A régiek módszere a tojás tartósítására: így sok-sok hónapig friss marad

Tudtátok, hogy a régi háziasszonyok okos és olcsó módszerével több mint fél évig eltartható a tojás? Lássuk, miről van szó!

Régen, amikor még nem volt hűtőszekrény, vagy túl sok volt a tojás a tavaszi és nyári szezonban, egy okos praktikával hosszabbították meg a tojások frissességét. Manapság nemigen alkalmazzák ezt a módszert, de a megfelelően kivitelezett meszes tartósítással a tojás akár 6–8 hónapig is friss marad - írja a Sokszínűvidék.

Az oltott mésszel való tartósítással 6-8 hónapig friss marad a tojás

Hogyan működik a meszes tartósítás?

A lúgos mészoldat a tojáshéjon természetesen is jelen levő, kutikula nevezetű védőréteget erősíti - ezáltal nem jutnak a tojásba a baktériumok, a tojás nem szárad ki, és megőrzi fogyaszthatóságát.

Fontos! Kizárólag oltott meszet használjunk, ne égetett meszet!

A tojást a meszes tartósítás előtt NE mossuk meg!

Mire lesz szükségünk?

friss, nem megmosott tojások

egy nagy, zárható befőttesüveg

oltott mész (kalcium-hidroxid)

tiszta, hideg ivóvíz

A mészoldat kikeverése:

egy liter vízhez adjunk kb. 30–40 gramm oltott meszet, ezt alaposan keverjük össze, és néhány percig pihentessük, amíg ülepszik. A végeredmény egy tejfehér, enyhén sűrű oldat lesz.

A meszes tojástartósítás lépései:

a friss, nem megmosott tojásokat hegyes végükkel lefelé helyezzük a tiszta befőttesüvegbe,

helyezzük a tiszta befőttesüvegbe, öntsük fel a kikevert mészoldattal úgy, hogy a folyadék teljesen ellepje őket.

Az edényt szorosan zárjuk le, és hűvös, sötét helyen – például kamrában vagy pincében – tároljuk.

A tárolás ideje alatt időnként ellenőrizzük, hogy a tojásokat továbbra is ellepi-e az oldat!

Ha a folyadékszint csökken, kizárólag mészoldattal szabad pótolni, vízzel nem!

Fontos: felhasználás, azaz fogyasztás előtt az előzőleg mésszel tartósított tojás tisztítása elengedhetetlen!

Ha minden körülmény stimmel, ezzel a módszerrel a tojás akár 6-8 hónapon át megőrzi felhasználhatóságát - igaz, tojáshabot nem biztos, hogy verni lehet belőle.

