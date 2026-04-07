Meglepő hír – Bezár Wossala Rozina étterme

A gasztroinfluenszer kiszáll, a budapesti Bestia pedig a hírek szerint bezár.

Wossala Rozina úgy érzi, eltávolodott a vendéglátástól, ezért kiszáll a 2015-ben nyitott amerikai stílusú étterem, a Bestia működtetéséből, a hely pedig lehúzza a rolót - írta meg a 24.hu.

...az elmúlt években, 25 intenzív év után lassan eltávolodtam a vendéglátástól. Nem egyik napról a másikra, hanem csendesen, fokozatosan. Operatívan már egy ideje nem vettem részt a Bestia életében, és közben bennem is elkezdett átalakulni valami. Alapítótársaim most úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább a Bestia működtetését. Így ez a fejezet most végleg lezárul. És talán szimbolikus, hogy mindez pont most, húsvétkor történik - írta a Facebook-on Wossala Rozina.

Az étterem honlapján egyébként egyelőre nincs szó végleges bezárásról. Lehet, hogy új formában térnek vissza?

