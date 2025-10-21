Semmilyen különleges eszközre nem lesz szükséged ahhoz, hogy több mint fél hónapon át frissek és barna foltoktól mentesek maradjanak a banánjaid. Lássuk mai Napi Tippünket:

A banán az egyik legkedveltebb gyümölcs, ami ugyan gyorsan fogy, ha van a háznál, viszont ugyanilyen gyorsan meg is barnul, hiába figyelünk oda tárolására. Már több trükköt is írtunk a banán tárolására, azonban ezzel az új módszerrel 16 napon át friss és sárga marad a banánod!

Banántároló-trükk: több mint fél hónapon át sárga és friss marad a gyümölcs

Bár próbál ügyeskedni és előre tervezni az ember, mikor banánt vásárol, nem mindig lehet kiszámítani, mikor mennyi fogy, és mivel a banán híres arról, hogy gyorsan barnulásnak indul, így mindig jó, ha van egy új tipp, hogyan lehet minél tovább frissen tartani. Korábban írtunk már arról, hogy fel kell akasztani, így nem nyomódik össze, és később indul barnulásnak, ahogy arról is, hogy csomagoljuk be a szárát, mert ez késlelteti a barnulás folyamatát.

Most egy újabb trükkel jövünk, amivel több mint 15 napon át sárga, friss banánokat vehetsz elő!

Ez a praktika a fény, az etilén és a hőmérséklet szabályozásával játszik:

Lényege, hogy a banánokat fel kell vágni (héjastól), majd jól záródó üvegedénybe téve, fénytől védett helyen, körülbelül 12 fokon tárolni.

Ne tegyük sütő közelébe, mert a hőhatás felgyorsíthatja az érési folyamatot. Semmilyen plusz háztartási eszközt nem kell használni, hiszen a levegővel való érintkezés csökkentésével, ellenőrzött környezetben nem érik olyan gyorsan be, így később indul barnulásnak.

Forrásunk volt.