az étlapon a hagyományos konyha mellett egy frissebb, de értékekeket szem előtt tartó  kortárs kínálat is most már a szerethető étlap része.

Hollywood és világhír a Mosonyi utcában

Bár a Mosonyi utca mentes az átmenő forgalomtól, a Rosenstein céltudatos nemzetközi zarándokhellyé nőtte ki magát. Warren Beatty látogatása után valóságos „Rosenstein-klub” alakult Amerikában, de  az étterem vendégkönyvét olyan világsztárok aláírásai is díszítik, mint Robert De Niro, Helen Mirren, Tony Curtis vagy Louis C. de azóta is egymásnak adják a kilincset hírességet a hazánkban tartózkodó filmes csapatok, de ami még fontosabb zömében magyar vendégek is nap mint nap megtöltik a méltán legendás vendéglőt. Napi jelenség,hogy sorok állnak egy hétköznap délidőben is.

A nemzetközi népszerűség és haza sikerek tekintében, a rangos szakmai elismerést firtató pódiumbeszélgetésen Rosenstein Tibort a hiányzó Michelin-csillagról kérdezték, ő így felelt:

Én maradok a Dávid-csillagnál. Amikor megszülettem, megkaptam, ezt nem tudják elvenni.

A vendégek elégedettsége és hűsége minden hivatalos elismerésnél többet ér a családnak.

fotó: Rosenstein

Új lábak és a jövő felépítése - Rosenstein Broastery és Rosenstein Roots

A Rosenstein ereje a hagyomány tisztelete mellett a folyamatos, organikus fejlődésben rejlik. A Covid-időszak tapasztalatai arra sarkallták a családot, hogy több lábra helyezzék a vállalkozást. Ennek eredményeként jött létre saját kávépörkölőjük, a Broastery mely nem csak a vendéglőt hanem számos éttermet, kávézót ,hotelt lát el kávéval budapest szerte. Valamint legújabb büszkeségük, a Rosenstein Roots elnevezésű saját gazdaság egy inárcsi  birtokon, melynek szakmai felügyeletében Horváth Boldizsár ( farm to falk) is jelentős szerepet vállalt. A kert a jövőben a vendéglő saját közvetlen alapanyag-ellátását biztosítja.

A harmincadik évforduló alkalmából a vendéglő belső megjelenésében is megújul: a nyári időszakban - egy szünidős zárás alatt, a teljes éttermi enteriőrt is korszerűsíti és új belsőt kap, ,a konyhát követően ami már a korábbi években teljesen megújult, a cél, hogy az új generációk számára is vonzó, modern, mégis otthonos környezetet teremtsenek. Az étlap a tervek szerint egy klasszikus és egy kortárs Rosenstein-vonalon halad majd tovább, de minden igényt kielégítve a régóta járó törzsvendégek igényeit is megtartva de az újonnan érkező fiatalabb generációt is ezáltal megcélozva érkezik majd.” Érdekes felismerés”:  mondja Róbert. “A jelenlegi tapasztalatok azt megmutatják, hogy a Z generáció is egyre nyitottabb például a harminc éve ugyanazon napi ritmus ban ismétlődő napi ételek -azaz a napi menü- iránt amin a jövőben sem szeretnénk változtatni, de közben  sokan keresik az újabb ételeket is-

(Napi menü 30 éve ami biztosan marad: hétfő: hortobágyi húsos palacsinta, kedd: szalontüdő,  szerda: töltött káposzta, csütörtök: pacal, péntek: kacsacomb, péntek- szombat sólet)

Rosenstein Róbert és Rosenstein Tibor
Rosenstein Róbert és Rosenstein Tibor
fotó: Rosenstein

Család

A siker mögött a család női tagjai is szilárd bástyaként állnak: Rosenstein Judit, Róbert édesanyja évtizedek óta biztosítja az otthonos háttér működését, valamint Rosenstein Tímea, Róbert felesége, akinek a hagyományos zsidó-magyar cukrászati örökséget- pitéi- teszik teljessé a gasztronómiai élményt.  A gyerekek is fogékonyak a családi vendéglő és a gasztronómia irányába, de ahogyTibor sem erőltette a fiára Róbertre a vállalkozás továbbvitelét, így a harmadik generáció felé sincs nyomás.

Arra a kérdésre, hogy a harminc év távlatából változtatnának-e valamin, az alapító határozott nemmel felel. Róbert pedig mosolyogva hozzáteszi: „Úgy érzem, az életemben minden pofon a legjobbkor jött. Mindenből tanulunk és a legfontosabb továbbra is a vendég véleménye ebből épülünk és ez ami mindent felülír”

Ajánlott videó

Legújabb receptek

gyümölcsös pite

Rebarbarapite

Igazán alulhasznált zöldség/gyümölcs a rebarbara, pedig számos finomság készíthető belőle. Nekünk az idei szezon sztárja ez a rebarbarapite lett, amit vaníliakrémmel és porhanyós ...

galuska

Käsespätzle, az alpesi sajtos nokedli

A Käsespätzle, vagyis az osztrák sajtos galuska az egyik legtutibb komfortkaja: nyugati szomszédaink bizony nagyon ráéreztek, milyen ellenállhatatlan a házi nokedli és az olvadó sajt ...

nokedli

Nokedli egyszerűen

A nokedli az egyik leggyorsabb és legolcsóbb köret, amit gyakorlatilag bármikor összedobhatunk, ha van egy szabad félóránk. Tojással turbózva, pörköltek mellé, paprikás csirke alá vagy ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept