Ne súrold tovább a sütőrácsot – Ez a meglepő módszer eltünteti a zsírt helyetted

Ha eddig órákig küszködtél a sütőrács zsíros foltjaival, ideje kipróbálni a zacskós „gőzfürdő” módszert – minimális súrolással, egyszerű háztartási szerekkel gyorsan és hatékonyan szabadulhatsz meg a legmakacsabb kosztól is.

A sütőrács és a sütő belseje az egyik legmakacsabb háztartási felület: a rászáradt zsír és odakozmált ételmaradék gyakran órákig tartó súrolást igényel, ráadásul sok bolti zsíroldó vegyszerrel sem könnyű végezni vele. Ahelyett, hogy még több időt és izomerőt pazarolnál erre, érdemes kipróbálni egy egyszerű, főzéshez használt összetevőkre alapozott technikát, amely a zsír fellazításával szinte magától eltávolítja a koszt.

Rakd zacskóba a sütőrácsot, és úgy tisztítsd meg Getty Images

Így működik a zacskós módszer

A lényege, hogy a sütőrácsot és tálcákat egy zárt környezetben tisztítod meg, nem pedig nagy erővel súrolod. Egy nagy műanyag zacskóba tedd bele a rácsot, majd forró vizet, egy általános mosogatószer-tablettát (pl. mosogatógép-tablettát) és szódabikarbónát – ezek együtt egy erős, lúgos oldatot hoznak létre, ami a zsír kötéseit elkezdi fellazítani.

Hagyd a zacskót szobahőn pihenni legalább egy éjszakán át, így a keletkező gőz és oldat meglazítja a rácson lévő makacs szennyeződéseket. Reggelre a zsír jelentős része elenged, és sokkal könnyebben letörölhető vagy átmosható, mint hagyományos súrolással.

Ez a trükk különösen akkor hasznos, ha a sütőrács hónapok óta nem volt alaposan tisztítva, mert a hosszú ideje lerakódott zsírréteg gyakran ellenáll a kézi súrolásnak, míg a hosszabb áztatásos technikával a kémiai reakció segíti a zsírok oldódását.

Miért jobb ez, mint a hagyományos súrolás?

Kevesebb fizikai erőkifejtés: nem kell órákig sikálni egy makacs foltot.

nem kell órákig sikálni egy makacs foltot. Egyszerű háztartási összetevők: nem kell speciális, drága vegyszereket vásárolni.

nem kell speciális, drága vegyszereket vásárolni. Zárt „gőzfürdő”: a zacskóban létrejövő környezet segíti, hogy a zsíroldó hatás jobban érvényesüljön.

