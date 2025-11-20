Nagyi egyetlen trükkje a kívül ropogósra sült, belül szaftos fasírtgolyóhoz

Fasírtot sütni mindenki tud, gondolhatnánk, hiszen már alsóban is rendszeresen találkozunk vele a főzelékek tetején, otthon vagy a nagyiéknál pedig szinte biztosan láttuk már kiskorunkban is, hogy készül. Csak néhány alapanyag szükséges egy jó (magyaros) fasírthoz, ezek pedig a következők:
- darált szárnyas-, sertés- vagy akár marhahús
- só, bors, fűszerpaprika
- vöröshagyma, fokhagyma (reszelve)
- 1-2 tojás
- száraz kenyér/zsömle tejbe áztatva
- olaj a sütéshez
De mitől lesz aranybarna, kívül ropogós, belül szaftos a fasírtgolyónk?
Pro Tipp: pankómorzsával is kipróbálhatod, még ropogósabb lesz!
További tippek a tökéletes fasírtokért:
- sose használj túl sovány húst, ezért is jó választás a darált sertés, mert a zsíros részektől szaftosabb marad a húsgolyód (ideális a 20–30% zsírtartalmú darált sertés vagy marha–sertés keverék)
- ne gyúrd túl a húsmasszát, mert túlzottan tömörré válhat a kisült fasírt
- a vörös- és a fokhagymát reszeld a masszához, ez is extra szaftot ad neki
- a tejbe vagy vízbe áztatott, majd kinyomkodott zsemle vagy kenyér megköti a nedvességet, és nem engedi kiszáradni a húst