Ha ezzel kombinálod a zöld teát, javul az anyagcseréd és az állóképességed

Egy norvég, török illetve tunéziai kutatók által végzett vizsgálat világított rá, hogy a zöld tea friss gyömbérrel készítve milyen csodás hatásokat produkál - írja a Rizikometer élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó oldala.
Zöld tea + gyömbér - mire jó?
- javítja az állóképességet
- fokozza az anyagcsere hatékonyságát
- javítja a hőérzetet (főleg hideg időben)
- a zöld teában levő koffein és katechin fokozza a zsíroxidációt, vagyis a zsíranyagcserét, miközben csökkenti a fáradtságérzetet
A gyömbér hozzáadott értékei:
Sportolóknak kifejezetten hasznos a zöld tea + gyömbér kombója
A zöld tea már önmagában növelte a tesztalanyok terhelhetőséget, de gyömbérrel együtt, hideg környezetben a résztvevők tovább bírták a terhelést, jobb lett a hőérzetük, alacsonyabb a légzési hányadosuk és kisebb mértékű volt az izomlázuk.