A háziasszonyok és -urak álma akciós a Lidlben – A Parkside eszköze csak egy napig elérhető!

A Lidl mindig kitalál valamit: ezúttal a húsvéti utáni első munkanapon, 2026. április 7-én durrantanak egy hatalmas akciót, mely csak egy napig tart:
Parkside kárpittisztítót kínálnak Lidl Plus kártyával mindössze 29.999 forintért, az akció viszont kivételesen csak egy napig, április 8-ig érvényes!
Lássuk a Parkside kárpittisztító adatait:
- szőnyegpadlók, párnák, autóülések stb. alapos tisztításához
- keménypadlók tisztításához és száraz porszívózáshoz is ideális
- rozsdamentes nemesacél tartó, levehető víz- / tisztítószer-tartállyal
- nemesacél szennyvíztartály: kb. 20 l
- szívóteljesítmény: max. 250 AirWatt
- 1600 W
Figyelem! A kedvezményekre kizárólag a Lidl Plus alkalmazás felhasználói jogosultak.
Az ajánlat 2026. 04.07. - 04.08-ig érvényes.
Miért is jó egy kárpittisztító?
Egy kárpittisztító nem egyszerűen szebbé és tisztábbá teszi a kanapét vagy a szőnyeget, hanem mélytisztítást végez, amihez a hagyományos porszívó kevés.
Sokan bérelnek kárpittisztítót vagy kölcsönkérnek valakitől alkalomadtán, most viszont érdemes lehet magunknak is beszerezni egy gépet.
Hogyan működik? A készülék vízzel és tisztítószerrel kimossa a szennyeződéseket a szövet mélyéről, majd vissza is szívja azokat.
Ez különösen hasznos lehet:
- allergiásoknál
- kisgyerekes családoknál
- háziállat mellett
- gyakran használt kanapék és szőnyegek esetén
Egy alapos tisztítás után nemcsak a foltok tűnnek el, hanem a poratkák és szagok jelentős része is.
Miért jó befektetés?
- mélyen tisztít, nem csak a felszínt
- higiénikusabb otthont teremt
- pénzt spórolhat hosszú távon
- gyors megoldást ad váratlan balesetek esetén
- sokféle felületen használható
Címlapfotó: Matt Cardy/Getty Images