A háziasszonyok és -urak álma akciós a Lidlben – A Parkside eszköze csak egy napig elérhető!

Odáig lesznek a Lidl április eleji, mindössze egy napos akciójától a háziasszonyok és -urak, akik mindig is vágytak egy saját, bármikor előkapható kárpittisztító gépre. Lássuk a részleteket!

A Lidl mindig kitalál valamit: ezúttal a húsvéti utáni első munkanapon, 2026. április 7-én durrantanak egy hatalmas akciót, mely csak egy napig tart:

Parkside kárpittisztítót kínálnak Lidl Plus kártyával mindössze 29.999 forintért, az akció viszont kivételesen csak egy napig, április 8-ig érvényes!

A Parkside kárpittisztító 04.07. - 04.08-ig akciós a Lidlben via

Lássuk a Parkside kárpittisztító adatait:

szőnyegpadlók , párnák, autóülések stb. alapos tisztításához

, párnák, stb. alapos tisztításához keménypadlók tisztításához és száraz porszívózáshoz is ideális

rozsdamentes nemesacél tartó, levehető víz- / tisztítószer-tartállyal

nemesacél szennyvíztartály: kb. 20 l

szívóteljesítmény: max. 250 AirWatt

1600 W

Figyelem! A kedvezményekre kizárólag a Lidl Plus alkalmazás felhasználói jogosultak.

Az ajánlat 2026. 04.07. - 04.08-ig érvényes.

Miért is jó egy kárpittisztító?

Egy kárpittisztító nem egyszerűen szebbé és tisztábbá teszi a kanapét vagy a szőnyeget, hanem mélytisztítást végez, amihez a hagyományos porszívó kevés.

Sokan bérelnek kárpittisztítót vagy kölcsönkérnek valakitől alkalomadtán, most viszont érdemes lehet magunknak is beszerezni egy gépet.

Hogyan működik? A készülék vízzel és tisztítószerrel kimossa a szennyeződéseket a szövet mélyéről, majd vissza is szívja azokat.

Ez különösen hasznos lehet:

allergiásoknál

kisgyerekes családoknál

háziállat mellett

gyakran használt kanapék és szőnyegek esetén

Mélytisztítás

Egy alapos tisztítás után nemcsak a foltok tűnnek el, hanem a poratkák és szagok jelentős része is.

Miért jó befektetés?

mélyen tisztít, nem csak a felszínt

higiénikusabb otthont teremt

pénzt spórolhat hosszú távon

gyors megoldást ad váratlan balesetek esetén

sokféle felületen használható

Forrásunk volt.

