Ha ezzel kombinálod a zöld teát, javul az anyagcseréd és az állóképességed

Eddig is tudtuk, hogy a zöld tea szinte csodaszernek minősül, de hogy az anyagcserére, az izomlázra vagy a zsíroxidációra is jó hatással lehet, azt nem. Egy alapanyagot kell csak hozzáadnod ezek érdekében.

Egy norvég, török illetve tunéziai kutatók által végzett vizsgálat világított rá, hogy a zöld tea friss gyömbérrel készítve milyen csodás hatásokat produkál - írja a Rizikometer élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó oldala.

A gyömbérrel kombinált zöld tea az anyagcserét és az állóképességet is javítja

Zöld tea + gyömbér - mire jó?

javítja az állóképességet

fokozza az anyagcsere hatékonyságát

hatékonyságát javítja a hőérzetet (főleg hideg időben)

(főleg hideg időben) a zöld teában levő koffein és katechin fokozza a zsíroxidációt, vagyis a zsíranyagcserét, miközben csökkenti a fáradtságérzetet

A gyömbér hozzáadott értékei: A gyömbér ezen felül gyulladáscsökkentő , termogén hatású, azaz zsírégető, miközben pörgeti az edzéshez való kedvet, sőt, a vérkeringést valamint az izmok állapotát is javítja, például izomláz esetén.

Sportolóknak kifejezetten hasznos a zöld tea + gyömbér kombója

A zöld tea már önmagában növelte a tesztalanyok terhelhetőséget, de gyömbérrel együtt, hideg környezetben a résztvevők tovább bírták a terhelést, jobb lett a hőérzetük, alacsonyabb a légzési hányadosuk és kisebb mértékű volt az izomlázuk.

