Életmód

2026.03.30.

Felfelé vagy lefelé fordítva jobb tárolni a bögréket?

Nosalty profilképe Nosalty

A helyes bögretárolás nem egyetlen szabályon múlik, hanem a konyhád adottságain és kávézási/teázási szokásaidon.

Elsőre apróságnak tűnik, mégis meglepően heves vitákat tud kiváltani: felfelé vagy lefelé fordítva érdemes tárolni a bögréket? A válasz nem fekete-fehér – de vannak szakértői szempontok, amelyek segítenek eldönteni, mi a legjobb a te konyhádban.

Lefelé tarolt poharak és bögrék
A ritkán használt bögréket inkább lefelé tároljuk, a tisztaság miatt

A szájával felfelé tárolás előnyei

Sokan ösztönösen így pakolják el a bögréket, és nem véletlenül. Ez a módszer segít megelőzni a nedvesség felgyülemlését, ami különösen akkor fontos, ha a csészék nem teljesen szárazak elpakoláskor.

Ha a bögre lefelé van fordítva, a benne maradt pára könnyen bent rekedhet, ami kellemetlen szagokhoz vagy akár penészesedéshez is vezethet.

Emellett sokan higiénikusabbnak érzik ezt a megoldást, hiszen így a bögre pereme nem érintkezik a polccal, ami nem mindig teljesen tiszta.

A fejjel lefelé tárolás mellett szóló érvek

Mások szerint viszont éppen az ellenkezője a praktikusabb. Ha a bögréket lefelé fordítva tárolod, kevesebb por, szennyeződés vagy akár rovar kerülhet beléjük – különösen nyitott polcok esetén.

Ez a módszer stabilabb is lehet: egyes formájú bögrék kevésbé borulnak fel így, és kisebb az esélye annak, hogy levered őket pakolás közben.

Felfelé tárolt bögrék
Zárt szekrényben inkább felfelé érdemes tárolni a bögréket

Ezt a furfangot ismered?

Néhányan előnyként említik, hogy a kávéfőző tetején tárolt, fejjel lefelé fordított csészék enyhén felmelegszenek használat előtt.

Akkor mi a helyes megoldás?

A szakértők szerint nincs egyetlen univerzális szabály – a döntés nagyban függ attól, hogyan és hol tárolod a bögréket.

  • Zárt szekrényben: inkább felfelé érdemes tárolni, hogy a nedvesség távozni tudjon
  • Nyitott polcon: jobb a lefelé fordított megoldás, hogy ne porosodjon
  • Ritkán használt bögrék: lefelé, a tisztaság miatt
  • Mindennapi használat: felfelé, a higiénia és szellőzés miatt

Egy apró, de fontos részlet

Ha mégis a fejjel lefelé tárolást választod, kulcsfontosságú, hogy a bögrék teljesen szárazak legyenek. Ellenkező esetben a nedvesség bent reked, ami hosszú távon nem túl higiénikus.

Forrásunk volt.

sajttorta

Nápolyipite hozzáadott cukor nélkül

Ez a piteformában készült, krémes és egyszerre ropogós sajttorta biztosan levesz a lábadról, főleg, ha megtudod, hogy hozzáadott cukor nélkül készül. És még tartogat egy plusz ...

gyros

Sonkagyros a húsvéti maradékokból

Legtöbbünknél marad valamennyi tojás és főtt sonka a húsvéti reggelik után, ha pedig már unjátok a sonkakrémet és a tojássalátát, vagy csak kipróbálnátok valami újat, akkor hadd ...

Egy átlátszó bögre, amibe belógatnak egy teafiltert
Gasztro

Mi történik, ha a tea túl sokáig ázik?

Sokak fejében még mindig él a régi figyelmeztetés: ha a tea túl sokáig áll a csészében, már nem szabad meginni. A valóság ennél jóval prózaibb: a hosszabb áztatás nem veszélyes, legfeljebb egészen más karakterű italt kapunk.

zoldfuszeres-sajttekercs-1
sajtos tekercs

Egyszerű sajttekercs

A vendégségek koronázatlan királynője a hidegtál. Mindenféle húskészítményt, sajtokat és kencéket szervírozhatunk egy tálcán. A sajttekercs egy keveréke ezeknek, hiszen sajt, sonka, ...

husveti-hatos-fonott-kalacs
kalács

Húsvéti kalács

A húsvéti fonott kalács a tavaszi ünnepi asztal egyik legkedvesebb klasszikusa. Ez a nem túl édes, pihe-puha fonott kalács tökéletesen passzol a húsvéti sonkához. Sülés közben vajas ...

