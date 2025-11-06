Banán vagy avokádó: melyiket edd reggelire a több káliumért?

A banán többek között magas káliumtartalmáról ismert, de vajon az avokádó képes lekörözni? Utánajártunk, melyik gyümölcsöt edd reggelire, ha több káliumot szeretnél csempészni a szervezetedbe.

A banán egy viszonylag olcsó, mindenhol elérhető gyümölcs, ami igazi tápanyagbomba. A magnéziumtartalma mellett kiemelkedően magas káliumtartalmát szokták hangsúlyozni, így nem lősz mellé, ha reggelire vagy tízóraira banánt majszolsz. Nem a banán azonban az egyetlen gyümölcs, amiből bevihetjük a napi káliumszükségletünket. Az avokádó is versenybe száll, ha a legmagasabb káliumtartalmú étel címéért. Lássuk, melyiket érdemes reggelire enned, ha több káliumot szeretnél becsempészni a táplálkozásodba.

Az avokádóban még a banánnál is több kálium van

Az avokádó minden gyümölcsöt leköröz

Az igazság az, hogy az avokádó nemcsak a banánt haladja meg káliumtartalmát tekintve, hanem valójában minden gyümölcsöt leköröz.

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma szerint 100 gramm avokádó körülbelül 507 milligramm káliumot tartalmaz. Ugyanakkor a szervezet jelentése szerint ugyanennyi banán körülbelül 326 milligrammot tartalmaz.

Bár az avokádó magasan túlszárnyalja a banánt, azért a banán káliumtartalma még így is kiemelkedő.

Miért van szükségünk káliumra?

A kálium széles körben ismert vérnyomás-szabályozó hatása mellett elősegíti az izmok, a szív és az idegek működését, egyensúlyban tartja a szervezet folyadékháztartását, így segít megőrizni a hidratáltságot, és akár a stroke vagy a vesekő kialakulásának kockázatát is csökkentheti.

A hivatalos ajánlások alapján a felnőtt férfiak számára napi 3400 milligramm kálium, míg nők számára 2600 milligramm kálium az ideális.

Ha rendszeresen banánt és avokádót eszel reggelire, akkor már a nap kezdetén egy nap lépést tehetsz ennek a mennyiségnek az elérése felé.

De akkor melyiket válaszd?

Tényleg nem szabad leírni a banánt csak amiatt, mert más élelmiszerekben, például az avokádóban több kálium van.

A banán gazdag oldható rostokban, magnéziumban és antioxidánsokban, így támogatja az emésztőrendszer egészségét, segít hosszabb ideig jóllakottnak maradni, és még a szívbetegségek kockázatát is csökkenti.

Az avokádó is extra jóllakottságot biztosít, emellett a szív egészségét is támogatja a benne található rostok, jótékony zsírok és energizáló B-vitamin keverékével. Nem csoda, hogy mindkét gyümölcs remek választás reggelire.

A legegyszerűbb módja annak, hogy mind a banánt, mind az avokádót beépítsd a reggelidbe, ha egy tápláló turmixba varázsolod őket. Mindkét gyümölcs fokozza italod krémességét, és még ízben is passzolnak - a többi elemet pedig ízlésed és kedved szerint variálhatod!

Forrásunk volt.