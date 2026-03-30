Felfelé vagy lefelé fordítva jobb tárolni a bögréket?

Elsőre apróságnak tűnik, mégis meglepően heves vitákat tud kiváltani: felfelé vagy lefelé fordítva érdemes tárolni a bögréket? A válasz nem fekete-fehér – de vannak szakértői szempontok, amelyek segítenek eldönteni, mi a legjobb a te konyhádban.
A szájával felfelé tárolás előnyei
Sokan ösztönösen így pakolják el a bögréket, és nem véletlenül. Ez a módszer segít megelőzni a nedvesség felgyülemlését, ami különösen akkor fontos, ha a csészék nem teljesen szárazak elpakoláskor.
Ha a bögre lefelé van fordítva, a benne maradt pára könnyen bent rekedhet, ami kellemetlen szagokhoz vagy akár penészesedéshez is vezethet.
Emellett sokan higiénikusabbnak érzik ezt a megoldást, hiszen így a bögre pereme nem érintkezik a polccal, ami nem mindig teljesen tiszta.
A fejjel lefelé tárolás mellett szóló érvek
Mások szerint viszont éppen az ellenkezője a praktikusabb. Ha a bögréket lefelé fordítva tárolod, kevesebb por, szennyeződés vagy akár rovar kerülhet beléjük – különösen nyitott polcok esetén.
Ez a módszer stabilabb is lehet: egyes formájú bögrék kevésbé borulnak fel így, és kisebb az esélye annak, hogy levered őket pakolás közben.
Akkor mi a helyes megoldás?
A szakértők szerint nincs egyetlen univerzális szabály – a döntés nagyban függ attól, hogyan és hol tárolod a bögréket.
- Zárt szekrényben: inkább felfelé érdemes tárolni, hogy a nedvesség távozni tudjon
- Nyitott polcon: jobb a lefelé fordított megoldás, hogy ne porosodjon
- Ritkán használt bögrék: lefelé, a tisztaság miatt
- Mindennapi használat: felfelé, a higiénia és szellőzés miatt
Egy apró, de fontos részlet
Ha mégis a fejjel lefelé tárolást választod, kulcsfontosságú, hogy a bögrék teljesen szárazak legyenek. Ellenkező esetben a nedvesség bent reked, ami hosszú távon nem túl higiénikus.