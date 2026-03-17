Húsvét

2026.03.17.

A csendes energiafaló – Egyetlen berendezés felelhet az otthoni áramfogyasztás 25%-áért

Nosalty

Nem gondoltuk volna, hogy pont ez a háztartási gép fogyasztja a legtöbb áramot, ráadásul sokszor teljesen feleslegesen. Hogy mi ez? A villanybojler!

Sokat halljuk, hogy érdemes mindent kihúzni a falból, konnektorból, ha nem használunk egy-egy elektromos készüléket, vagy ha nem vagyunk otthon - erről nemrég írtunk mi is egy cikket, méghozzá a telefontöltők kapcsán. Ha továbbgondoljuk, mely készülékek lehetnek még azok, melyek a vártnál többet fogyaszthatnak, akár feleslegesen, legtöbbször a hűtő, a klíma, a tévé vagy a sütő ugrik be, pedig szinte biztos, hogy a villanybojler a ludas!

fürdőszoba bojlerrel
A villanyszámla negyedét is kiteheti, ha villanybojlert használunk

Becslések szerint a villanybojleres vízmelegítés a teljes otthoni áramfelhasználás 20-25 százalékát is kiteheti, attól függően, hányan laknak egy háztartásban

- írja a Startlap.

Legtöbben nem tudják, de a villanybojler akkor is sok-sok liter vizet fűt fel, amikor üres a lakás, és nem használjuk, így a vízmelegítő akár tízszer több áramot is felemészthet, mint mondjuk egy átlagos hűtőszekrény.

De miért fűti a vizet folyamatosan a bojler?

A tartályban lévő víz folyamatosan hűl, a bojler pedig szüntelenül, ciklikusan visszafűti, akkor is, ha üres a lakás. Ez főleg a régi és gyenge szigetelésű bojlertípusoknál jelent gondot és klasszisokkal több áramfogyasztást.

Ezzel a tippel tízezreket spórolhatsz a rezsin

Nem muszáj új bojlert venned: elég egy okos tanácsot megfogadni!

  • Állítsd be a termosztátot: 55–60 fok közé lődd be! (Ha pl. 70 fokra tekered fel, áramot pazarolsz, és a vízkövesedés is fokozódik, ami még tovább növeli a fogyasztást hosszú távon.)
bojlertermosztát állítgatása kézzel
A bojlertermosztátot 55–60 fok közé lődd be!

Pro tipp:

ha új villanybojler vásárlására adnád a fejed, figyeld a szigetelés minőségét, a hőtartást és az energiabesorolást!

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

desszertgolyó

Szilvás-mákos desszertgolyó

A fügés-áfonyás desszertgolyóm mintájára készült ez az új recept. Úgy gondoltam, hogy a mákhoz jó párosítás az aszalt szilva, amit külön jól feldob a fahéj, kissé egy ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Egy nő kefirt készít
Húsvét

Ezzel kombináld a kefirt – Segíthet csökkenteni a gyulladást a...

A kefir önmagában is jótékony hatással van a bélflórára, de kutatások szerint még hatékonyabb lehet, ha prebiotikus rostokkal együtt fogyasztjuk. Az olyan élelmiszerek, mint a fokhagyma vagy a lilahagyma segíthetik a jótékony baktériumok működését, ami hozzájárulhat a szervezetben zajló gyulladásos folyamatok csökkentéséhez.

Még több cikk

Top Receptek

husveti-hatos-fonott-kalacs
kalács

Húsvéti kalács

A húsvéti fonott kalács a tavaszi ünnepi asztal egyik legkedvesebb klasszikusa. Ez a nem túl édes, pihe-puha fonott kalács tökéletesen passzol a húsvéti sonkához. Sülés közben vajas ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept