Nagyi egyetlen trükkje a kívül ropogósra sült, belül szaftos fasírtgolyóhoz

Egyetlen lépés, amit a legtöbben vélhetően már ismernek, de azért néha nem árt megerősíteni a tudást: mielőtt kisütnéd a darált húsgolyókat, hempergesd őket zsemlemorzsába, így kapnak ropogós, aranybarna bundát!

Fasírtot sütni mindenki tud, gondolhatnánk, hiszen már alsóban is rendszeresen találkozunk vele a főzelékek tetején, otthon vagy a nagyiéknál pedig szinte biztosan láttuk már kiskorunkban is, hogy készül. Csak néhány alapanyag szükséges egy jó (magyaros) fasírthoz, ezek pedig a következők:

olajban sülő fasírtgolyók
Olajban sütés előtt mindig forgasd zsemlemorzsába a fasírtgolyókat
  • darált szárnyas-, sertés- vagy akár marhahús
  • só, bors, fűszerpaprika
  • vöröshagyma, fokhagyma (reszelve)
  • 1-2 tojás
  • száraz kenyér/zsömle tejbe áztatva
  • olaj a sütéshez

De mitől lesz aranybarna, kívül ropogós, belül szaftos a fasírtgolyónk?

A nagyi trükkje, hogy az olajban sütés előtt zsemlemorzsába forgatja a húsgolyóbisokat!

Pro Tipp: pankómorzsával is kipróbálhatod, még ropogósabb lesz!

További tippek a tökéletes fasírtokért:

  • sose használj túl sovány húst, ezért is jó választás a darált sertés, mert a zsíros részektől szaftosabb marad a húsgolyód (ideális a 20–30% zsírtartalmú darált sertés vagy marha–sertés keverék)
  • ne gyúrd túl a húsmasszát, mert túlzottan tömörré válhat a kisült fasírt
  • a vörös- és a fokhagymát reszeld a masszához, ez is extra szaftot ad neki
  • a tejbe vagy vízbe áztatott, majd kinyomkodott zsemle vagy kenyér megköti a nedvességet, és nem engedi kiszáradni a húst

Az olajban sütés mikéntje:

A nedves kézzel megformázott, zsemlemorzsába forgatott, egyforma méretű húsgolyókat forró, 170–180°C-os olajba tedd, de ne zsúfold tele a serpenyőt, hogy legyen helyük átsülni! Kábé tíz perc, némi rázogatás, és meg is vagy!

Forrásunk volt.

almaleves

Vaníliás almakrémleves

Attól még, hogy elmúlt a nyár, nem kell lemondanunk a gyümölcslevesekről. A téli időszakban is készíthetünk friss gyümölcsből, például almából, krémlevest, ami még zamatosabb ...

sajtos pogácsa

Klasszikus részeges pogácsa

A hajtogatásnál én nagyon ügyelek arra, hogy a hajtogatott tészta szélei mindig alulra kerüljenek, mert nem szeretem, ha a pogácsák nagyon dülöngélnek. Sütéskor mindenki a saját ...

klasszikus-reszeges-pogacsa
sajtos pogácsa

Klasszikus részeges pogácsa

A hajtogatásnál én nagyon ügyelek arra, hogy a hajtogatott tészta szélei mindig alulra kerüljenek, mert nem szeretem, ha a pogácsák nagyon dülöngélnek. Sütéskor mindenki a saját ...

