A régiek módszere a tojás tartósítására: így sok-sok hónapig friss marad

Régen, amikor még nem volt hűtőszekrény, vagy túl sok volt a tojás a tavaszi és nyári szezonban, egy okos praktikával hosszabbították meg a tojások frissességét. Manapság nemigen alkalmazzák ezt a módszert, de a megfelelően kivitelezett meszes tartósítással a tojás akár 6–8 hónapig is friss marad - írja a Sokszínűvidék.
Hogyan működik a meszes tartósítás?
A lúgos mészoldat a tojáshéjon természetesen is jelen levő, kutikula nevezetű védőréteget erősíti - ezáltal nem jutnak a tojásba a baktériumok, a tojás nem szárad ki, és megőrzi fogyaszthatóságát.
Fontos!
A tojást a meszes tartósítás előtt NE mossuk meg!
Mire lesz szükségünk?
- friss, nem megmosott tojások
- egy nagy, zárható befőttesüveg
- oltott mész (kalcium-hidroxid)
- tiszta, hideg ivóvíz
A mészoldat kikeverése:
egy liter vízhez adjunk kb. 30–40 gramm oltott meszet, ezt alaposan keverjük össze, és néhány percig pihentessük, amíg ülepszik. A végeredmény egy tejfehér, enyhén sűrű oldat lesz.
A meszes tojástartósítás lépései:
- a friss, nem megmosott tojásokat hegyes végükkel lefelé helyezzük a tiszta befőttesüvegbe,
- öntsük fel a kikevert mészoldattal úgy, hogy a folyadék teljesen ellepje őket.
- Az edényt szorosan zárjuk le, és hűvös, sötét helyen – például kamrában vagy pincében – tároljuk.
- A tárolás ideje alatt időnként ellenőrizzük, hogy a tojásokat továbbra is ellepi-e az oldat!
- Ha a folyadékszint csökken, kizárólag mészoldattal szabad pótolni, vízzel nem!
Fontos: felhasználás, azaz fogyasztás előtt az előzőleg mésszel tartósított tojás tisztítása elengedhetetlen!
Ha minden körülmény stimmel, ezzel a módszerrel a tojás akár 6-8 hónapon át megőrzi felhasználhatóságát - igaz, tojáshabot nem biztos, hogy verni lehet belőle.