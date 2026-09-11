Visszahívják a Lidl Lupilu bio gyümölcspüréjét aflatoxinszennyezettség miatt. Mutatjuk, mely tételeket érinti az intézkedés!

A Lidl visszahívja a Lupilu Mangó-alma-őszibarack ízű bio gyümölcspüré 100 grammos kiszerelésének bizonyos tételeit, mivel azokban mikotoxin, azaz aflatoxinszennyezettséget mutattak ki.

A visszahívás a 2027. június 5-i és június 10-i minőségmegőrzési idejű, 15 L156 D és 15 L161 D tételazonosítóval rendelkező termékeket érinti.

Figyelem! Lidl termékvisszahívás: gyümölcspürével akadt probléma NKFH

A Lidl Magyarország a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve intézkedett az érintett termékek forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól való visszahívásáról.

Aki ilyen tételt vásárolt, ne fogyassza el a terméket.

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