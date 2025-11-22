Család

Zöld tea helyett: ebben az 5 teában több az antioxidáns, és az immunt is erősítik

Sokat hallunk mostanában az antioxidánsokról, amelyek jelentős szerepet játszanak a sejtvédelemben. Legfőbb feladatuk, hogy semlegesítsék a szervezetünkben keletkező szabad gyököket, amelyek hozzájárulhatnak különböző betegségek kialakulásához.

A zöld tea sokunk első választása, ha antioxidánsokról van szó. Tele van olyan katechinekkel — köztük az EGCG-vel — és más flavonoidokkal, amelyek hozzájárulhatnak a sejtvédelemhez, csökkenthetik a gyulladást, támogathatják a szívünk működését, és akár a bőrünk vagy a vércukorszintünk állapotára is hatással lehetnek. Egyetlen csésze zöld tea 50–100 mg antioxidánst tartalmaz, attól függően, hogyan termesztik, dolgozzák fel és készítjük el.

De a zöld tea nincs egyedül a „szuperteák” között:

több olyan ital is van, amely ugyanekkora vagy akár magasabb antioxidáns-mennyiséget kínál.

Nézd meg galériánkban, melyik 5 tea múlhatja felül antioxidáns-tartalomban a zöld teát!

Miért éri meg többféle teát inni?

Az antioxidánsok bevitelét nem kell egyetlen teára bíznunk. A fekete, fehér, oolong, matcha és rooibos mind más és más módon támogatja az egészségünket, más ízvilággal és más összetétellel. A változatosság segít abban is, hogy hosszú távon is kedvvel fogyasszuk ezeket az italokat.

Forrásunk volt.

