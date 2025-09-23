Nehezen alszol el este? Ez a dióféle segít rajtad

A nyugodt, pihentető alvás elengedhetetlen a jó közérzethez és az egészség fenntartásához. Ez pedig ott kezdődik, hogy este különösebb nehézségek nélkül el tudunk aludni. Ezzel sokaknak van problémája különböző okokból kifolyólag, azonban egy dióféle könnyedén segíthet ezen.

A mentális és fizikai egészség fenntartásához nélkülözhetetlen a jó alvás. Ehhez pedig nagyon fontos, hogy melatoninszintünk megfelelő legyen a nap végére, mikor az ágy felé vesszük az irányt. A mediterrán étrend egyik alapvető dióféléje segít abban, hogy könnyen el tudj aludni. Nézzük, melyik ez a ropogtatnivaló!

A dióban található triptofán könnyű elalvást biztosít

A melatonin az a hormon, ami az alvás és az ébrenlét szabályozásáért felelős. Ha ennek szintje nagyon alacsony a nap végére, akkor hiába akarjuk egyre jobban az elalvást, nem fog sikerülni. Egy bizonyos dióféle rendszeres fogyasztása azonban segítségedre lehet, mert természetes módon tartalmaz triptofánt, egy esszenciális aminosavat, amit a szervezet a szerotonin, és ezt követően a melatonin előállításához használ. Mivel testünk ezt nem képes előállítani, így teljes mértékben az étrendünkre kell támaszkodnunk ahhoz, hogy ezt megteremtsük.

A javasolt dióféle pedig nem más, mint a dió maga.

A tanulmányról

A Barcelonai Egyetem tanulmányában napi 40 gramm dió fogyasztásának hatását vizsgálták. Az eredmények már egy pár hét után egyértelműek voltak, hiszen a kísérletben résztvevőknek kevesebb időre volt szükségük az elalváshoz. 2 hónap után pedig mélyebb és egybefüggő alvásokat tapasztaltak.

A kísérlet nemcsak a résztvevők észlelésén alapult, hanem a vizeletből kimutatott melatonin-melléktermék szintjének vizsgálatán is.

A szakemberek szerint nem a napszak számít, ha diófogyasztásról van szó, hanem a rendszeresség.

