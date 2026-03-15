A térd- és ízületi fájdalom nem csak a kor velejárója. Az ízületek kopása sajnos elkerülhetetlen, és már egészen korai életszakaszban jelentkezhet fájdalom. Most egy olyan hétköznapi italt mutatunk, ami bár megállítani nem tudja kopást, mégis véd, és lassítja a folyamatot.

Az egészséges étrend mellett az sem mindegy, hogy milyen italokat fogyasztunk, ha fontos ízületeink egészsége. Lauren Manaker dietetikus egy egészen hétköznapi italt ajánl a térdfájósoknak.

Egyre többeket érint térd- és ízületi fájdalom – Ez a hétköznapi ital segíthet

Melyik ital segíti az ízületek egészségét?

A megfelelő folyadékbevitel az egyik legfontosabb szakértői ajánlás az ízületek egészségének megőrzéséhez. A rendszeres vízfogyasztás hozzájárul az ízületek megfelelő kenéséhez és rugalmasságához, emellett segíthet csökkenteni a reggeli merevséget.

A hidratáltság támogatja a szervezetet abban is, hogy hatékonyabban távolítsa el azokat a méreganyagokat, amelyek fokozhatják a gyulladásos folyamatokat. Általános javaslat, hogy a szervezet optimális működése érdekében naponta legalább nyolc pohár vizet érdemes elfogyasztani.

A zöld tea jótékony hatásai jóval túlmutatnak kellemes ízén. Lauren Manaker dietetikus szerint ez az ital kifejezetten jó választás azok számára, akik szeretnék megóvni ízületeik egészségét, illetve csökkenteni az ízületi gyulladással összefüggő állapotromlás kockázatát.

A zöld tea egyik legfontosabb hatóanyaga az epigallocatechin-gallát (EGCG), egy erős antioxidáns, amelyet számos tudományos kutatás vizsgált. Manaker szerint az EGCG hozzájárulhat a gyulladás mérsékléséhez azáltal, hogy gátolja azokat a molekulákat, például a citokineket, amik szerepet játszanak az ízületi károsodás kialakulásában. Ezek a fehérjék közvetlenül részt vesznek a gyulladásos folyamatokban, és kontroll nélkül krónikus gyulladást, valamint az ízületi szövetek fokozatos romlását idézhetik elő.

A zöld teáról

Több kutatás is alátámasztja a zöld tea ízületvédő hatását. Egy friss tudományos áttekintés szerint a benne található antioxidánsok segíthetnek megvédeni a porcot a lebomlástól, amely az ízületi gyulladás egyik fő jele.

Egy klinikai vizsgálatban a térdízületi osteoarthritisben szenvedő felnőttek már négy hét zöldtea-kivonat fogyasztása után is fájdalomcsökkenésről számoltak be.

Más kutatások azt is kimutatták, hogy azoknál a férfiaknál, akik rendszeresen fogyasztanak zöld teát, alacsonyabb a térdízületi osteoarthritis előfordulása. Állatkísérletek szintén arra utalnak, hogy a zöld teában található EGCG csökkentheti a gyulladást és lassíthatja a porc károsodását.

A zöld tea könnyen beilleszthető a mindennapokba. Fogyasztható citromlével, egy kevés mézzel vagy mentával ízesítve, de hidegen gyümölcsökkel, például eperrel vagy áfonyával, is frissítő ital készíthető belőle. Turmixokhoz is jól illik, különösen édes gyümölcsökkel kombinálva, így egyszerre ízletes és antioxidánsokban gazdag ital készíthető.

Forrásunk volt.