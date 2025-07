6 budapesti hely, ahol nem fogsz csalódni, ha a bubble tea a mániád

Nem most jelentek meg az első bubble teát kínáló helyek a fővárosban, de biztos, hogy az utóbbi időben ez a taiwani eredetű ital valódi reneszánszát éli. Mint minden divathullámra, erre is sokan felültek, de mi most segítünk, hogy megtaláld azokat a helyeket, ahol biztosan finom teákkal várnak téged.

Mielőtt belevágnánk, az olyan kezdők kedvéért, mint amilyen én is vagyok, álljon itt egy gyorstalpaló - mi is az a bubble tea? Ahogy fentebb írtam, az ital Taiwanról származik, az alapja pedig mindig tea. Ez lehet fekete, zöld (igen, akár matcha is), oolong, gyümölcs, valamint tejes tea. Utóbbit tejporral, sima vagy valamilyen tejpótló itallal készítik. A klasszikus verziót barnacukorral, karamellel vagy mézzel szokták édesíteni, de akinek nem kenyere ez a tejes verzió, az kérhet gyümölcsöset is, nagyon jól áll a teának a mangó vagy akár a licsi.

Ami pedig a kis bogyókat illeti, ezek rendszerint tápiókagyöngyök, de lehet kérni popping bobát, vagyis gyümölcszselével teli kis golyókat, amik szétpukkannak a szádban, zselét vagy pudingot, amik leginkább kocsonyás kis kockára emlékeztetnek.

A tápióka pedig melegen készül, és gyorsan romlik, ezért mindig a frissességet szem előtt tartva válassz bubble teás helyet magadnak. Most, hogy ezzel megvagyunk, még fontos elmondani, hogy bár a bubble tea iható hidegen és melegen is, azért hűsítőnek az igazi, a tejes verziói pedig igazi desszertitalok: nemcsak a hangulatodat, a vércukrodat is magadra tornásszák.

Mi ezt a 6 helyet ajánljuk, ha bubble teáznál:

Find tea

A Find tea egységeivel több helyen is találkozhattok Budapesten, de az egyik legnépszerűbbet a Bajcsy-Zsilinszky úton találjátok.

Ebben az autentikus teázóban a legnépszerűbb a barnacukros, tápiókagyöngyös tejes tea, de előkelő helyen szerepel a matchás változat is, amin gondolom senki nem lepődik meg.

A vendégvisszajelzések és a bubbletea-rajongó barátaim beszámolója alapján a Find tea egyik legnagyobb erőssége a szuperkedves kiszolgálás, emellett pedig az italok is nagyon finomak, nem szólva a kellemes belső térről, ami igazi felüdülés a Bazilika környékének nyüzsgésében. Ha ebben a hőségben jöttök mentek a városban, itt hűtsétek magatokat!

Find tea

Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19/a

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10.00-19.00

Wang Cha

Kiterjedt kutatásaim szerint ez a nemrégiben nyitott hely, szintén a Bajcsyn, nemcsak a bubble tea rajongóinak, de a matchahívőknek is tökéletes választás, de mielőtt erre kanyarodnánk, nézzük a bogyós teákat. Szóval, a Wang Cha-ban mindenképp érdemes kipróbálni a crème brûlée és barnacukor ízű tejes teát, ami a Wang’s Royalty fedőnevet kapta, és úgy is hangzik, mint egy igazán királyi desszertital. Mármint tényleg, mi baj érheti az embert, ha olyan hűsítőt szürcsölget, aminek crème brûlée íze van? Semmi!

Aztán itt van, ha már említettem, a Matcha On Fire is, amiben tápiókagyöngyök vannak, matchás tejes tea, és a tetején isteni crème brûlée ízű réteg.

Azoknak, akik hozzám hasonlóan kevésbé barátai a tejes teáknak, akad itt mindenféle hűsítő, tejmentes, gyümölcsös tea és mangós tejes tea is, aminek a kedvéért, azt hiszem, még én magam is kivételt tennék.

Wang Cha



Budapest, BajcsyZsilinszky út 12.

Nyitvatartás: hétfő–csütörtök 11:00–21:00, péntek–vasárnap 11:00–22:00

Biu!Tea

Mi a teendőd, ha nagyon finom, kreatív, jóminőségű bubble tea-t innál Budapesten? Követni a fehér nyuszit! A beltér kellemes, a világoskék-fehér színkombináció ad valami hűs, letisztult hangulatot az egésznek úgy, hogy közben mégis otthonos marad. Ha délutáni sütis-leülős-beszélgetős programot terveztek a barátaitokkal, vagy a városi lótás-futás közben tartanátok egy kis szünetet, itt álljatok meg!

A vendégek egybehangzó állítása szerint az italok itt nem egyszerűen finomak, de nagyon kreatívak az ízkombinációk is, ráadásul isteniek a sütemények, az italok pedig vegán változatban is elérhetőek, ami óriási segítség, ha valaki nem szeretne állati eredetű dolgokat fogyasztani.

Biu!Tea

Budapest, Szent István körút 3.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11:00–21:00

Zui

A Kazinczy utcai Zuit nemcsak az isteni bubble teák miatt ajánljuk, hanem azért is, mert szuper bageleik vannak, és nagyon klassz a brunch-menüjük is.

A rózsás bubble tea izgalmas lehet, akár napkezdő italnak is, de többféle gyümölcsös és tejes opció is van az itallapon, természetesen az elmaradhatatlan barnacukros-matchás tejes teával együtt. Én azt mondom, érdemes hozzájuk betérni, akár reggel, akár ebédre, és kóstolgatni az isteni tojásételeket vagy az ebédre felszolgált baokat, aztán elkortyolni egy bubble teat, hogy teljes legyen az élmény. Vagy tejes, de ezt a szóviccet egész idáig nem is akartam elsütni.

Zui

Budapest, Kazinczy utca 52/C

Nyitvatartás: hétfő, szerda–csütörtök 08:00–14:00, péntek–vasárnap 08:00–16:00

Bubble Kingdom

A Bubble Kingdom olyan, mint egy mesebeli univerzum a Múzeum körúton. Színes, zajos és nagyon barátságos, aki ide bejön, úgy érezheti, hogy bármelyik pillanatban valami nagyon izgalmas történhet vele. Nos, ha bubble teákat akar kipróbálni, akkor biztosan beigazolódnak a feltételezései.

Rengeteg féle ízt lehet kipróbálni, de nemcsak bubble tea van náluk, hanem kávé, jégkása és még sajthab is, ami egy krémes öntet, és azt a célt szolgálja, hogy az édes és sós ízeket szépen egybesimítsa, és új szintre emelje a bobázást.

Nyarat kiélvező, évkezdési káoszban szenvedő egyetemisták, itt fújjátok ki magatokat!

Bubble Kingdom

Budapest, Múzeum körút 17.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-20.00

YouCha

Jössz-mész a körúton, és úgy érzed, ezt a zsongást, zajt, meleget kipihennéd valahol? Akkor állj meg a YouCha-ban! Az egyik nyári slágeritaluk a Verdant Pop, ez a zöld teás, szőlővel ízesített szénsavas hűsítő, ami új szintre emeli mindazt, amit gyerekkorunk óta gondolunk a szőlőlevekről.

De van lichis-tejes tea, és a nyár slágere, a pisztácia is felbukkan náluk, aminek lássuk be, nem könnyű ellenállni.

Térj be ebbe a rózsaszín, letisztult bubbletea-univerzumba, és tarts szünetet, aztán folytatódhat a nap tovább.

YouCha

Budapest, Teréz körút 30.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 10.00-21.00, péntek-szombat 10.00-21.30, vasárnap 10.00-22.00

