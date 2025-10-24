Életmód

Ha ezzel kombinálod a zöld teát, javul az anyagcseréd és az állóképességed

Eddig is tudtuk, hogy a zöld tea szinte csodaszernek minősül, de hogy az anyagcserére, az izomlázra vagy a zsíroxidációra is jó hatással lehet, azt nem. Egy alapanyagot kell csak hozzáadnod ezek érdekében.

Egy norvég, török illetve tunéziai kutatók által végzett vizsgálat világított rá, hogy a zöld tea friss gyömbérrel készítve milyen csodás hatásokat produkál - írja a Rizikometer élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó oldala.

átlátszó teáscsésze és -kancsó
A gyömbérrel kombinált zöld tea az anyagcserét és az állóképességet is javítja

Zöld tea + gyömbér - mire jó?

  • javítja az állóképességet
  • fokozza az anyagcsere hatékonyságát
  • javítja a hőérzetet (főleg hideg időben)
  • a zöld teában levő koffein és katechin fokozza a zsíroxidációt, vagyis a zsíranyagcserét, miközben csökkenti a fáradtságérzetet

A gyömbér hozzáadott értékei:

A gyömbér ezen felül gyulladáscsökkentő, termogén hatású, azaz zsírégető, miközben pörgeti az edzéshez való kedvet, sőt, a vérkeringést valamint az izmok állapotát is javítja, például izomláz esetén.

Sportolóknak kifejezetten hasznos a zöld tea + gyömbér kombója

A zöld tea már önmagában növelte a tesztalanyok terhelhetőséget, de gyömbérrel együtt, hideg környezetben a résztvevők tovább bírták a terhelést, jobb lett a hőérzetük, alacsonyabb a légzési hányadosuk és kisebb mértékű volt az izomlázuk.

Forrásunk volt.

