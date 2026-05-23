30 éves Budapest egyik legszeretettebb családi vendéglője, ahol nem csak a sólet legendás

30 éves a Rosenstein Vendéglő, amely a Keleti pályaudvar mellett három évtizede meghatározó szereplője Budapest gasztronómiai életének. A családi vendéglő ma is a hagyományos zsidó–magyar konyha egyik legismertebb hazai képviselője.

Idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a főváros egyik legfontosabb gasztronómiai igazodási pontja, a VIII. kerületi Mosonyi utcában működő Rosenstein Vendéglő. Három évtizede az otthon ízeivel és változatlan vendégszeretettel a Keleti pályaudvar szomszédságában.

A hagyományos zsidó-magyar polgári konyha legendás bástyája nem csupán a túlélésből vizsgázott jelesre az elmúlt három évtizedben, de a generációváltás és a folyamatos megújulás mintapéldájává is. Szándékosan nem étteremként hanem Vendéglőként hivatkoznak magukra.

Rosenstein Tibor és fia Rosenstein Róbert fotó: Rosenstein

A családi intézmény a jubileum alkalmából az vendéglátó tér megújulásával és új távlatokkal lép át egy következő korszakba megtartva a hagyományos értékeit és a tőlük megszokott minőség vendéglátással.

A Kispipa után a saját névvel felelősségig

A Rosenstein története mélyen gyökerezik a budapesti vendéglátás múltjában. Az alapító, Rosenstein Tibor két nagymamája – egy ortodox kóser és egy nagyvilági polgári konyha – szellemiségét ötvözve teremtette meg a mára fogalommá vált „Rosenstein-ízvilágott”. Rosentstein Tibor fiatalon a hetvenes években megszerzett vendéglátós tapasztalai után a legendás Akácfa utcai Kispipa vendéglőben eltöltött sikeres évtized után a kilencvenes évek közepén döntött az önállósodás mellett és nyitott egy saját vendéglátó helyet. A korabeli, védelmi díjaktól hangos belvárosi helyszínek helyett, tudatosan keresett egy békés, de számításai szerint forgalmas új saját kis helyet magának és főzőtudományának.

Rosenstein Vendéglő fotó: Rosenstein

Így talált rá a Keleti pályaudvar szomszédságában, a Mosonyi utcában egy apró, mindössze 25 négyzetméteres egykori kürtőskalácsos üzletre, ahol 1990-ben megnyitotta a Kürtös Ételbárt. A talponállóként induló helyen a szalontüdőért és a pacalért hamarosan harminc-hatvan méteres sorok kígyóztak, oda vonzva a kereskedők és munkások mellett a Kispipából átvándorló művészvilágot, bankárokat és újságírókat. A fokozatos bővítések után a hely 1996-ban vette fel a tulajdonos nevét, és megnyílt a mai Rosenstein Vendéglő.

A saját név hatalmas felelősség, de egyben garancia is a minőségre. Mi alapvetően nem séfek vagy tulajdonosok vagyunk, hanem vendéglősök. Annyira szeretjük a vendéget, hogy ez nálunk nem pusztán szakma, hanem maga az élet vallja a Rosenstein Tibor és fia Rosenstein Róbert.

Zökkenőmentes generációváltás és a staféta átadása

A harmincéves jubileum egyben a sikeres generációváltás ünnepe is. Rosenstein Róbert, Tibor fia, gyerekkorát a konyhai pörgésben, édesapja mellett töltötte, így a hivatás választása eleinte dacból és közben szeretetből is magától értetődő volt. A legalsó lépcsőfoktól, a zöldségpucolástól és mosogatástól kezdve járta végig a ranglétrát, megtanulva a szakma és a munkatársak mély tiszteletét. „Nálunk a mosogató kolléga emberileg és szakmailag pontosan ugyanolyan fontos szinten van, mint a séf vagy a felszolgáló” – hangsúlyozza Róbert.

A legendás sólet fotó: Rosenstein

Bár a családi közös munka közel harminc éve alatt ahogy képletesen fogalmazzák, “olykor repültek a serpenyők a konyhában” , a viták mindig kizárólag a szakmai megújulásról szóltak. A generációváltás életszerű lassú folyamatát végül az élet írta át: miután Tibor bácsi három évvel ezelőtt stroke-ot kapott, a mindennapi operatív feladatok és a ház vezetése teljesen Róbertre szállt át.. Az alapító ma a háttérből, de évtizedes kapcsolatait kamatoztatva a beszerzések intézésével segíti fiát, és büszkén figyeli, ahogy az étterem megőrzi a hamisítatlan, tradicionális ízeket, miközben a két pólusú konyhai világ is tetten érhető az étlapon a hagyományos konyha mellett egy frissebb, de értékekeket szem előtt tartó kortárs kínálat is most már a szerethető étlap része.

Hollywood és világhír a Mosonyi utcában

Bár a Mosonyi utca mentes az átmenő forgalomtól, a Rosenstein céltudatos nemzetközi zarándokhellyé nőtte ki magát. Warren Beatty látogatása után valóságos „Rosenstein-klub” alakult Amerikában, de az étterem vendégkönyvét olyan világsztárok aláírásai is díszítik, mint Robert De Niro, Helen Mirren, Tony Curtis vagy Louis C. de azóta is egymásnak adják a kilincset hírességet a hazánkban tartózkodó filmes csapatok, de ami még fontosabb zömében magyar vendégek is nap mint nap megtöltik a méltán legendás vendéglőt. Napi jelenség,hogy sorok állnak egy hétköznap délidőben is.

A nemzetközi népszerűség és haza sikerek tekintében, a rangos szakmai elismerést firtató pódiumbeszélgetésen Rosenstein Tibort a hiányzó Michelin-csillagról kérdezték, ő így felelt:

Én maradok a Dávid-csillagnál. Amikor megszülettem, megkaptam, ezt nem tudják elvenni.

A vendégek elégedettsége és hűsége minden hivatalos elismerésnél többet ér a családnak.

Új lábak és a jövő felépítése - Rosenstein Broastery és Rosenstein Roots

A Rosenstein ereje a hagyomány tisztelete mellett a folyamatos, organikus fejlődésben rejlik. A Covid-időszak tapasztalatai arra sarkallták a családot, hogy több lábra helyezzék a vállalkozást. Ennek eredményeként jött létre saját kávépörkölőjük, a Broastery mely nem csak a vendéglőt hanem számos éttermet, kávézót ,hotelt lát el kávéval budapest szerte. Valamint legújabb büszkeségük, a Rosenstein Roots elnevezésű saját gazdaság egy inárcsi birtokon, melynek szakmai felügyeletében Horváth Boldizsár ( farm to falk) is jelentős szerepet vállalt. A kert a jövőben a vendéglő saját közvetlen alapanyag-ellátását biztosítja.

A harmincadik évforduló alkalmából a vendéglő belső megjelenésében is megújul: a nyári időszakban - egy szünidős zárás alatt, a teljes éttermi enteriőrt is korszerűsíti és új belsőt kap, ,a konyhát követően ami már a korábbi években teljesen megújult, a cél, hogy az új generációk számára is vonzó, modern, mégis otthonos környezetet teremtsenek. Az étlap a tervek szerint egy klasszikus és egy kortárs Rosenstein-vonalon halad majd tovább, de minden igényt kielégítve a régóta járó törzsvendégek igényeit is megtartva de az újonnan érkező fiatalabb generációt is ezáltal megcélozva érkezik majd.” Érdekes felismerés”: mondja Róbert. “A jelenlegi tapasztalatok azt megmutatják, hogy a Z generáció is egyre nyitottabb például a harminc éve ugyanazon napi ritmus ban ismétlődő napi ételek -azaz a napi menü- iránt amin a jövőben sem szeretnénk változtatni, de közben sokan keresik az újabb ételeket is-

(Napi menü 30 éve ami biztosan marad: hétfő: hortobágyi húsos palacsinta, kedd: szalontüdő, szerda: töltött káposzta, csütörtök: pacal, péntek: kacsacomb, péntek- szombat sólet)

Rosenstein Róbert és Rosenstein Tibor fotó: Rosenstein

Család

A siker mögött a család női tagjai is szilárd bástyaként állnak: Rosenstein Judit, Róbert édesanyja évtizedek óta biztosítja az otthonos háttér működését, valamint Rosenstein Tímea, Róbert felesége, akinek a hagyományos zsidó-magyar cukrászati örökséget- pitéi- teszik teljessé a gasztronómiai élményt. A gyerekek is fogékonyak a családi vendéglő és a gasztronómia irányába, de ahogyTibor sem erőltette a fiára Róbertre a vállalkozás továbbvitelét, így a harmadik generáció felé sincs nyomás.

Arra a kérdésre, hogy a harminc év távlatából változtatnának-e valamin, az alapító határozott nemmel felel. Róbert pedig mosolyogva hozzáteszi: „Úgy érzem, az életemben minden pofon a legjobbkor jött. Mindenből tanulunk és a legfontosabb továbbra is a vendég véleménye ebből épülünk és ez ami mindent felülír”