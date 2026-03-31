Gyerekkedvenc, tejes krémmel töltött édességet hívtak vissza, penész jelenléte miatt

A Mondelez Hungária Kft. visszahívást indított a 30 g-os, Dörmi Tejes krémmel (28%) töltött puha piskóta elnevezésű termékére, miután Lengyelországban több gyártási tételben penész jelenlétét mutatták ki.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság elrendelte az érintett tételek forgalomból történő kivonását, valamint a fogyasztóktól történő visszahívását, az intézkedésekről a Mondelez Hungária Kft. gondoskodott.

Gyerekkedvenc tejes krémmel töltött édességet hívtak vissza penész miatt

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Dörmi Tejes krémmel (28%) töltött puha piskóta

Kiszerelés: 30 g

Tételszám és minőségmegőrzési idő:

OPM0154442 01.05.2026

OPM0154443 01.05.2026

OPM0154451 02.05.2026

OPM0154753 23.05.2026

OPM0154761 24.05.2026

OPM0154762 24.05.2026

Gyártó: Mondelēz International, Inc.

Termékvisszahívás oka: Penész jelenléte a termékben.

A penész mikroszkopikus gombákból áll, amelyek élelmiszereken is megtelepedhetnek. Nemcsak a felszínen jelennek meg, hanem az étel belsejébe is behatolnak, miközben megváltoztatják érzékszervi tulajdonságait, ami az élelmiszer romlásában jelentkezik.. Egyes penészfajták mérgező anyagokat, úgynevezett mikotoxinokat termelnek, ezért a penészes élelmiszer fogyasztása egészségügyi kockázatot jelenthet. A mikotoxinok allergiát, hányingert, májkárosodást okozhatnak.

Amennyibben az érintett termékből vásároltál, ne fogyaszd el!