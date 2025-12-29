Életmód

2025.12.29.

5 gyakori hiba: ezért nem hoz virágot az amarillisz

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Az amarillisz látványos, mégis sokszor csak leveleket hoz, virágot nem. A jó hír: a háttérben többnyire apró gondozási hibák állnak. Mutatjuk, mire figyelj, hogy a növényed újra virágba boruljon.

Az amarillisz az egyik legnépszerűbb téli szobanövény, mégis sokan csalódnak benne, amikor a következő évben elmarad a virágzás. Ilyenkor gyakran azt hisszük, a növény „elfáradt” vagy menthetetlen, pedig legtöbbször mi rontunk el valamit. Az alábbi hibák elkerülésével az amarillisz hosszú éveken át megbízhatóan virágozhat.

Kattints a képre, és nézd meg, milyen hibákat véthetsz gondozásánál!

5 fotó

Forrásunk volt.

