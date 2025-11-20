Nagyi egyetlen trükkje a kívül ropogósra sült, belül szaftos fasírtgolyóhoz

Egyetlen lépés, amit a legtöbben vélhetően már ismernek, de azért néha nem árt megerősíteni a tudást: mielőtt kisütnéd a darált húsgolyókat, hempergesd őket zsemlemorzsába, így kapnak ropogós, aranybarna bundát!

Fasírtot sütni mindenki tud, gondolhatnánk, hiszen már alsóban is rendszeresen találkozunk vele a főzelékek tetején, otthon vagy a nagyiéknál pedig szinte biztosan láttuk már kiskorunkban is, hogy készül. Csak néhány alapanyag szükséges egy jó (magyaros) fasírthoz, ezek pedig a következők:

Olajban sütés előtt mindig forgasd zsemlemorzsába a fasírtgolyókat

darált szárnyas-, sertés- vagy akár marhahús

só, bors, fűszerpaprika

vöröshagyma, fokhagyma (reszelve)

1-2 tojás

száraz kenyér/zsömle tejbe áztatva

olaj a sütéshez

De mitől lesz aranybarna, kívül ropogós, belül szaftos a fasírtgolyónk? A nagyi trükkje, hogy az olajban sütés előtt zsemlemorzsába forgatja a húsgolyóbisokat!

Pro Tipp: pankómorzsával is kipróbálhatod, még ropogósabb lesz!

További tippek a tökéletes fasírtokért:

sose használj túl sovány húst, ezért is jó választás a darált sertés, mert a zsíros részektől szaftosabb marad a húsgolyód (ideális a 20–30% zsírtartalmú darált sertés vagy marha–sertés keverék)

ne gyúrd túl a húsmasszát, mert túlzottan tömörré válhat a kisült fasírt

a húsmasszát, mert túlzottan tömörré válhat a kisült fasírt a vörös- és a fokhagymát reszeld a masszához, ez is extra szaftot ad neki

a masszához, ez is extra szaftot ad neki a tejbe vagy vízbe áztatott, majd kinyomkodott zsemle vagy kenyér megköti a nedvességet, és nem engedi kiszáradni a húst

Az olajban sütés mikéntje: A nedves kézzel megformázott, zsemlemorzsába forgatott, egyforma méretű húsgolyókat forró, 170–180°C-os olajba tedd, de ne zsúfold tele a serpenyőt, hogy legyen helyük átsülni! Kábé tíz perc, némi rázogatás, és meg is vagy!

