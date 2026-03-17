A csendes energiafaló – Egyetlen berendezés felelhet az otthoni áramfogyasztás 25%-áért

Nem gondoltuk volna, hogy pont ez a háztartási gép fogyasztja a legtöbb áramot, ráadásul sokszor teljesen feleslegesen. Hogy mi ez? A villanybojler!

Sokat halljuk, hogy érdemes mindent kihúzni a falból, konnektorból, ha nem használunk egy-egy elektromos készüléket, vagy ha nem vagyunk otthon - erről nemrég írtunk mi is egy cikket, méghozzá a telefontöltők kapcsán. Ha továbbgondoljuk, mely készülékek lehetnek még azok, melyek a vártnál többet fogyaszthatnak, akár feleslegesen, legtöbbször a hűtő, a klíma, a tévé vagy a sütő ugrik be, pedig szinte biztos, hogy a villanybojler a ludas!

Becslések szerint a villanybojleres vízmelegítés a teljes otthoni áramfelhasználás 20-25 százalékát is kiteheti, attól függően, hányan laknak egy háztartásban - írja a Startlap.

Legtöbben nem tudják, de a villanybojler akkor is sok-sok liter vizet fűt fel, amikor üres a lakás, és nem használjuk, így a vízmelegítő akár tízszer több áramot is felemészthet, mint mondjuk egy átlagos hűtőszekrény.

De miért fűti a vizet folyamatosan a bojler? A tartályban lévő víz folyamatosan hűl, a bojler pedig szüntelenül, ciklikusan visszafűti, akkor is, ha üres a lakás. Ez főleg a régi és gyenge szigetelésű bojlertípusoknál jelent gondot és klasszisokkal több áramfogyasztást.

Állítsd be a termosztátot: 55–60 fok közé lődd be! (Ha pl. 70 fokra tekered fel, áramot pazarolsz, és a vízkövesedés is fokozódik, ami még tovább növeli a fogyasztást hosszú távon.)

Pro tipp:

ha új villanybojler vásárlására adnád a fejed, figyeld a szigetelés minőségét, a hőtartást és az energiabesorolást!

