Gyerekkedvenc, tejes krémmel töltött édességet hívtak vissza, penész jelenléte miatt

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság elrendelte az érintett tételek forgalomból történő kivonását, valamint a fogyasztóktól történő visszahívását, az intézkedésekről a Mondelez Hungária Kft. gondoskodott.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Dörmi Tejes krémmel (28%) töltött puha piskóta
- Kiszerelés: 30 g
- Tételszám és minőségmegőrzési idő:
- OPM0154442 01.05.2026
- OPM0154443 01.05.2026
- OPM0154451 02.05.2026
- OPM0154753 23.05.2026
- OPM0154761 24.05.2026
- OPM0154762 24.05.2026
Gyártó: Mondelēz International, Inc.
Termékvisszahívás oka: Penész jelenléte a termékben.
A penész mikroszkopikus gombákból áll, amelyek élelmiszereken is megtelepedhetnek. Nemcsak a felszínen jelennek meg, hanem az étel belsejébe is behatolnak, miközben megváltoztatják érzékszervi tulajdonságait, ami az élelmiszer romlásában jelentkezik.. Egyes penészfajták mérgező anyagokat, úgynevezett mikotoxinokat termelnek, ezért a penészes élelmiszer fogyasztása egészségügyi kockázatot jelenthet. A mikotoxinok allergiát, hányingert, májkárosodást okozhatnak.
Amennyibben az érintett termékből vásároltál, ne fogyaszd el!