A csendes energiafaló – Egyetlen berendezés felelhet az otthoni áramfogyasztás 25%-áért

Sokat halljuk, hogy érdemes mindent kihúzni a falból, konnektorból, ha nem használunk egy-egy elektromos készüléket, vagy ha nem vagyunk otthon - erről nemrég írtunk mi is egy cikket, méghozzá a telefontöltők kapcsán. Ha továbbgondoljuk, mely készülékek lehetnek még azok, melyek a vártnál többet fogyaszthatnak, akár feleslegesen, legtöbbször a hűtő, a klíma, a tévé vagy a sütő ugrik be, pedig szinte biztos, hogy a villanybojler a ludas!
A villanyszámla negyedét is kiteheti, ha villanybojlert használunk
Becslések szerint a villanybojleres vízmelegítés a teljes otthoni áramfelhasználás 20-25 százalékát is kiteheti, attól függően, hányan laknak egy háztartásban- írja a Startlap.
Legtöbben nem tudják, de a villanybojler akkor is sok-sok liter vizet fűt fel, amikor üres a lakás, és nem használjuk, így a vízmelegítő akár tízszer több áramot is felemészthet, mint mondjuk egy átlagos hűtőszekrény.
De miért fűti a vizet folyamatosan a bojler?
Ezzel a tippel tízezreket spórolhatsz a rezsin
Nem muszáj új bojlert venned: elég egy okos tanácsot megfogadni!
- Állítsd be a termosztátot: 55–60 fok közé lődd be! (Ha pl. 70 fokra tekered fel, áramot pazarolsz, és a vízkövesedés is fokozódik, ami még tovább növeli a fogyasztást hosszú távon.)
Pro tipp:
ha új villanybojler vásárlására adnád a fejed, figyeld a szigetelés minőségét, a hőtartást és az energiabesorolást!