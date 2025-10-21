Otthon

2025.10.21.

Banántároló-trükk: több mint fél hónapon át sárga és friss marad a gyümölcs

Nosalty profilképe Nosalty

Semmilyen különleges eszközre nem lesz szükséged ahhoz, hogy több mint fél hónapon át frissek és barna foltoktól mentesek maradjanak a banánjaid. Lássuk mai Napi Tippünket:

A banán az egyik legkedveltebb gyümölcs, ami ugyan gyorsan fogy, ha van a háznál, viszont ugyanilyen gyorsan meg is barnul, hiába figyelünk oda tárolására. Már több trükköt is írtunk a banán tárolására, azonban ezzel az új módszerrel 16 napon át friss és sárga marad a banánod!

Banán hámozása
Banántároló-trükk: több mint fél hónapon át sárga és friss marad a gyümölcs

Bár próbál ügyeskedni és előre tervezni az ember, mikor banánt vásárol, nem mindig lehet kiszámítani, mikor mennyi fogy, és mivel a banán híres arról, hogy gyorsan barnulásnak indul, így mindig jó, ha van egy új tipp, hogyan lehet minél tovább frissen tartani. Korábban írtunk már arról, hogy fel kell akasztani, így nem nyomódik össze, és később indul barnulásnak, ahogy arról is, hogy csomagoljuk be a szárát, mert ez késlelteti a barnulás folyamatát.

Most egy újabb trükkel jövünk, amivel több mint 15 napon át sárga, friss banánokat vehetsz elő!

Receptajánló:

Ez a praktika a fény, az etilén és a hőmérséklet szabályozásával játszik:

Lényege, hogy a banánokat fel kell vágni (héjastól), majd jól záródó üvegedénybe téve, fénytől védett helyen, körülbelül 12 fokon tárolni.

Ne tegyük sütő közelébe, mert a hőhatás felgyorsíthatja az érési folyamatot. Semmilyen plusz háztartási eszközt nem kell használni, hiszen a levegővel való érintkezés csökkentésével, ellenőrzött környezetben nem érik olyan gyorsan be, így később indul barnulásnak.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Ropogós csülök a Csülök Csárdában
Otthon

7 étterem Pesten és vidéken, ahol egészen kiválóan készítik a...

A csülök az egytálételek klasszikusa. Omlós, ízes, szaftos hús, alatta sül a krumpli hajszálvékonyra szelt hagymával, és mellé valami savanyúság. Legalábbis én így szeretem. De sülhet sörben, kínálhatják káposztával, finom melegen, finom hidegen kenyérrel és tormával, egyszóval, a csülökkel nem lehet hibázni. És bár András barátom szerint ott a legjobb csülköt enni, ahol az ember együtt van a barátaival, ha biztosra akartok menni, itt van hét hely, ahol a csülök hibátlan, és nektek már csak a jó társaságot kell vinni.

Kormos Lili

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept