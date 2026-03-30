Felfelé vagy lefelé fordítva jobb tárolni a bögréket?

A helyes bögretárolás nem egyetlen szabályon múlik, hanem a konyhád adottságain és kávézási/teázási szokásaidon.

Elsőre apróságnak tűnik, mégis meglepően heves vitákat tud kiváltani: felfelé vagy lefelé fordítva érdemes tárolni a bögréket? A válasz nem fekete-fehér – de vannak szakértői szempontok, amelyek segítenek eldönteni, mi a legjobb a te konyhádban.

A ritkán használt bögréket inkább lefelé tároljuk, a tisztaság miatt

A szájával felfelé tárolás előnyei

Sokan ösztönösen így pakolják el a bögréket, és nem véletlenül. Ez a módszer segít megelőzni a nedvesség felgyülemlését, ami különösen akkor fontos, ha a csészék nem teljesen szárazak elpakoláskor.

Ha a bögre lefelé van fordítva, a benne maradt pára könnyen bent rekedhet, ami kellemetlen szagokhoz vagy akár penészesedéshez is vezethet.

Emellett sokan higiénikusabbnak érzik ezt a megoldást, hiszen így a bögre pereme nem érintkezik a polccal, ami nem mindig teljesen tiszta.

A fejjel lefelé tárolás mellett szóló érvek

Mások szerint viszont éppen az ellenkezője a praktikusabb. Ha a bögréket lefelé fordítva tárolod, kevesebb por, szennyeződés vagy akár rovar kerülhet beléjük – különösen nyitott polcok esetén.

Ez a módszer stabilabb is lehet: egyes formájú bögrék kevésbé borulnak fel így, és kisebb az esélye annak, hogy levered őket pakolás közben.

Zárt szekrényben inkább felfelé érdemes tárolni a bögréket

tetején tárolt, fejjel lefelé fordított csészék enyhén felmelegszenek használat előtt.

Akkor mi a helyes megoldás?

A szakértők szerint nincs egyetlen univerzális szabály – a döntés nagyban függ attól, hogyan és hol tárolod a bögréket.

Zárt szekrényben: inkább felfelé érdemes tárolni, hogy a nedvesség távozni tudjon

inkább felfelé érdemes tárolni, hogy a nedvesség távozni tudjon Nyitott polcon: jobb a lefelé fordított megoldás, hogy ne porosodjon

jobb a lefelé fordított megoldás, hogy ne porosodjon Ritkán használt bögrék: lefelé, a tisztaság miatt

lefelé, a tisztaság miatt Mindennapi használat: felfelé, a higiénia és szellőzés miatt

Egy apró, de fontos részlet

Ha mégis a fejjel lefelé tárolást választod, kulcsfontosságú, hogy a bögrék teljesen szárazak legyenek. Ellenkező esetben a nedvesség bent reked, ami hosszú távon nem túl higiénikus.

Forrásunk volt.